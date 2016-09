Nokian Renkaat jättävä Ari Lehtoranta: Lähtöni ei johtunut rengasvilpistä

Kuka? Nokian kasvatti Nokia: Useissa johtotehtävissä verkkolaiteyhtiössä vuosina 1999–2008. Kone: Suurprojektitoiminnan johtaja vuosina 2008–2010. Keski- ja Pohjois-Euroopan liiketoiminnan johtaja vuosina 2008–2014. Nokian Renkaat: Toimitusjohtaja 2014 alkaen. Caverion: Hallituksen jäsen vuodesta 2013, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2015. Aloittaa toimitusjohtajana 1. 1. 2017.

Renkaita valmistavan Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Ari Lehtoranta tekee yhden asian selväksi heti puhelinhaastattelun alussa: hänen lähdöllään ei ole mitään tekemistä viime talven rengasvilppikohun kanssa.

”Jos olisi saanut potkut sen asian takia, ne olisivat tulleet jo aikaa sitten. Tämä oli täysin henkilökohtainen ratkaisu. Olen jopa vähän surullinen, että lähden Nokian Renkaista. Se on hieno yhtiö.”

Lehtoranta aloittaa tammikuun alussa kiinteistötekniikan palveluja myyvän Caverionin toimitusjohtajana.

Surullisena Lehtorannan lähtöä Nokian Renkaista pitivät myös sijoittajat.

Yhtiön osake halpeni tiistaina Helsingin pörssissä prosentin. Caverionin osake taas vahvistui tiistaina yli neljä prosenttia.

”Ihmisiä me toimitusjohtajatkin olemme, ja ihmiset vaihtavat työpaikkoja. Kesälomalla oli aikaa miettiä tätä asiaa. Työpaikan vaihtaminen on vähän kuin asunnon ostaminen: punnittavana on aina hyvin monta tekijää.”

Toukokuun puolivälissä Lehtoranta antoi Caverionin hallituksen puheenjohtajana potkut toimitusjohtaja Fredrik Strandille. Pian sen jälkeen hän käynnisti uuden toimitusjohtajan etsimisen. Kykyjenetsijä oli jo valinnut sopivia ehdokkaita, kun Lehtoranta teki ratkaisunsa.

”Ennen kuin aloitimme heitä haastatella, ilmoitin olevani kiinnostunut toimitusjohtajan tehtävästä. Hallitus oli jo aikaisemmin pyytänyt harkitsemaan toimitusjohtajan tehtävää.”

Lehtoranta siirtyi nimitysprosessissa syrjään ja sitä ryhtyi johtamaan Caverionin hallituksen varapuheenjohtaja Michael Rosenlew.

Caverion on Lehtorannalle myös riski. Kriisiyhtiön kannattavuus on hyvin heikko ja yhtiötä uhkaavat suuret sakot, korvausvaatimukset ja asianajokulut rikosepäilyiden takia Saksassa. Epäilyt koskevat kilpailuoikeutta ja saattavat täyttää lahjonnan tai muun rikoksen tunnusmerkistön, yhtiö ilmoitti huhtikuussa.

Yritysjohtajalle pitkään vaikeuksissa olleen yhtiön johtaminen on aina myös mahdollisuus näyttää taitonsa.

”Kysymys on varmaan vastuunkannosta. Hallituksen puheenjohtajana tiedän, että asiat eivät ole Caverionissa kunnossa, mutta ne voidaan saada kuntoon. Työskentelin kuusi vuotta Koneessa, joka toimii samalla alalla. Uskoisin tietäväni, millä keinoilla Caverion saadaan kuntoon.”

Rengasvilppi Nokian Renkaissa tapahtui pääasiassa ennen Lehtorannan toimitusjohtajakautta. Yhtiö oli toimittanut testeihin renkaita, joiden ominaisuudet olivat paremmat kuin myynnissä olevissa tuotteissa.

Vilppi aiheutti vakavan kolauksen yhtiön luotettavuudelle. Kuluttajat olivat vihaisia ja tiedotusvälineet eri puolilla maailmaa kertoivat siitä.

”Olihan se todella raskasta, mutta saimme myös sisäiset prosessimme entistä parempaan kuntoon. Tapasin kaikki testejä tekevät ja asiat tulivat selväksi. Niin kuin talvella arvioin, Nokian Renkaat menestyy tulevaisuudessakin rengastesteissä.”

Tänä vuonna yhtiö on voittanut sekä Tuulilasin että Tekniikan Maailman talvirengastestit.

”Meillä on ollut johtoryhmässä hyvä henki, työskentely hallituksen kanssa on sujunut hyvin ja yhteistyö henkilöstön kanssa on parantunut merkittävästi. Olemme saaneet henkilöstön kanssa jopa historiallisen hyvän sopimuksen aikaan.”

Nokian Renkaat onnistui sopimaan työntekijöiden kanssa paikallisesti työaikojen joustoista. Vastineeksi he saivat irtisanomissuojan. Yhtiö toimi niin kuin Suomen hallitus toivoisi kaikkien pystyvän toimimaan.

Surullinen Lehtorannan lähdöstä on myös Nokian Renkaiden hallituksen puheenjohtaja Petteri Walldén. Lehtorannan päätös tuli hallitukselle yllätyksenä.

”Hän on tehnyt erinomaista työtä liiketoiminnan ja prosessien kehittämisessä sekä saanut aikaan myönteisen yhdessä tekemisen ilmapiirin. En keksi hänestä mitään kielteistä sanottavaa, vaikka yrittäisin. Todellinen huippujohtaja”, sanoo Walldén.