Hiertymä teki markkinointimiehistä kalsarikauppiaita – suomalaiskaksikon alusvaateyhtiö pyrkii suoraan Saksan markkinoille

Fakta Pienten osuus viennistä kasvussa Suomessa Pk-yritysten osuus viennistä on Suomessa selvästi vähäisempää kuin Tanskassa tai Ruotsissa. Vuonna 2013 Tanskassa pk-yritysten osuus viennistä oli 40 prosenttia, Ruotsissa 35 ja Suomessa 30 prosenttia. Ns. kansainvälisistä pk-yrityksistä noin joka neljäs haki rahoitusta liiketoiminnan kansainvälistymiseen, voimakkaasti kasvuhakuisista noin viidennes. Yleisimmin pk-yritykset käyttävät Finnveran ja Tekesin kansainvälistymispalveluja.

Hiertämättömien kalsareiden myynti kaljatölkeissä Saksaan ei ehkä kuulosta tyypilliseltä vientiponnistukselta, mutta se on hyvä esimerkki siitä, millaisella tulevaisuudenuskolla Suomen pienten ja keskisuurten yritysten vientiä rakennetaan.

Suomalaisen The Other Danish Guy -alusvaateyhtiön tarina alkoi alushousujen saumasta saadusta kivuliaasta hiertymästä. Yhtiö tähtää suoraan EU-markkinoille ja aloitti markkinointinsa ensin Saksasta.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) maanantaina julkistamien suhdannetietojen mukaan kansainvälisistä pk-yrityksistä lähes 60 prosenttia uskoo suhdanteiden paranevan ja puolet viennin lisääntyvän lähivuosina.

TEM:in luokituksen mukaiset kansainväliset yritykset keskittyvät kansainvälisille markkinoille, ja noin puolet niistä toimii ensisijaisesti ulkomailla.

Suomessa tällaisia suoraan ulkomaille tähtääviä yrityksiä on suhteellisesti huomattavasti vähemmän kuin Tanskassa tai Ruotsissa.

TEM:in mukaan tällaisilla yhtiöillä on kuitenkin onnistuessaan suuret kasvumahdollisuudet.

Kansainvälisistä pk-yrityksistä lähes 30 prosenttia ilmoitti olevansa voimakkaasti kasvuhakuinen, kun vastaava osuus kaikista yrityksistä oli noin 10 prosenttia.

Lisäksi kansainväliset yritykset lanseeraavat uusia tuotteita tai palveluja sekä laajentuvat uusille markkinoille lähes kaksi kertaa yleisemmin kuin muut pk-yritykset.

TEM:in mukaan kansainvälistyneistä pk-yhtiöistä noin 90 prosenttia ilmoittaa kohdealueekseen EU-maat.

Kalsarifirma The Other Danish Guyn syntytarina kertoo siitä, miten vientimarkkinoita voi yrittää valloittaa laittamalla itsensä likoon ja hakemalla tukea pankeilta ja Finnveralta.

Tarina alkaa kaksi vuotta sitten ikävästä sattumasta, kun Tommi Lähde ja Matti Pesonen olivat työmatkalla New Yorkissa.

He ovat markkinoinnin konkareita, jotka olivat pyörittäneet menestyksellisesti konsulttiyhtiötä, joka opetti suuryhtiöitä tuotteistamaan palveluitaan ja laittamaan myynnin työkaluja kuntoon.

Pesonen oli saanut helteisessä New Yorkissa kalsarin saumasta hiertymän. Se äityi eräänä iltana niin pahaksi, että sitä piti syöksyä lääkitsemään lähimmän hienostoravintolan naisten vessaan.

Yksityiskohtia kertomatta toimi oli virhe, josta seurasi monenlaista hämminkiä.

Väärinymmärrysten ketju päätyi tilanteeseen, jossa baarimikko suojeli baaritiskillä olevaa Lähdettä hokemalla järkyttyneille naisille lausetta ”it was the other danish guy [se oli se toinen tanskalainen tyyppi]”.

Kun ravintolasta oli päästy kunnialla ulos, ja moka jo nauratti, lähdettiin erikoiskauppaan ostamaan 20 paria urheilullisia huippukalsareita.

Vaiva helpotti, mutta myöhemmin kaveruksille selvisi, että hyvälaatuisia saumattomia kalsareita oli vaikea löytää kaupoista Euroopassa.

Niin syntyi idea omasta alusvaatebrändistä, jonka kalsarit eivät hiertäisi. Tuotemerkille oli nimikin jo valmiina – The Other Danish Guy.

Seuraavan vuoden aikana tutkimalla selvisi, että teknisten materiaalien käyttö arkena ja alusvaatteissakin oli yleistymässä samalla lailla kuin lenkkareiden käyttö.

