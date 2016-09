Suomalaisyhtiö rakensi jättimäisen luolan ja sulkee sen ihmisiltä – Miksi se on hyvää bisnestä?

Fakta Nesteen ja Statoilin perustama yhtiö Borealis perustettiin vuonna 1994, jolloin Neste ja Statoil panivat muoviliiketoimintansa yhteen. Yhtiön nimi tulee latinasta ja se tarkoittaa pohjoista. Sittemmin yhtiöt myivät omistusosuutensa. Sijoitusyhtiö International Petroleum Investment Company of Abu Dhabi omistaa Borealiksesta 64 prosenttia ja itävaltalainen öljy- ja kaasuyhtiö OMV 36 prosenttia. Pääkonttori on Wienissä. Liikevaihto oli viime vuonna 7,7 miljardia euroa ja liikevoitto 718 miljoonaa euroa. Työntekijöitä on 6 500, joista 900 työskentelee Suomessa.

Porvoo. Kemian alan yhtiö Borealis on rakentanut Porvooseen kallioluolan, jonka mittasuhteita voi olla vaikea käsittää. Kilpilahdessa olevan luolan tilavuus on 165 000 kuutiometriä, mikä vastaa noin puoltatoista Eduskuntataloa.

Pian luolaan laskeutuu ikuinen pimeys, eikä sinne ole enää ihmisillä asiaa.

Kilometrin ajoväylä yli sadan metrin syvyyteen kiemurtelee kuin vuoristorata. Koko luolasto on tapetoitu ruiskubetonilla, jotta kivenlohkareet eivät irtoaisi.

Pian ajoväylää ei tosin enää ole, sillä se täytetään vedellä ja suljetaan betonitulpilla. Jos ajoväylä otetaan huomioon, luolaston tilavuus on yli kaksi kertaa niin suuri kuin Eduskuntatalon tilavuus.

Maanantaina 275 metriä pitkässä, 20 metriä leveässä ja 30 metriä korkeassa luolassa vietettiin tervajaisia. Siis harjakaisten vastakohtaa. Tapahtuma on oikeastaan vain historiallinen perinne ajalta, jolloin maanalaisten rakennuskohteiden syvin kohta piti eristää kosteudelta tervalla.

Borealiksen kallioluolaan varastoidaan pääasiassa butaania, joka on maanpinnalla helposti syttyvä hiilivety. Maan uumenissa se ei voi syttyä, koska siellä ei ole happea. Hiilivety tarkoittaa nimensä mukaisesti hiilen ja vedyn yhdisteitä.

Muoveja on ihmisten elämässä kaikkialla, ja nimenomaan niistä on kallioluolaan varastoivassa butaanissa perimmiltään kysymys. Borealis valmistaa kemiallisessa prosessissa eteeniä ja propeenia, jotka ovat keskeisiä raaka-aineita muovituotteissa.

Kilpilahdessa valmistettavasta polyeteenistä ja polypropeenista tehdään pääasiassa muoviputkia, kaapelieristeitä, elintarvikkeiden ja lääkkeiden pakkauksia sekä teräsputkien päällystysmateriaaleja.

”Maito ei pysy pahvipurkissa ilman, että sen päällä on ohut polyeteenikalvo. Muovilla on suuri vaikutus ihmisten päivittäiseen hyvinvointiin”, Borealis Polymersin toimitusjohtaja Ismo Pentti sanoo.

Jukka Gröndahl / HS

Kallioluolaan Borealis on investoinut 28 miljoonaa euroa. Käyttöön se otetaan ensi vuonna. ”Kallioluola on tärkeä siksi, että voimme tuoda butaania ulkomailta tulevaisuudessa säiliöaluksilla ja ostaa sitä silloin, kun hinta on halvin.”

Nykyisin yhtiö tuo butaania Venäjältä rautateitse säiliövaunuilla. Yhteen säiliövaunuun butaania mahtuu 40 tonnia, kun taas säiliöalukseen sitä mahtuu 40 000 tonnia.

”Nykyistä suurempia määriä rautateitse tuotavaa butaania emme pysty Porvoossa käsittelemään. Kallioluolan takia saamme enemmän vapautta tuoda butaania muualtakin kuin vain Venäjältä.”

Butaanin hinta vaihtelee kohtalaisen paljon eri vuodenaikoina. Kalleinta on se talvella, koska sitä käytetään lämmitykseen. Halvinta butaani on kesällä.

Suuren kallioluolan ansiosta Borealis voi siis ostaa muovien valmistuksessa tarvitsemansa raaka-aineen hintojen ollessa halvimmillaan kesällä ja hyödyntää sitä eteenin ja propeenin valmistuksessa vasta myöhemmin.

”Kallioluola tarjoaa meille merkittävää kilpailuetua suhteessa niihin, joilla ei ole vastaavaa varastoa. Kilpailijat joutuvat siis ostamaan butaania silloinkin, kun sen hinta on kalleimmillaan”, Pentti sanoo.

Jukka Gröndahl / HS

Maan pinnalle vastaavaa säiliötä ei ole mahdollista rakentaa turvallisuuden takia eikä taloudellisista syistä. Maan pinnalla säiliön jäähdyttäminen kuluttaisi paljon energiaa, joka taas aiheuttaisi suuren kuluerän. Lisäksi säiliö pitäisi paineistaa. Maan alla paineistuksen hoitaa hydrostaattinen paine eikä sitä tarvitse jäähdyttää.

Ensi vuonna yhtiö aikoo investoida yli 100 miljoonaa euroa kaikkien Porvoossa sijaitsevien yksiköidensä huoltamiseen ja propeenituotannon kasvattamiseen. Huoltotyöt tarjoavat yhtiön mukaan työtä 2 000 alihankkijan työntekijälle. Petrokemian tehtaiden lisäksi Borealiksella on Porvoossa neljä muovitehdasta.

”Kilpilahti on yksi harvoja paikkoja maailmassa, jossa on yhtenäinen tuotantoketju raakaöljystä muoveiksi”, Pentti sanoo.

Käytännössä se tarkoittaa tehokuutta ja kierrätystä. Nesteen polttoaineiden ja voiteluaineiden valmistukseen sopimattomat raaka-aineet voidaan käyttää edelleen Borealiksen tuotantoprosessissa.

Nesteen öljynjalostamo Kilpilahdessa sijaitsee vain muutaman sadan metrin päässä Borealiksen tuotantolaitoksista.