Ravintoloille omia taksikyytejä, halvempia takseja lentokentälle – HS selvitti, miten taksiliikenne voi muuttua

Tästä on kyse Liikenteen sääntely kevenee Liikenneministeri Anne Berner (kesk) esitteli tiistaina suunnitelman liikenteen sääntelyn keventämiseksi. Nykyisin taksiliikennettä ohjaillaan muun muassa rajoittamalla taksilupien määrää. Tästä rajoituksesta luovutaan vuonna 2018, ja kyytien hinnoittelu vapautuu.

Tuusniemi/Helsinki. Taksiliikenteen sääntelyn purku luo painetta laskea taksihintoja, sanoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimuspäällikkö Henrikki Oravainen.

Virasto on tyytyväinen maan hallituksen tekemään päätökseen purkaa sääntelyä.

”Nykyinen tilanne on ollut jähmettynyt”, Oravainen luonnehtii.

Oravaisen mukaan lupien määrän rajoittaminen on ollut pahin ongelma. Se on estänyt uusien taksiyrittäjien pääsyä markkinoille. Kun tämä rajoite poistuu, yritysten kasvattaminen tulee houkuttelevammaksi.

Kun taksiyritysten koko kasvaa, niiden mahdollisuudet markkinoida ja profiloitua parantuvat. Ja kun yrityskoko kasvaa, samalla kasvaa kyky painaa hintaa alemmas, Oravainen sanoo.

Jos alalle tulee suurempia yrityksiä ja alan jähmeys poistuu, taksin tilaamiseen ja hintavertailuun soveltuvia mobiilisovelluksia ilmaantuu luultavasti lisää, Oravainen arvioi. Se helpottaa kuluttajan kykyä valita oikean hintainen palvelu.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto arvioi, että uudistus puuttui oikein myös toiseen terveen kilpailun ongelmaan, maksimihinnan määrittelyyn. Se on Oravaisen mukaan ”toiminut kuin nopeusrajoitus – kaikki ovat ottaneet sen käyttöön”. Hinnoilla olisi voinut kilpailla aiemminkin, hän jatkaa.

HS kokosi tietoa sitä, miten liikenteen vapauttaminen käytännössä voisi kolmessa tapauksessa vaikuttaa ja miten matkustamisen hinta muuttuisi.

Ajot maaseudulla

”Tämä on minulle elinehto”, sanoo Hilkka Ronkainen poistuttuaan taksista Tuusniemen keskustassa Pohjois-Savossa.

Akseli Muraja

Taksiyrittäjä Piia Koponen on kyydinnyt tilataksillaan pyörätuolissa istuvan Ronkaisen kotoa runopiiriin.

Ronkainen on seurannut kiinnostuneena keskustelua taksialasta. Hän uskoo, että vapautukset voisivat tuoda uusia yrittäjiä. Tärkeintä on, että jatkossakin taksipalvelut toimisivat sujuvasti myös maaseudulla.

”Että taksi olisi helppo saada, ja että niitä olisi riittävästi”, Hilkka Ronkainen sanoo.

Maaseudulla on paikkakuntia, joilla ei ole omia taksipalveluita. Taksilupia on vapaana. Monilla alueilla suuri osa kuljetuksista on jo yhteiskunnan maksamaa kuljetusta.

Maaseudulle voisi syntyä uudistuksen ansiosta osa-aikaisia taksikuljetusyrittäjiä.

”Maaseudun ravintola voisi halutessaan hankkia taksiliikenneluvan ja tarjota kuljetuspalvelut sulkemisajan jälkeen kotiin”, pohtii neuvotteleva virkamies Susanna Metsälampi liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Jos taksi on varattu koulukuljetukseen, päivällä kauppaan tai apteekkiin haluava voisi soittaa naapurissa asuvalle osa-aikaiselle taksiyrittäjälle – tai sille ravintolataksille.

Taksiyrittäjä Koponen sanoo, ettei esimerkiksi pakettikyytien yhdistelyn ideassa ole mitään uutta.

”Minäkin olen vienyt esimerkiksi polkupyöriä ja kiukaan. Ihan tervetullutta on, jos sitä hyödynnettäisiin enenevässä määrin.”

Koponen uskoo, että alan vapautuminen huonontaa maaseudun taksipalveluita. Hiljaisille kirkonkylille tuskin tulee uusia yrittäjiä, ja entisetkin saattavat lähteä.

Kyydit Helsinki-Vantaan lentokentältä

Asiakkaat käyttävät jatkossa enemmän omien kuljetuspalveluidensa mobiilisovelluksia. Jo ennen lentoa he tilaavat kentälle sen kuljetusliikkeen auton, jonka haluavat esimerkiksi edullisen hinnan vuoksi.

Lentokenttäkuljetukset ovat haluttuja, mikä saattaisi johtaa nykyistä kovempaan kilpailuun. Hinnat luultavasti laskisivat.

Taksi- ja pikkubussiyritys Kajonin toimitusjohtaja Jari Kujala arvioi, että hinta voisi laskea noin kaksikymmentä prosenttia nykyisestä.

Jos näin kävisi, kyyti lentokentältä Helsingin keskustaan maksaisi nykyisen 40 euron sijasta runsaat 30 euroa.

Kentällä voisi myös olla näyttötauluja, joista matkalta saapuvat voisivat valita, millaisen kyydin he haluavat ja millaista hintatasoa he hakevat.

Ville Männikkö

Tulevaisuudessa olisi entistä helpompaa poimia sen kokoinen auto, jota tarvitsee esimerkiksi oman matkaryhmän koon tai mukana kulkevien harrastusvälineiden vuoksi.

Kentälle tulisi paljon sellaisiakin asiakkaita, jotka haluavat taksinsa jonottamalla.

Nykyinen yhden jonon menetelmä ei toimisi, koska tarjolla olisi monen hintaisia kyytejä. Jonojen määrä ja järjestely – esimerkiksi kyytien hintatason mukaisesti – on lentokenttäyhtiö Finavian vastuulla.

Ajot pikkujouluaikaan Helsingissä

Tulevaisuudessa autot voivat liikkua vapaammin kyydittäviä hakiessaan. Jos on odotettavissa, että jossain syntyy kova kysyntä vaikkapa pikkujoulujen vuoksi, yrittäjät siirtyisivät hiljaisemmilta seuduilta sinne, missä on kysyntää.

Ruuhka-aikana hinta olisi todennäköisesti kovempi kuin hiljaisina aikoina – ehkä nykyistäkin kovempi – mutta odotteluaika lyhyempi.

Taksien määrä esimerkiksi Helsingissä lisääntyisi vuoden kovimmissa kysyntäpiikeissä.

Autoja tulisi pääkaupungin yöhön esimerkiksi radan varresta. Jos pikkujouluista ei ehdi ennen aamua kotiin, taksipula ei olisi enää uskottava selitys.