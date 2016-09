Supercell tekee historiansa ensimmäisen yrityskaupan: ostaa enemmistön suomalaisesta peliyhtiöstä – ”Hieno juttu, että kumppani löytyi Suomesta”

Pelejä kehittävä Supercell on tehnyt historiansa ensimmäisen yrityskaupan.

Yhtiö on ostanut 51 prosentin omistusosuuden suomalaisesta peliyhtiöstä Frogmindista. Sijoituksen arvo on seitsemän miljoonaa euroa, josta kaksi miljoonaa euroa on Frogmindille annettavaa rahoitusta.

”Oikeastaan emme pidä tätä puhtaana finanssisijoituksena. Haluamme antaa maailman parhaille pelienkehittäjille mahdollisuuden tehdä itsenäisesti hommia. Se on toiminut hyvin Supercellissa, ja haluamme edistää tätä meidän filosofiaamme muihin yrityksiin”, Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen sanoo.

Supercellin yhtenä ajatuksena on välttää työntekijöiden määrän kasvaminen, koska se aiheuttaisi tarpeetonta byrokratiaa. Paanasen mukaan Frogmindissa huomio kiinnittyi nimenomaan siihen, kuinka pienellä porukalla yhtiö on saanut paljon aikaan.

”Frogmindissa on todella tehokas ja pieni tiimi, mikä teki suuren vaikutuksen. Meiltä oli neuvotteluissa kymmenen asioihin todella kriittisesti suhtautuvaa pelinkehittäjää. He olivat nopeasti yksimielisiä, että Frogmindista pitää saada meidän kumppanimme.”

Paanasen mukaan vastaava yksimielisyyttä ei ole ollut yhdenkään muun yhtiön tapauksessa.

Keskusteluja Supercell on käynyt parin viime vuoden aikana kymmenien yritysten kanssa. Paananen ei halua kommentoida sitä, onko vastaavia sijoituksia tulossa lisää. Mitään lukumäärällistä tavoitetta ei ole.

”Teemme sijoituksia ainoastaan silloin, kun löydämme täydellisen tiimin.”

Alun perin Supercellin ajatuksena oli etsiä kumppania pääasiassa Suomen ulkopuolelta.

”Onhan se hieno juttu, että kumppani löytyi Suomesta. Olemme tunteneet Frogmindin pitkään ja tienneet, että yrityksessä on kovatasoista osaamista. Silti yllätyimme, mitä kaikkea yhtiö on saanut aikaan.”

Frogmind on perustettu Helsingissä vuonna 2012. Yhtiö kehittää pelejä, joita pelataan joko puhelimella tai taulutietokoneella – aivan niin kuin Supercell. Työntekijöitä Frogmindissa on nykyisin 12.

”Jos täysin rehellisiä ollaan, Frogmind on meidän säästöillämme ja vaimojen palkoilla perustettu yritys”, toimitusjohtaja Johannes Vuorinen sanoo.

Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 1,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto vajaat 500 000 euroa.

”Supercell on maailman kovin mobiilipelien kehittäjä. Kun Supercellista tulee meidän kumppanimme, saamme heiltä tietoja, joita ei kenelläkään muulla maailmassa ole. Lisäksi saamme arvokasta sparrausta”, Vuorinen kertoo.

Frogmind on aikaisemmin tehnyt pelejä, joiden lataamisesta piti maksaa. Yhtiössä on kehitteillä kolme uutta peliä, joiden lataaminen on ilmaista.

Myös Supercellin keskeinen liikeidea on se, että pelejä voi pelata ilmaiseksi. Jos kuluttaja haluaa, hän voi ostaa niihin uusia ominaisuuksia.

Nykyisin Frogmindilla on myynnissä kaksi peliä: Badland 1 ja Badland 2. Ne ovat voittaneet useita palkintoja. Badland on seikkailupeli, jonka keskipisteessä on erilaisia vaaroja välttelevä otus. Peliä on ladattu 45 miljoonaa kertaa.

”Badlandin menestys on lämmittänyt sydäntä etenkin siksi, että pelaajat ovat kehuneet sitä laajasti”, Vuorinen sanoo.