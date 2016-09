Aasian kehityspankki toppuuttelee Kiinan velkaantumisen aiheuttamia pelkoja: ”Emme usko, että kriisi on lähellä”

Aasian kehityspankin varapääekonomisti Juzhong Zhuang on luottavainen siihen, että Kiinan rahoitusjärjestelmä selviää nopeasti kasvaneesta velkalastistaan ilman finanssikriisiä.

”Kiinalla on paljon velkaa, ja jonkinlainen ratkaisu pitää keksiä myös niin kutsutuille zombiefirmoille, joita ei ole päästetty kaatumaan. Valtio pystyy silti edelleen hallitsemaan tilannetta. Emme usko, että kriisi on lähellä”, hän toteaa.

Kiina käy läpi yhtä maailman modernin taloushistorian suurinta rakennemuutosta. Maailman talousfoorumin mukaan Kiinan bruttokansantuote per kansalainen noin 50-kertaistui vuosina 1978–2015 ja 800 miljoonaa ihmistä ponnisti yli köyhyysrajan. Teollistunut Kiina yrittää nyt muuttua palvelu- ja kulutusyhteiskunnaksi.

Muutos on kivulias. Kiinaa ottaa jatkuvasti takapakkia ja lankeaa takaisin kasvun ruokkimiseen velalla. Kokonaisvelka-aste on jo 255 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä on vähemmän kuin esimerkiksi euroalueella, mutta kehittyvälle taloudelle silti paljon.

Kiinan velkasuhde on kohonnut kahdeksassa vuodessa hurjat 107 prosenttiyksikköä. Kokonaisvelassa on mukana julkisen sektorin lisäksi myös yritysten ja kotitalouksien velat.

Aasian kehityspankki

Kiinassa suuret konkurssit ovat edelleen tabu. Etenkin julkisen sektorin osittain tai kokonaan omistamat yritykset voivat käytännössä luottaa siihen, että valtio pelastaa ne. Aasian kehityspankin mukaan pelkästään Kiinan yrityssektorin velat ovat jo 174 prosenttia bruttokansantuotteesta.

”Virallisesti Kiinan pankkisektorilla on järjestämättömiä luottoja noin kaksi prosenttia. Monien arvioiden mukaan niitä on todellisuudessa enemmän, mutta valtiolla on finanssipoliittista tilaa puuttua tilanteeseen tarvittaessa. Kiina oppi sitä paitsi paljon 1990-luvun pankkikriisistä”, Zhuang sanoo.

Esimerkiksi Kiinan suurimman investointipankin Citicin omistama sijoituspalveluyhtiö CLSA arvioi keväällä, että järjestämättömiä luottoja on todellisuudessa 15–19 prosenttia. Lukema olisi samaa luokkaa kuin pankkikriisistä kärsivässä Italiassa.

Virallinen kahden prosentin lukemakin on suurin yli vuosikymmeneen.

1990-luvulla holtiton lainaaminen teki Kiinan valtiollisesta pankkisektorista lähes maksukyvyttömän. Tuolloin valtio pääomitti pankkejaan massiivisesti ja huonoksi menneet lainat siirrettiin erikseen niitä varten perustettuihin roskapankkeihin.

Kiinan pankit ovat yhä pääosin valtion omistuksessa ja pääomien liikkeet tarkkaan säänneltyjä. Kiina on kuitenkin entistä linkittyneempi muuhun maailmantalouteen.

Tästä symbolisena eleenä Kiinan valuutta, yuan, pääsee ensi kuussa osaksi Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n varantovälinettä SDR:ää (special drawing right), joka on aiemmin koostunut vain dollarista, eurosta, punnasta ja jenistä.

Muun muassa IMF ja Kansainvälinen järjestelypankki BIS ovat molemmat ilmaisseet huolensa Kiinan historiallisen kiivastahtisesta velkaantumisesta.

Myös Kiinan lähialueen naapureita hermostuttaa. Esimerkiksi National Australia Bankin pääekonomisti Alan Oster varoitti tiistaina Australian yleisradiossa, että Kiinan kriisi riuhtaisisi mutaan samalla maan suurimmat kauppakumppanit, mukaan lukien Australian.

