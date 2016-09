Eläkejohtaja tutki Nordean menestyksen syitä –Radikaaleja liikkeitä tehneet pankit ovat hyvin usein epäonnistuneet

Fakta Strategia kehittyi - ei mullistunut Nordean strategian pääelementit vuonna 2000: Painopiste nettipankkiin Toiminta-alueena Pohjoismaat Eri maiden liiketoimintojen nopea integrointi Kasvu olemassaolevien asiakkaiden palveluja syventämällä Nordean strategian pääelementit vuonna 2011: Monikanavaiset palvelut Painopiste Pohjoismaissa mutta toimitaan myös Euroopan markkinoilla tietyillä alueilla Yksi yhtenäinen toimintamalli Kasvu olemassaolevien asiakkaiden palveluja syventämällä Painopiste tuloksessa Toiminnallinen tehokkuus

Kun otetaan Euroopan 25 arvokkainta pankkia ja odotetaan 12 vuotta, mitä jää jäljelle? Seitsemän pankkia on lakannut kokonaan olemasta ja muutenkin asetelmat ovat heittäneet kuperkeikkaa. Parhaiten menestyneet ovat päätyneet arvostuksissa pohjille ja päin vastoin. Ja voittajaksi on noussut yllättäen - Nordea.

Työeläkevakuuttaja Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio on neljä viime vuotta käyttänyt lähes kaiken vapaa-aikansa eurooppalaisten pankkien tutkimiseen. Perjantaina hän puolustaa Aalto-yliopistossa tuotantotalouden alaa käsittelevää väitöskirjaansa, jossa hän pohtii, mikä selittää pankkien menestystä tai menestymättömyyttä.

Ritakallio selvitti, miten vuonna 2000 Euroopan 25 markkina-arvoltaan suurimman pankin kävi seuraavan 12 vuoden aikana.

”Hain ajatusta, että mikä selittää pankkien menestystä tai menestymättömyyttä. Kävin läpi pankkien julkisia lausuntoja, vuosikertomuksia ja tulosraportteja”, Ritakallio sanoo.

Aikakausi oli mielenkiintoinen, koska 2000-luvulla pankit elivät ensin valtavaa buumia. Sitten vuonna 2008 iski finanssikriisi ja vuonna 2010 vielä euromaiden valtionlainakriisi, jotka kylvivät tuhoa liian suuria riskejä ottaneissa pankeissa.

Ja yllättäen, kun katsottiin miten hyvin pankit olivat osakkeenomistajilleen tuottaneet osinkoina ja arvonnousuna, parhaimmiksi nousivat brittipankki Standard Chartered ja Nordea.

”En osannut ennakoida, että lopputulos olisi tämä. Jos sijoitti vuonna 2000 Nordeaan sata euroa niin vuonna 2012 se olisi muuttunut 228 euroksi”, Ritakallio sanoo.

Surkeimmin meni Royal Bank of Scotlandilla (RBS) ja saksalaisella Commerzbankilla, joiden arvosta hävisi 12 vuodessa 90 prosenttia. Keskimäärin sijoitus pankkiosakkeisiin tuotti tällä ajanjaksolla -23 prosenttia.

”Pankit ovat olleet keskimäärin todella huonoja sijoituksia.”

Mikä sitten selitti Nordean menestystä ja monien muiden katastrofia? Kuka tahansa pankkitoimintaa seurannut osaa sanoa, että surkeasti meni niillä pankeilla, jotka lähtivät seikkailemaan uusille markkinoille usein ylihintaisilla ostoksilla ja niillä, jotka ottivat omilla varoillaan suuria sijoitusriskejä.

Nordea ja muut pohjoismaiset pankit (tanskalaisia pankkeja lukuunottamatta) ovat sen sijaan suhtautuneet hyvin varovasti yritysostoihin, eivätkä esimerkiksi sijoittaneet Yhdysvaltain asuntolainoista paketoituihin sijoitustuotteisiin ennen finanssikriisiä tai eteläisten euromaiden valtionlainoihin.

Ritakallion mukaan näiden valintojen taustat löytyvät Suomen ja Ruotsin pankkikriisistä, joka opetti pankkiirit varovaisiksi. Mutta onnistumisen elementtejä voi analysoida myös syvemmin.

”Aikaisemmasta kirjallisuudesta löytyy tutkimusta, jossa on tarkasteltu yritysten strategioita systeemikarttoina. Kun niistä on katsottu, mitkä ovat yrityksen strategian keskeiset elementit niin huomataan, että monilla menestyneillä yrityksillä, esimerkiksi Ikealla, ne ovat pysyneet olennaisilta osiltaan samoina jo vuosikymmeniä”, Ritakallio sanoo.

Hän havaitsi, että myös Nordealla liiketoimintaa ohjaavat keskeiset strategian elementit pysyivät samoina koko tarkastelujakson; pohjoismaisuus, monikanavaisuus, kasvu olemassaolevien asiakkaiden kanssa ja pankkien integrointi ovat olleet keskiössä koko ajan.

”Näiden elementtien pohjalta liiketoimintaa on muokattu ympäristön muutoksen mukana. Malliin on tullut johdon vaihdosten mukana uusia piirteitä. Clausen ( Christian ) toi ajatuksen, että Nordea voisi laajentua Eurooppaan joillain liiketoiminnan alueilla. Björn Wahlroos on hallituksen puheenjohtajana korostanut omistaja-arvon kasvattamista ja tulosta”, Ritakallio sanoo.

Radikaaleja muutoksia tehneet pankit tekivät ensin isoja voittoja mutta sitten riskit kostautuivat.

”Toisaalta ne, jotka eivät olleet pärjänneet, olivat tehneet radikaaleja muutoksia kerralla. Esimerkiksi vahvana vähittäispankkina tunnettu RBS päätti ryhtyä globaaliksi investointipankiksi ja he lähtivät hyvin voimakkaasti kasvattamaan kiinteistökaupan ja arvopaperikaupan rahoitusta”, Ritakalio sanoo.

Mitä tästä siis pitäisi oppia?

”Käytännön oppi on se, että yritysjohdon kannattaisi hahmottaa strategiaansa systeemikartan pohjalta. Hahmottaa, mitkä ovat olennaiset elmentit ja mitä ulkoisia tekijöitä strategiaan on vaikuttamassa”, Ritakallio sanoo.

Myös sijoittajan kannattaisi hänen mielestään ymmärtää, mitkä yrityksen olennaiset elementit ovat ja haastaa yritysjohtoa siitä, että miten se aikoo niitä kehittää.

”Tämän valossa näyttäisi, että turvallisempi ja parempi sijoituskohde on sellainen yritys, jossa strategiaa kehitetään askel askeleelta ja muokataan ilman radikaaleja muutoksia. Aikaisempi tutkimus viittaisi siihen, ettei tämä päde ainoastaan pankkialalla”, Ritakallio sanoo.

Ritakallio hoitaa Ilmarisessa 35 miljardin euron sijoitussalkkua. Hän uskoo, että väitöskirjatyö tulee vaikuttamaan Ilmarisen omaankin toimintaan ja ehkä myös sijoituskohteiden valintaan.

”Sijoituskohteena olevissa yrityksissä olisi hyvä olla nämä asiat mietittynä”, hän sanoo.

Timo Ritakallio: Shaping Elements While Maintaining Fit