Alkaako tästä puurakentamisen uusi aika? Uusi tehdas tähtää puukerrostalojen sarjatuotantoon

Kauhajoelle rakennetaan uusi tehdas, joka voi lisätä merkittävästi mahdollisuuksia rakentaa puukerrostaloja Suomeen.

CLT Plant alkaa näillä näkymin vuoden päästä valmistaa kotimaisesta kuusesta ja männystä CLT-massiivipuulevyjä ja myöhemmin myös valmiita taloelementtejä.

”Jatkossa esimerkiksi 35 neliön yksiö rakennetaan kokonaan valmiiksi tehtaassa ja kuljetetaan rakennuspaikalle”, CLT Plantin hallituksen puheenjohtaja Keijo Ullakko sanoo.

Noin 12 miljoonan euron investointi toisi Pohjanmaalle mahdollisesti jopa 150 uutta työpaikkaa. Yhtiö tavoittelee viidessä vuodessa noin 20 miljoonan euron liikevaihtoa.

Ensimmäisenä suomalaista puuta CLT-elementeissä alkoi käyttää kuhmolainen Crosslam kaksi vuotta sitten. Lue lisää tästä. Stora Enso valmistaa jo puukerrostalojen elementtejä, mutta niiden CLT-levyt oli aluksi valmistettu yhtiön tehtailla Itävallassa.

Ullakon mukaan sarjatuotanto takaa sen, että rakennusten neliöhinnat saadaan kohtuullisiksi. Esimerkiksi Tampereelle on tulossa kaksi vuokrakerrostaloa, joiden rakennuskustannukset jäävät alle 2800 euron neliöltä. Ne mahtuvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n asettamiin hintarajoihin.

”Pelkkä CLT-levyjen tuotanto ei riitä lisäämään puukerrostalojen tuotantoa. Pitää pystyä tuottamaan valmiita sarajaelementtejä, ja tällaista tuotantoa Suomessa on tähän asti ollut liian vähän”, professori Markku Karjalainen Tampereen teknillisestä yliopistosta sanoo.

Useissa kunnissa on kaavoitettu jopa kokonaisia asuinalueita puukerrostaloille, mutta edullisen sarjatuotannon ja riittävän CLT-tuotannon puuttuessa taloja ei ole vielä rakennettu.

Nykyiset rakentamismääräykset antavat mahdollisuuden rakentaa korkeimmillaan kahdeksankerroksisia puukerrostaloja. Asunnoissa on aina sprinklerijärjestelmä tulipalojen varalta.

”CLT on massiivipuuta, jota on hankala saada syttymään”, Markku Karjalainen sanoo.

CLT on lyhenne sanoista Cross Laminated Timber. Materiaalissa on liimattu puupalkkeja ristiin. Ristiinliimauksen ansiosta materiaali ei elä kuten puurakennukset yleensä. Jäykistysominaisuuksiensa ansiosta CLT sopii erityisen hyvin kerrostaloihin, mutta sitä voidaan käyttää myös pientaloissa ja esimerkiksi silloissa.

Helsingin Maunulaan valmistui CLT-levyistä valmistettu pientalo kaksi vuotta sitten. Lue lisää tästä.

”CLT on uusiutuva, ekologinen materiaali, joka takaa rakennukseen hyvän sisäilman, palonkestävyyden, lämpöeristyksen ja akustiikan. Se on melkein kuin nykyajan hirsi”, Ullakko sanoo.

Kun talomoduulit rakennetaan valmiiksi tehtaassa, ne eivät missään vaiheessa altistu kosteudelle. CLT-rakennuksen ulkoseiniin ei tule myöskään muovikalvoa höyrysulkuna, koska levy tasaa kosteuden hirsiseinän tavoin. Siksi valmistajat mainostavatkin materiaalia ratkaisuna talojen kosteus- ja homeongelmiin.

CLT Plantin suunnitelmissa on kaksinkertainen tuotantovolyymi Crosslamiin verrattuna. Yhtiöt aikovat myös aloittaa yhteistyön laatiakseen sarjatuotantoon sopivan puurakentamisen malliston suunnittelijoille.

CLT-tuotteilla on myös kysyntää ulkomailla. Ullakon mukaan kyselyjä on tullut jo esimerkiksi Ruotsista ja Norjasta, joissa puukerrostalojen rakentaminen on yleisempää kuin Suomessa.

Joukko kauhajokelaisia yrittäjiä sijoittaa CLT Plantiin neljä miljoonaa euroa. Yhtiön tavoitteena on 20 prosentin tuotto sijoitetulle pääomalle.

”Kauhajokelaisten yrittäjähenkisyys on vaikuttavaa. Kunta on menettänyt paljon teollisia työpaikkoja, ja he todella halusivat tehtaan omaan kuntaansa”, vaasalainen Ullakko sanoo.

Suomessa on tähän mennessä rakennettu yli kaksikerroksisia puukerrostaloja noin viisikymmentä. Niissä on yhteensä 1 157 asuntoa. Tänä vuonna on aloitettu noin 600 uuden puukerrostaloasunnon rakentaminen, kun kerrostaloasuntoja rakennetaan koko maassa noin 15 000 vuodessa.

CLT-levyistä rakennettu puukerrostalo voitti arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon viime vuonna. Lue juttu tästä.