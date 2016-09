OP-ryhmä eroaa Finanssialan keskusliitosta ja liittyy Paltaan

OP-ryhmä eroaa Finanssialan keskusliitosta (FK) ja liittyy Palvelualojen työnantajat Paltaan niin kuin julkisuudessa on ennakoitu. OP-ryhmän hallintoneuvosto vahvisti eron keskiviikkona.

OP-ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen perusteli tiedotteessa eroa muun muassa toimialan murroksella ja edunvalvonnan painopisteen siirtymisellä euroalueen yhteisen pankkivalvonnan suuntaan.

”Euroopan keskuspankki työllistää meitä uutena valvojana paljon ja on tuonut uuden painotuksen edunvalvontatarpeisiimme”, Karhinen sanoo tiedotteessa.

OP-ryhmä päätti jo viime joulukuussa irtautua FK:n toiminnasta väliaikaisesti. Silloin syynä oli Sampo-konserniin kuuluvan vakuutusyhtiö Ifin kantelu kilpailuviranomaisille OP:n vahinkovakuutusten hinnoittelusta.

Kevään ja kesän mittaan OP:n ratkaisu sai uusia sävyjä. Finanssiryhmä kertoi kesäkuun alussa, että se hakee jatkossa kasvua etenkin terveyspalveluista. Puheissa ovat vilahdelleet myös asumisen ja liikenteen palvelut, joihin esimerkiksi uusi liikennekaari luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Taustalla on näkemys, että perinteisten vakuutus- ja pankkipalvelujen kysyntä ei tulevaisuudessa kasva ja niiden kannattavuuskin on koetuksella, kun digitalisaatio ja muun muassa uusi maksupalveludirektiivi avaavat kilpailua uusille toimijoille.

Siirtyminen Euroopan keskuspankin alla toimivan yhteisen pankkivalvonnan alaisuuteen on osoittautunut haastavaksi osuustoiminnalliselle OP-pankkiryhmälle.

Ryhmän yhteisvastuun määrittävä Suomen yhteenliittymälainsäädäntö on Euroopassa osin ainutlaatuinen ja siinä on riittänyt selvittämistä uudelle pankkivalvojalle. Jopa OP:laisten kielitaito on ollut haaste. Hankalien pankkivalvontakuvioiden selvittäminen englannilla ei ole ollut helppoa puhtaasti kotimaassa toimineelle pankkiryhmälle.

Tästä syystä OP-ryhmään palkattiin kesällä EU-kuvioissa kouliintunut Erkki Sarsa, joka vastasi aiemmin valtiovarainministeriössä pankkilainsäädännöstä. Välillä Sarsa ehti olla vajaan vuoden töissä FK:ssa. Niin ikään FK:ssa työskennellyt Tuomas Majuri palkattiin OP-ryhmään lobbaamaan muun muassa henkivakuutusasioita.

OP:ssa pääteltiin, että FK:n 1,7 miljoonan euron jäsenmaksulla se voisi ylipäätään rakentaa kokonaan oman lobbausyksikön.

Taloudellisesti OP:n päätös tekee FK:lle kipeää, mutta ei ihan niin kipeää kuin OP:n jäsenmaksun menettämisestä voisi laskea. HS:n tietojen mukaan FK:n muut jäsenet ovat lupautuneet pitkälti paikkaamaan menetystä.

FK:n painoarvolle päätös on kuitenkin tuhoisa. Järjestön on vaikea väittää edustavansa koko finanssialaa, jos 40 prosenttia alan liiketoiminnasta on sen ulkopuolella. OP jatkaa yhteistyötä FK:n kanssa edelleen maksuliikenteen kehittämisen osalta. Siihenkin kuuluu jonkin verran yhteistä edunvalvontaa.