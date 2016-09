Ei löytynyt kesäpaikkaa, löytyikin yritykselle nimi – Kokeile visalla, tunnetko tarinat tunnettujen suomalaisyritysten nimien takana

Mistä yritysten nimet tulevat?

Ihan mistä sattuu, totesi Timo Leppänen, kun hän selvitti nimien tarinoita tuoretta kirjaansa varten.

”Yllättävän harvoin on mainostoimisto mukana. Nimet keksitään usein, kun yritys on vasta perusteilla”, sanoo Leppänen.

Leppänen on työskennellyt muun muassa mainostoimisto Bob Helsingissä ja Taivas-konsernissa. Mainoshommissa hän huomasi, että brändäyksestä ja markkinoinnista on kirjoitettu hyllymetreittäin kirjoja mutta yritysten nimistä ei juuri mitään. Nimiä on myös tutkittu hyvin vähän.

Leppänen linnoittautui Kansalliskirjastoon, jossa hän uppoutui yritysten historiikkeihin. Kun niiden tarinat loppuivat, hän siirtyi yritysten asiakaslehtiin ja henkilökuntalehtiin. Lopulta hän ryhtyi soittelemaan ja päätyi tekemään noin sata haastattelua.

Leppäsen työn tulos on kirja Merkilliset nimet – Tarinoita yritysten ja tuotteiden nimistä. Siinä käydään läpi yli 150 yrityksen ja tuotteen nimien taustalta löytyvät selitykset ja tarinat.

Oheisella visalla voit kokeilla, miten hyvin tunnet joidenkin tuttujen suomalaisten nimien tarinat. Juttu jatkuu visan jälkeen.

Erityisesti Leppäselle jäi mieleen kosmetiikkayhtiö Lumenen nimen tarinan kaivaminen. Historiankirjoituksesta löytyi tieto, jonka mukaan nimi viittaa Kuhmoisissa sijaitsevaan Lummenne-järveen. Mutta tarinaa nimen takana ei tuntenut kukaan. Lopulta Leppänen löysi vastauksen lääkeyhtiö Orionista, johon Lumene aiemmin kuului.

Eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja Asko Perisalo kertoi harkinneensa 1960-luvun lopulla kirkasvetisessä Lummenne-järvessä sijaitsevan saaren ostamista. Hän kävi tutustumassa saareen paikan päälläkin. Saari jäi ostamatta, mutta järven nimi jäi Perisalon mieleen.

Kun Orionissa etsittiin uudelle kosmetiikkasarjalle nimeä, Perisalo ehdotti Lummenea. Hän ei muistanut, että järven nimessä on kaksi n-kirjainta. Myöhemmin vielä mainostoimisto pudotti yhden m-kirjaimen pois.

Huoltoasemaketju ABC:n nimen takana puolestaan oli kiire. SOK:n uuden huoltoasemaketjun vetäjän Heikki Strandénin piti esitellä havainnekuvia ketjusta SOK:n hallitukselle, mutta nimeä ei ollut vieläkään saatu valittua. ”Laita kuviin vaikka ABC”, Strandén tokaisi.

Takaportin kautta väliaikainen nimi pääsi mukaan kuluttajakokeisiin, joissa se osoittautui vastaajien suosikiksi, erityisesti nuorten parissa.

Osin nimet ovat aikansa tuotteita. 1990-luvulta alkaen yleistyi muoti, jossa keksittiin kansainvälisen kuuloisia nimiä, jotka eivät tarkoita mitään: Merita, Sonera, Destia.

Viime aikoina ovat yleistyneet nimet, joiden kirjoitusasussa on erikoismerkkejä ja visuaalisuutta. Edelläkävijä oli vakuutusyhtiö If, joka brändäsi itsensä pienellä alkukirjaimella ja kolmella pisteellä: if…

Tarinallisuuden kannalta on tylsää, että uusien nimien takana on vähemmän sattumaa ja huumoria kuin vanhoissa nimissä. Leppäsen mukaan liiketoiminnan kannalta sillä ei ole väliä.

”Yrityksen tai tuotteen nimellä on todella paljon merkitystä, mutta sillä mistä nimi tulee, ei ole merkitystä.”

Entä minkä nimen mainosmies Leppänen itse olisi halunnut keksiä?

”Jaloviinan nimen. Se sopii hyvin suomalaisen suuhun ja kertoo myös oivaltavalla tavalla juoman sisällöstä. Alkon valmistamaan juomasekoitukseenhan sekoitetaan paloviinaa, konjakkia, vettä ja sokeriväriä.”

Roni Rekomaa

Vesa Moilanen