Öljyalan toimitusjohtaja ei vielä usko bensan hinnan nousuun – ”Aina kun joku sanoo pöö, pörssit hermostuvat”

Öljyntuottajamaiden järjestön Opecin ilmoitus mahdollisista tuotantomäärien leikkauksista on hermostuttanut markkinoita torstaiaamuna. Hermostuneisuus näkyy sekä öljy-yhtiöiden pörssikurssien että raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan nousuna.

Esimerkiksi Brent-öljyn hinta kallistui torstaiaamun tunteina kuudella prosentilla.

Öljy- ja biopolttoainealan toimitusjohtaja Helena Vänskän mielestä suomalaiskuluttajan ei vielä tarvitse pelästyä. Jotta maailmanmarkkinahinnan nousu näkyisi bensapumpuilla tai lämmityslaskussa, öljyn hinnan pitäisi vakiintua pitkäksi aikaa selvästi korkeammalle tasolle.

”Öljyn maailmanmarkkinahinta on kuin pörssikurssi, se ei vielä fyysisesti tarkoita mitään. Aina kun joku sanoo pöö tai joku huhu lähtee liikkeelle, pörssit hermostuvat.”

Vänskän arvion mukaan kannattaa nyt katsoa, tuleeko Opec-maiden sopimuksesta yhtään mitään. Järjestön ilmoitus ei vielä sisältänyt maakohtaisia leikkaussuunnitelmia tai mitään yksityiskohtia sovun sisällöstä.

Yksityiskohdat on tarkoitus määrittää virallisessa Opec-kokouksessa marraskuun lopulla.

”Wait and see. Nythän kaikki maat kyttäävät toisiaan. Iran on ennakkoon ilmoittanut, etteivät he ainakaan leikkaa tuotantoaan, kun ovat olleet niin pitkään poissa pelistä.”

Opecin asema ei ole enää sama kuin 5–6 vuotta sitten, kun järjestö pystyi käytännössä määräämään maailmanmarkkinahinnan. Yhdysvaltain liuskeöljyn tuottajat ovat muuttaneet tilanteen.

Vänskä arvioi, että jos öljyn maailmanmarkkinahinta lähtee selvään nousuun, nekin liuskeöljyn tuottajat, jotka nyt ovat alhaisen hinnan vuoksi tauolla, aloittavat tuotannon uudestaan.

”Opecin ilmoittama tuotannon pudotus on sekin melko pieni. Parin vuoden ajan kaikki ovat pumpanneet öljyä niin paljon kuin ovat kyenneet ja tehneet tuotantoennätyksiä. Tuollainen pudotus tarkoittaisi vain paluuta entiseen”, Vänskä arvioi.

Opecin ilmoituksen mukaan tuotanto rajattaisiin 32,5–33 miljoonaan barreliin päivässä. Elokuussa Opec-maat tuottivat 33,47 miljoonaa barrelia elokuussa. Riitainen Opec ei ole pystynyt sopimaan tuotantokatosta vuoden 2008 jälkeen.