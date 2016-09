Olkiluoto 3:lla uusia vaikeuksia, mutta ydinvoima-asiantuntija luottaa reaktorin valmistumiseen: ”Luulisin, että on aihetta optimismiin”

Ydinvoimayhtiö Arevan talousvaikeudet ja suunnitelmat yhtiön pelastamiseksi ovat nostattaneet uusia tummia pilviä Olkiluoto 3:n yläpuolelle, HS kertoi maanantaina.

Ydinvoima-asiantuntija suhtautuu kuitenkin optimistisesti vuosia myöhässä olevan ydinvoimaprojektin valmistumiseen. Suurimmat tekniset vaikeudet esimerkiksi voimalan putkistojen ja turvallisuusautomaation rakentamiseen liittyen on jo selätetty.

”TVO on kertonut julkisuuteen, että teknisesti polku on jo selvillä. Minulla on myös käsitys, että teknisesti vaativimmat rakennusvaiheet on jo tehty”, sanoo ydinvoimatekniikan mallinnuksen professori Juhani Hyvärinen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

”Luulisin, että on aihetta optimismiin”, arvioi Hyvärinen, joka aiemmin toimi Fennovoiman ydintekniikkajohtajana.

Voimalan tilaajan TVO:n tavoite on, että voimala valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

Mutta vaikka teknisesti vaikein vaihe on takanapäin, ei Hyvärinen sulje pois uusia myöhästymisiä. Viivästyksiä voi ilmaantua jälleen laitoksen koekäyttövaiheessa.

”Se ei olisi mitenkään poikkeuksellista”, Hyvärinen sanoo.

Lisäksi taloudelliset ja poliittiset syyt voivat yhä vaikeuttaa projektia.

HS kertoi maanantaina Olkiluoto 3:n tilaajan TVO:n pelkäävän, että projekti voi menettää voimalan valmistumiseen tarvittavia tärkeitä resursseja, kuten osaavaa työvoimaa, ja lykkääntyä entisestään, kun Arevaa yritetään pelastaa Ranskan valtion tuella.

Areva on osittain ajautumassa ranskalaisen energiajätin EDF:n syliin. EDF ei kuitenkaan halua Olkiluoto kolmosta riesakseen. Yritysten välisessä sopimuksessa on nimenomaisesti kirjattu, etteivät Olkiluoto 3:een liittyvät riskit siirry EDF:lle.

TVO on kirjelmöinyt komissiolle olevansa ”äärimmäisen huolestunut” siitä, että yritysjärjestelyn jälkeisellä tynkä-Arevalla ei olisi riittävästi varoja ja resursseja viedä päätökseen projektia. TVO toivoo, että komissio ottaisi nämä huolet huomioon, kun se päättää, hyväksyykö se Arevan pelastussuunnitelman.

Olkiluoto 3 on nykyaikataululla jo yhdeksän vuotta myöhässä. Hyvärinen ei kuitenkaan pidä viivästyksiä poikkeuksellisina. Useimmissa viimeaikaisissa hankkeissa aikataulut ovat venyneet joillain vuosilla.

”Ydinvoimalaitoksia on rakennettu ajallaan viimeksi 1990-luvulla Japanissa.”

Hän korostaa, ettei ongelma koske yksin ydinvoima-alaa, vaan aikataulujen ja kustannuslaskelmien pettäminen on kaikkien suurten rakennushankkeiden riski.