Taloustieteilijä: ”Järjestelmän murros muistuttaa 1930-lukua”

Kuka? Talousvalistaja Etelä-Koreassa 1963 syntynyt Ha-Joon Chang on kirjoittanut tavallisille lukijoille tehtyjä kirjoja taloustieteestä. Hän on luennoinut ammatikseen Cambridgen yliopistossa vuodesta 1990. Into-kustantajan mukaan hänen teoksiaan on käännetty 37 kielelle, ja niitä on myyty lähes kaksi miljoonaa. Suomeksi Changilta on käännetty kaksi teosta: 23 tosiasiaa kapitalismista (2012) ja Taloustiede – Käyttäjän opas (2015).

Kameraryhmä häärää taloustieteilijä Ha-Joon Changin ympärillä helsinkiläishotellin aulassa.

Hän antaa kärsivällisesti uudestaan ja uudestaan tiiviitä lausuntoja suoraan kameralle muun muassa siitä, miksi EU:n jäsenmailleen määräämä julkisen talouden kolmen prosentin alijäämä on nykytilanteessa ongelmallinen. Chang myös sanoo, ettei kolme prosenttia perustu suoraan mihinkään teoriaan.

Tällaisesta argumentoinnista Etelä-Koreassa syntynyt, Cambridgen yliopistossa 1990-luvulta lähtien opettanut Ha-Joon Chang tunnetaan.

Suomessa luento- ja markkinointimatkalla piipahtanut Chang on edellisenä päivänä Ylen haastattelussa kumonnut kolme usein viljeltyä talousmyyttiä: Sen, että rikkaiden rikastuminen auttaisi köyhiä vaurauden murujen valuessa kaikille; sen, että palvelujen myynti lisääntyisi koska tavaratuotanto vähenee sekä sen, että hyvinvointivaltio tekisi ihmisistä laiskoja.

Maailmanlaajuisesti vajaat kaksi miljoonaa kirjaa myynyt Ha-Joon Chang on taloustieteen kansanvalistaja. Hänen keskeinen väitteensä on se, että taloustiede on tavallisen ihmisen ymmärrettävissä eikä talouspäätöksiä pidä jättää pelkkien asiantuntijoiden varaan.

”Talous vaikuttaa kaikkiin päätöksiin. Jos sen ymmärtäminen on liian monimutkaista, pitää kysyä, miksi meillä ylipäänsä on demokratia. Yhtä hyvin voisimme valita kuninkaan”, Chang sanoo.

”Merkityksellisen demokratian pitää haastaa asiantuntijat, jotta totuus tulee kirkkaammin esiin ja asiantuntijat pysyvät demokraattisessa valvonnassa.”

Vastikään suomeksi käännetyssä Taloustiede – käyttäjän opas -kirjassa Chang käy lyhyesti läpi taloustieteen historiaa.

Hän kiteyttää yhdeksän taloustieteen koulukuntaa parhaimmillaan yhteen virkkeeseen tähän tapaan:

”Uusklassinen koulukunta: Yksilöt tietävät mitä tekevät, joten yksilöiden on annettava toimia vapaasti, paitsi jos markkinat epäonnistuvat.”

”Marxilainen koulukunta: Kapitalismi edistää talouden kehitystä tehokkaasti mutta romahtaa ennen pitkää, koska yksityisomistuksesta tulee kehityksen este.”

”Keynesiläinen koulukunta: Mikä on hyväksi yksilölle, ei ole aina hyväksi kansantaloudelle.”

Changin lähtökohta on, että kaikki koulukunnat perustuvat aina johonkin arvopohjaan. Siksi koskaan ei kannata lähestyä taloutta vain yhden koulukunnan näkökulmasta.

”Jos sinulla on vasara kädessä, näet joka paikassa vain nauloja”, Chang vertaa.

Hän muistuttaa, että että taloustieteitä kutsuttiin aluksi oppiaineena poliittiseksi taloustieteeksi (political economics).

Chang arvioi pyydettäessä olevansa eurooppalaisessa viitekehityksessä poliittisesti sosiaalidemokraatti, muttei usko politiikassakaan yhteen koulukuntaan.

