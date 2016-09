Kilpailu musiikin jakelussa kovenee – Spotify aikoo ostaa tanssimusiikkifanien parissa suositun Soundcloudin

Musiikin jakeluyhtiö Spotify aikoo ostaa kilpailijansa, saksalaisen Soundcloud-yhtiön.

Brittiläisen Financial Times -lehden mukaan osapuolet ovat jo varsin pitkällä neuvotteluissaan. Kauppahinta on lehden mukaan 700 miljoonaa euroa. Lehden uutista on levittänyt muun muassa BBC.

Ruotsalainen Spotify on maailman suurin musiikin suoratoistojakelija. Sen bisnesidea on jakaa musiikkia joko mainosrahoitteisesti tai maksua vastaan.

Kilpailu internetin musiikkijakelussa on koventunut. Spotifyn kovimmat kilpailijat ovat Apple Music ja jokin aika sitten musiikin jakelubisnekseen tullut Amazon.

Soundcloud on tarjonnut artisteille mahdollisuuden jakaa musiikkia sosiaalisessa mediassa ja blogeissa. Se on merkittävä peluri tanssimusiikkimarkkinoilla. Maaliskuussa yhtiö julkaisi Spotifyn kaltaisen musiikin verkkobisneksen.

Moni artisti on valittanut, että samalla kun kuluttaja saa nykyään musiikkia ilmaiseksi tai pieneen hintaan, artistit eivät juuri ansaitse musiikin internetjakelusta.

Kun musiikkia on tarjolla ilmaiseksi, muusikkoja ennen elättäneiden fyysisten äänitteiden myynti on romahtanut.