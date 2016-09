FT: Apple havittelee F1-tallistaan tunnettua McLarenia

Yhdysvaltalainen teknologiayhtiö Apple havittelee brittiläistä formulatallistaan tunnettua McLaren Technology -yhtiötä, kertoo brittiläinen Financial Times -lehti. McLaren kehittää urheiluautoja mutta tekee paljon muutakin, kuten toimii energia- ja terveydenhoitoaloilla.

Lehden mukaan Applen kiinnostus McLarenia kohtaan on selvä merkki siitä, että yhtiö aikoo muuntua autoteollisuuden yhtiöksi.

Apple on kehitellyt jo jonkin aikaa itsestään ajavaa sähköautoa. Financial Timesin tietojen mukaan Applen harkinnassa on McLarenin hankinta kokonaan tai strategisen sijoituksen tekeminen siihen. Lehden mukaan on epävarmaa, pääsevätkö yhtiöt sopimukseen.

FT:n mukaan McLarenin arvo on noin 1,2–1,75 miljardia dollaria.