Sijoittajat vaativat Saksassa Volkswagenilta jättikorvauksia päästöhuijauksen vuoksi

Saksalaiseen autonvalmistajaan Volkswageniin varojaan sijoittaneet vaativat oikeusteitse autojätiltä korvauksia tämän taannoisen päästöhuijauksen vuoksi, kertovat viestimet. Uutistoimisto AFP:n mukaan sijoittavat vaativat 8,2 miljardin euron korvauksia.

Volkswagenin osakkeen arvo halpeni voimakkaasti, kun viime vuoden syksynä paljastui, että se oli huijannut autojen päästömittauksissa.

11 miljoonassa dieselautossa oli huijauslaite, jonka vuoksi auto antoi liian hyviä tuloksia päästötestissä. Yhtiön osake on yhä selvästi halvempi kuin ennen päästöhuijauksen paljastumista.

8,2 miljardin euron korvausvaatimus muodostuu 1 400 kanteesta. Valtaosassa kanteista on AFP:n mukaan mukana useita yksityisiä sijoittajia. Kanteita nostaneiden joukossa on kuitenkin myös esimerkiksi yhdysvaltalaisia eläkerahastoja ja Saksan osavaltioiden rahastoja, kertoo yhdysvaltalainen The Wall Street Journal -lehti.

Sijoittajien mukaan he menettivät rahaa, kun Volkswagen ei kertonut tapauksesta ajoissa yksityiskohtaisia tietoja. Yhtiön osake halpeni lyhyessä ajassa kymmeniä prosentteja.

Volkswagenin mukaan esitetyt korvausvaatimukset ovat aiheettomia.

Volkswagen sopi viime kesäkuussa, että se maksaa yli 13 miljardia euroa korvauksia autonomistajille ja viranomaisille Yhdysvalloissa. Elokuussa se lisäksi sopi yli miljardin euron summan korvauksesta autokauppiaille, The Wall Street Journal kertoo.

Volkswagenilta vaaditaan korvauksia myös muualla, kuten Irlannissa ja Australiassa.

Päästöhuijauksen tuomat ongelmat kalvavat Volkswagenia, mutta siitä huolimatta yhtiön automyynti pitää yhä pintansa.