Forbes: Donald Trumpin varallisuus väheni vuodessa 700 miljoonaa euroa

Yhdysvaltain presidenttiehdokkaan Donald Trumpin varallisuus on alentunut viime vuodesta, kirjoittaa aikakauslehti Forbes. Se mukaan Trumpin nettovarallisuuden arvo on nyt 3,7 miljardia dollaria (3,3 miljardia euroa), eli 800 miljoonaa dollaria (715 miljoonaa euroa) vähemmän kuin vuosi sitten.

Omaisuuden väheneminen johtuu lehden mukaan enimmäkseen New Yorkin kiinteistöhintojen sulamisesta. Esimerkiksi Manhattanin Trump Towerin arvo on alentunut, samoin kuin Floridan Palm Beachissa sijaitsevan klubin Mar-a-Lagon. Joidenkin kiinteistöjen arvo on noussut, kuten San Franciscon toiseksi korkeimman rakennuksen California Streetillä.

Trumpin varallisuudesta ja tuloista on kiistelty, koska Trump ei ole suostunut julkistamaan verotietojaan.

Forbesin mukaan Hillary ja Bill Clintonin tulot olivat viime vuonna yhteensä 10,75 miljoonaa dollaria (9,5 miljoonaa euroa).