Keskusteluissa alan asiantuntijoiden kanssa kävi ilmi, että kasvavilla markkinoilla on tilaa, jos brändi on mielenkiintoinen ja pakkaus erottuva.

Niinpä Lähde ja Pesonen päättivät lopettaa konsultointityöt ja panostaa täysillä omaan tuotteeseen ja brändin rakentamiseen – siihen mitä he olivat tähän asti opettaneet muille.

Omaa rahaa pantiin hankkeeseen noin satatuhatta euroa.

TEM:in selvityksen mukaan kansainväliset pk-yritykset kokevat rahoituksen saatavuuden selvästi useammin ongelmaksi kuin muut pk-yritykset.

The Other Danish Guylla asiat sujuivat helpommin.

Se sai Finnverasta ja Euroopan investointirahasto EIR:sta 200 000 euroa oman pääoman ehtoista riskilainaa.

Tässä apuna olivat OP-yrityspankin ”kultaakin kalliimmat” neuvot, Lähde ja Pesonen suitsuttavat.

Markkinointi päätettiin aloittaa Saksan länsi- ja luoteisosista, jossa oli konservatiivinen alusvaatemarkkina, mutta paljon nuorekasta ostovoimaa, Matti Pesonen kertoo.

Markkinoinnin keulakuvaksi otettiin porvoolainen rata-autoilija Matias Henkola, joka osallistui BMW-tallissa Nürburgringin 24 tunnin ajoon.

Henkola oli loukannut nuorena selkänsä skeittailussa, tehnyt bisnesuransa leasing-autoyhtiössä, ja on nyt 37-vuotiaana palaamassa unelmansa pariin rata-autoilijana.

Kalsarit oli tarkoitus pakata alumiinitölkkeihin, joiden myymälämyyntiä voi seurata reaaliajassa niiden kyljessä olevien RFID-älytarrojen avulla. Lopulta päädyttiin PET-muoviseen kierrätystölkkiin.

Nyt ensimmäinen tuote-erä on saapunut Portugalista Helsingin Kalasatamaan, ja alustava verkkokauppa ennen lanseerausta käy jo. Saksassa neuvotellaan pienten kauppaketjujen kanssa myymälöistä.

Onneakin on ollut matkassa.

Jouluna myyntiin tulevassa PlayStationin suositussa Gran Turismo -konsoliajopelissä on sattumalta juuri The Other Danish Guy -tarroilla varustettu BMW:n rata-auto on pelaajien lähtövalikossa.

Mutta sekin on selvinnyt, että isojen kauppaketjujen valikoimiin The Other Danish Guy -alusvaatteilla ei ole asiaa.

”Vaikka pääsisimme, emme vielä kestäisi ketjun ehtoja”, Pesonen selittää.

Tarvittavat markkinointirahat ovat liian kovia, eikä tuotteen loppuhintaan myymälässä pääse vaikuttamaan. ”Nousevaa brändiä ei voi päästää alelaariin.”

Siksi myynti keskittyy nyt yhteistyöhön pienempien pelureiden kanssa.

”Laivat, lentokentät, automaatit”, Pesonen luettelee.

Lähde ja Pesonen puhuvat antaumuksella brändinsä ytimestä. Se on tarina itsevarmoista ihmisistä, jotka ovat tyytyväisiä itseensä ja tekevät sen mihin uskovat, pelosta huolimatta.

Tarina on samalla tarina heistä itsestään.

Yhtiön mainosvideolla selitetään, että lopulta kysymys on siitä, että pelko ei tee päätöksiä omasta puolesta.

”Epäonnistumisen pelko ei saa estää yrittämistä”, Lähde selittää. ”Pelon voi voittaa vain itsevarmuudella, ja siihen pääsee vain olemaan itselleen rehellinen.”

Tosin alusvaatteistakin voi olla apua.

”Naiset ovat ymmärtäneet miehiä paremmin, että hyvät alusvaatteet on ensimmäinen kerros itsetuntoa”, Lähde mainostaa.

Pesonen kertoo, että yhtiö pyrkii mainonnassaan etsimään ihmisiä, jotka ottavat elämästään vastuun, vaikka he epäonnistuisivat. ”Eteenpäin. Se on olennainen osa brändiä ja tekemistä. Sen eteen jaksaa tehdä töitä.”

Epäonnistumisen liittyvä häpeä on Pesonen mielestä turha tunne. Tärkeämpää on, että on yrittänyt ja oppinut jotain.

”Tärkeintä on osata nauttia siitä mitä tekee nyt. Aina on pitkä matka jonnekin.”