HS:n tietojen mukaan OP-ryhmän hallintoneuvosto päättää tänään keskiviikkona, eroaako ryhmä pysyvästi Finanssialan keskusliitosta (FK). On todennäköistä, että hallintoneuvosto kallistuu eroon. Päätöstä on valmisteltu pitkään ja perusteellisesti viime keväästä asti.

Mistä lopulta on kyse? Miksi Suomen suurin pankki- ja vakuutusyhtiö haluaa erota oman alansa edunvalvonnasta?

Alun perin kyse oli kimmastumisesta. Sampo-konserniin kuuluva vakuutusyhtiö If kanteli viime joulukuussa kilpailuviranomaisille OP:n vahinkovakuutusten hinnoittelusta. OP ilmoitti tuolloin jättävänsä Finanssialan keskusliiton toiminnan toistaiseksi.

Ryhmän johdon mielestä kilpailijan kantelu oli loukkaus ja sodanjulistus. OP-ryhmän ja Sammon suhde on ollut muutenkin jännitteinen ja tulenarka.

Sammon kansainväliset finanssikapitalistit Björn Wahlroos ja Kari Stadigh ovat monissa asioissa kovin eri aaltopituudella kuin juurevasta osuuspankki-Suomesta noussut OP-ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen.

Kevään ja kesän mittaan OP:n ratkaisu sai kuitenkin uusia sävyjä. Finanssiryhmä kertoi kesäkuun alussa, että se hakee jatkossa kasvua etenkin terveyspalveluista. Puheissa ovat vilahdelleet myös asumisen ja liikenteen palvelut, joihin esimerkiksi uusi liikennekaari luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Taustalla on näkemys, että perinteisten vakuutus- ja pankkipalvelujen kysyntä ei tulevaisuudessa kasva ja niiden kannattavuuskin on koetuksella, kun digitalisaatio ja muun muassa uusi maksupalveludirektiivi avaavat kilpailua uusille toimijoille.

OP:sta on annettu ymmärtää, ettei finanssiala ole sille enää oikea viiteryhmä. OP saattaa liittyä palvelualan työnantajajärjestö Paltaan, joka jo muutenkin hoitaa finanssialan käytännön työehtosopimusneuvottelut.

Todellisuudessa OP-ryhmällä on tietenkin edelleen huomattavasti enemmän yhteistä muiden pankkien ja vakuutusyhtiöiden kuin vaikkapa VR:n, Postin ja vartiointiyritysten (eli Paltan suurten toimialojen) kanssa. Terveysala voi olla tulevaisuus, mutta toistaiseksi OP-ryhmä ei edes raportoi terveyspuolen tulosta erikseen.

OP on yhä Suomen suurin finanssialan toimija ja sillä on monia yhteisiä asioita hoidettavana muun finanssialan kanssa, esimerkiksi maksuliikenteen kehittämisessä ja myös Suomessa lainvalmistelun suuntaan. FK on toiminut finanssialan tärkeänä kanavana EU:n pankkialan päättäjiin.

Finanssialan keskusliiton alle vuoden vanha strategiakin on OP-ryhmän pääjohtajan Reijo Karhisen ja FK:n toimitusjohtajan Piia-Noora Kaupin yhdessä laatima.

Erityisesti pankkitoiminnan osalta OP tuntee kuitenkin olevansa kovin erilainen kuin pankkialan toinen suuri peluri, Pohjoismaiden suurin pankki Nordea. Suomen Nordeasta tulee ensi vuonna sivukonttori, jolloin se ei ole enää esimerkiksi euroalueen yhteisen pankkivalvonnan piirissä. Nordean intressit ovat yhä enenevässä määrin muualla kuin Suomessa.

Toisaalta siirtyminen Euroopan keskuspankin johtaman yhteisen pankkivalvonnan alaisuuteen on osoittautunut haastavaksi osuustoiminnalliselle OP-pankkiryhmälle.

Ryhmän yhteisvastuun määrittävä Suomen yhteenliittymälainsäädäntö on Euroopassa osin ainutlaatuinen ja siinä on riittänyt selvittämistä uudelle pankkivalvojalle. Jopa OP:laisten kielitaito on ollut haaste. Hankalien pankkivalvontakuvioiden selvittäminen englannilla ei ole ollut helppoa puhtaasti kotimaassa toimineelle pankkiryhmälle.

Tästä syystä OP-ryhmään palkattiin kesällä EU-kuvioissa kouliintunut Erkki Sarsa, joka vastasi aiemmin valtiovarainministeriössä pankkilainsäädännöstä. Välillä Sarsa ehti olla vajaan vuoden töissä FK:ssa. Niin ikään FK:ssa työskennellyt Tuomas Majuri palkattiin OP-ryhmään lobbaamaan muun muassa henkivakuutusasioita.

OP:ssa pääteltiin, että FK:n 1,7 miljoonan euron jäsenmaksulla se voisi ylipäätään rakentaa kokonaan oman lobbausyksikön.

Taloudellisesti OP:n päätös tekisi FK:lle kipeää, mutta ei ihan niin kipeää kuin OP:n jäsenmaksun menettämisestä voisi laskea. Tuosta jäsenmaksusta osa on mennyt FK:n kautta EK:n jäsenyyteen. Sen summan FK säästäisi ja OP joutuisi toisaalta maksamaan toista kautta Elinkeinoelämän keskusliitolle (EK).

HS:n tietojen mukaan FK:n muut jäsenet ovat lupautuneet ainakin osin paikkaamaan menetystä.

FK:n painoarvolle päätös olisi kuitenkin tuhoisa. Järjestön on vaikea väittää edustavansa koko finanssialaa, jos 40 prosenttia alan liiketoiminnasta on sen ulkopuolella.