Zhuang ei tartuntaefektiin usko. Vastaavia velkapommeja ei haudu muissa lähialueen maissa, ja Kiinakin pystyy todennäköisesti pitämään ongelmansa kotimaan sisällä.

Arvostettu taloustieteen professori Kenneth Rogoff Harvardin yliopistosta totesi juuri BBC:n haastattelussa, että Kiina hutera taloustilanne on suurin yksittäinen uhka maailman taloudelle.

”Jos etsii sitä maailmankolkkaa, jossa on velkaongelma, katse kannattaa kääntää Kiinaan. Heillä lainanotto on ruokkinut kasvua, ja sellainen kasvu ei koskaan kestä ikuisesti”, hän sanoi BBC:lle.

Rogoff myös arvioi, että Kiina kasvaa todellisuudessa paljon hitaammin kuin viralliset luvut kertovat. Valtion tilastoviranomaisten mukaan Kiina kasvoi huhti–kesäkuussa 6,7 prosenttia, mikä oli hieman odotuksia enemmän.

Zhuang ei suostu suoraan kommentoimaan, luottaako hän Kiinan lukuihin.

”Olemme yhä optimistisia kasvun suhteen. Koska kasvun painopiste on siirtymässä palveluihin ja kulutukseen, joillain sektoreilla, kuten teollisuudessa, kasvu toki hiipuu.”

Toisin kuin valtaosa kansantalouksista, Kiinan kommunistinen keskushallinto asettaa vuosittain kasvutavoitteen, jonka saavuttaminen tai ylittäminen on hallituksen uskottavuuden kannalta tärkeää.

Parin viime vuoden aikana Kiina on yrittänyt tuoda tavoitteisiin joustoa yhden ehdottoman rajapyykin sijaan. Tälle vuodelle tavoite 6,5–7 prosentin haarukka.

Zhuang huomauttaa, että palvelusektori on Kiinassa jo selvästi vahvistunut. Aasian kehityspankki itseasiassa hivutti Kiinan lähivuosien kasvuennusteita ylöspäin prosenttiyksikön kymmeneksellä: kuluvana vuonna talous kasvaa 6,6 prosenttia ja ensi vuonna 6,4 prosenttia.

Kiinan hallitus ja keskuspankki ovat pönkittäneet kasvua elvytyksellä. Käytännössä valtio on rakentanut lisää infrastruktuuria ja keskuspankki pitänyt rahapolitiikan löyhänä.

”Valtion elvytyksellä on toki ollut iso rooli kasvun kannattelemisessa, mutta samaan aikaan yksityinen kulutus ja palvelut ovat kasvussa, mikä ruokkii työpaikkojen syntyä kaupungeissa”, Zhuang sanoo.

Zhuangin edustama Aasian kehityspankki auttaa nimensä mukaisesti alueen maita kehittymään entistä ripeämmin ja kestävämmin. Sen suurimpia omistajia ovat Japani ja Yhdysvallat. Myös Kiina on Aasian kehityspankin omistaja, mutta viime vuonna maa perusti kilpailevan organisaation, Aasian infrastruktuuri-investointipankin.

Kiina on maailman toiseksi suurin talous ja lähes 1,4 miljardin asukkaan kehittyvä ja sirpaleinen maa, mikä tekee kansantalouden mittaamisesta erittäin vaikeaa.

Etenkin epävirallisten tahojen mittauksissa korostuvat sellaiset luvut kuin sähkön kulutus, rahtiliikenne, rakennusurakat, matkustajamäärät ja teollisuustuotanto, mikä johtaa usein teollisuussektorin liiallisen painottamiseen laskelmissa. Jos palvelusektorin merkitys taloudessa kasvaa, sähkön kysyntä voi hyytyä ilman, että talouskasvu jarruttaa.

Julkisia palvelusektorin mittareita on saatavilla Kiinassa heikosti ja ne ovat usein epätarkkoja, eivätkä ne pysy yhteiskunnan muutoksen perässä. Esimerkiksi Kiinassakin paisuvan jakamistalouden ja nettipalveluiden kaltaiset ilmiöt haastavat tilastotieteilijät.