Englannissa valtionomistusta kannattavat vasemmistolaiset, Koreassa ja Ranskassa oikeistopuolueet. Keskuspankkien itsenäisyys on Koreassa vasemmiston tavoite, Euroopassa oikeiston vaatimus, Chang vertaa.

Changin käsitys vuoden 2008 finanssikriisin jälkeisistä maailmantalouden kohennusyrityksistä on surumielinen.

Keskuspankit ovat laskeneet korot nollaan ja lisänneet rahan määrää saadakseen talouden kasvuun, mutta hanke ei ole onnistunut. Nyt keskuspankit peräänkuuluttavat jo apua muilta.

Changin mielestä vuoden 2008 finanssikriisi paljasti selkeästi talousjärjestelmään 20–30 vuoden aikana syntyneet ongelmat.

Akateemiset teoriat eivät toimineet, eriarvoisuus kasvoi monessa maassa, yksityisen sektorin korruptio rehotti eikä sääntely toiminut, Chang luettelee.

”Mutta vastaus kriisiin oli, että säilytimme systeemin enemmän tai vähemmän samanlaisena kuin aiemmin”, Chang moittii. ”Pankkien vakavaraisuusvaatimuksia ja sääntelyä lisättiin, mutta systeemi on ennallaan.”

”Meillä on nyt kapitalismin 300-vuotisen historian matalin korkotaso, ja sen lisäksi keskuspankit harjoittavat määrällistä elvytystä eli käytännössä painavat rahaa, mutta varoista todella vähän valuu markkinoille.”

Chang sanoo keskuspankkielvytyksen pakkautuvan pankkeihin, koska pankkien taseet ovat heikkoja. ”[EKP:n pääjohtaja] Mario Draghikin sanoo, että emme voi tehdä enempää.”

Changin mukaan maailman talousjärjestelmä on jo perin kriittisessä risteyskohdassa.

Tilanne muistuttaa hänestä monin tavoin 1930-lukua, myös kansallismielisten puolueiden kannatuksen kasvun osalta. Jonkinasteisen fasismin nousukin on yksi mahdollinen vaihtoehto, hän arvioi.

Monelta ihmiseltä edellytykset kunnialliseen elämään ja työntekoon ovat kadonneet.

”Jotta tämän vihan voisi kanavoida positiiviseksi voimaksi, tarvittaisiin kokonaan uutta näkökulmaa talouteen”, Chang sanoo.

Hänen mukaansa taloudessa pitäisi ottaa nyt samanlaisia suuria askeleita kuin Yhdysvaltain presidentti Franklin J. Roosevelt otti noustuaan valtaan vuosina 1932–1933.

Toisena esimerkkinä Chang mainitsee Ruotsissa samoihin aikoihin alkaneen hyvinvointivaltion perustamisen.

Tällaisia suuria poliittisia reformeja odotellessa Chang mainitsee yksittäisenä tärkeimpänä seikkana tuottavuuden kasvun nostamisen, vaikka valtioiden velkaantumista lisäämällä.

”Toinen seikka on kysynnän ylläpitäminen.”

Chang myöntää, että valtioiden velanotto on järkevää vain jos rahat käytetään järkevästi.

Tuotekehitykseen, infrastruktuuriin ja vihreään energiaan tehtävien investointien hyödyt eivät näy heti, mutta valtioiden kannattaa tehdä niitä nyt, kun raha on halpaa, hän sanoo.

Pidemmän tähtäimen ennusteita on Changin mukaan turha kysyä ekonomisteilta.

”Me olemme varsin hyviä ennustamaan sitä mitä jo tiedämme, mutta siihen se jää”, Chang sanoo.

Hän sanoo suosikkiesimerkkinsä tulevaisuuden ennustamisesta olevan 1960-luvulta, kun Yhdysvaltain kongressi kyseli eräältä IBM:n johtajalta tämän käsitystä tietokoneiden yleistymisestä.

”Tarvitaan viisi tietokonetta”, oli IBM-johtajan arvio.