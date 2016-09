Kasvuyrittäjä on yrittäjistä tyytyväisin – uupumuksensa yrittäjä huomaa usein liian myöhään

Kasvuyrittäjät ovat yrittäjistä työhönsä tyytyväisimpiä ja voivat parhaiten. Heillä on kuitenkin myös loppuunpalamisen riski. Yrityksen vakiintuessa monen yrittäjän työhyvinvointi hiipuu.

Näihin tuloksiin on päätynyt työeläkeyhtiö Elon toteuttama tutkimus.

Kasvuyrittäjillä on eniten vaikeuksia selviytyä työmäärästään ja haasteita ajanhallinnassa, mutta he eivät itse tunnista tarvetta huolehtia työhyvinvoinnistaan, Elo kertoo torstaina julkaisemassaan tiedotteessa.

Yrittäjien arviot omasta työkyvystä ovat kokonaisuutena laskeneet vuodesta 2014, jolloin tutkimus toteutettiin edellisen kerran. Kaikista yrittäjistä noin 40 prosentilla on riski uupua ja noin joka kuudennella yrittäjällä riski on jo toteutumassa. Heikoin työkyky on yli 15 vuotta yrittäjänä toimineilla miehillä.

”Hyvinvoivia yrittäjiä erottaa muita korkeampi riskinottokyky ja muutosvalmius sekä paremmat yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Huonoimmin jaksavilla puolestaan sosiaaliset verkostot olivat selvästi muita yrittäjiä heikommat”, sanoo Elon työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Annarita Koli tiedotteessa.

”On huolestuttavaa, että yrittäjät ovat lomailleet aiempaakin vähemmän: useampi kuin joka kolmas yrittäjistä ei ollut pitänyt lomaa ollenkaan tai korkeintaan 10 päivää kuluneen vuoden aikana”, Koli sanoo.

”Jos aikoo luoda pitkän yrittäjäuran, on pakko pysähtyä arvioimaan omia voimavarojaan riittävän ajoissa. Vahva työn imu ja optimismi kannattelevat kasvuvaiheessa olevaa yrittäjää. Työhyvinvoinnin tärkeys realisoituukin yrittäjälle usein vasta yrityksen vakiintumisvaiheessa, mikä voi olla liian myöhään”, Koli sanoo.

Elon Yrittäjämittari 2016 -tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä Elon yrittäjäasiakkaille elokuussa 2016 ja siihen vastasi lähes 2 000 suomalaista yrittäjää. Tutkimus toteutettiin edellisen kerran syksyllä 2014.

Tutkimukseen haastatelluista yrittäjistä 14 prosenttia arvioi yrityksensä olevan nyt kasvuvaiheessa. Lähes 40 prosenttia yrityksistä on vakiintumisvaiheessa.