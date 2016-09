Ministeri Tiilikainen vastaa betoninvalmistajien huoleen: Hallitus tuo puun betonin kanssa samalle tasolle rakennusmääräyksissä

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk) sanoo, että hallitus on pikemmin tuomassa puun betonin kanssa samalle tasolle rakennusmääräyksissä kuin suosimassa puuta suhteessa betoniin.

Hän vastaa Betoniteollisuuden toimitusjohtajalle Jussi Mattilalle, joka sanoi Helsingin Sanomissa keskiviikkona, että Tiilikainen suosii kohtuuttomasti puuta rakentamisessa.

Mattila perustelee näkemystään sillä, että Tiilikainen palkkasi kesällä ympäristöministeriöön Petri Heinon, jonka tehtävä on ministeriön mukaan edistää puurakentamista osana hallituksen kärkihanketta.

”Petri Heino on palkattu edistämään puurakentamista ja on hyvä, että hän pitkän kokemuksensa ansiosta tuntee asian, jota tekee”, Tiilikainen vastaa Helsingin Sanomille sähköpostilla Pariisista, jossa hän on kokouksessa.

Tiilikainen sanoo, että puupolitiikan taustalla ovat myös vaatimukset päästövähennyksistä. Hän sanoo, että hallituksen tehtävä on ohjata yhteiskuntaa päästövähennyksiin myös rakentamisessa ja asumisessa.

”Yksi keino on hiiltä sitovan puun lisäkäyttö rakentamisessa. Tulevaisuudessakin rakentamisessa tarvitsemme kaikkia materiaaleja, niin betonia, terästä, kiveä kuin puutakin”, Tiilikainen sanoo.

Tiilikainen muistuttaa, että puun liikkeelle saanti on yksi hallitusohjelman kärkihanke. ”Tavoitteena on monipuolistaa ja lisätä puun käyttöä. Järeä tukkipuu voidaan hyödyntää puurakentamisessa ja puutuoteteollisuuden uusissa tuotteissa. Jalostusarvoa halutaan siis kasvattaa”, Tiilikainen kirjoittaa.

”Jalo tarkoitus on synnyttää uutta ympäristöystävällistä liiketoimintaa, työpaikkoja ja edistää vientiä”, hän sanoo.

Hän sanoo, että aiemmilla hallituskausilla on ollut sama tavoite: puurakentamista on haluttu edistää. ”Tulokset ovat kuitenkin olleet laihoja ja voinee kysyä miksi näin?”

Suomessa puurakentamisen osaajista on pulaa, eikä puurakentamiseen suhtauduta hyvällä asenteella, Tiilikainen sanoo. Myös puurakentamista koskevat määräykset ovat meillä naapurimaita tiukemmat, hän arvioi.

”Nyt osaamista päivitetään muun muassa täydennyskoulutuksella ammattilaisille. Rakennusmääräyksissä puu tuodaan samalle viivalle muiden materiaalien kanssa.”