Rahaa tehdään nyt kartongilla, ei paperilla – Metsä Board on jo Euroopan suurin taivekartongin valmistaja ja yrittää valloittaa Yhdysvaltain markkinat

Fakta Entinen Metsä-Serla ja M-Real Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Board tunnettiin aikoinaan nimellä Metsä-Serla. Se syntyi kun Metsäliiton teollisuus ja G.A. Serlachius yhdistyivät Metsä-Serlaksi. Sen jälkeen nimeksi vaihdettiin M-Real, ja nyt nimi on Metsä Board. Yhtiö osti Mo Do:lta Ruotsin Husumin tehtaan vuonna 2000. Mo & Domsjö Ab on perustettu vuonna 1919.

Husum. Euroopan modernein kartonkikone suoltaa taive- ja tarjoilupakkauskartonkia rullalle kilometrin minuuttivauhdilla Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Boardin Husumin tehtaalla Ruotsissa Örnsköldsvikin pohjoispuolella.

Työntekijät siirtävät nostimilla 6,6 metrin levyisiä ja 30 tonnin painoisia kartonkirullia pituusleikkurille, jonka jälkeen kukin asiakas saa riittävän pituisia ja leveitä rullia.

Uusi entistä laadukkaampi kolmikerroskartonki on kevyttä. Sitä markkinoidaan esimerkiksi nettikaupan myyntipakkauksiksi.

”Alkuhankaluuksien jälkeen huippuhieno taivekartonkikone on saatu kunnolla toimimaan. Kesällä muun muassa kolme rajua ukonilmaa teki koneelle häikkää”, tehtaanjohtaja Pertti Hietaniemi kertoo. Hänet passitettiin Suomesta sparraamaan uuden koneen sisäänajoa.

Viimeinen paperitonni valmistui Husumissa heinäkuussa. Näin Metsä Board on pelkistynyt lähes täysin kartonkiyhtiöksi.

Kartongilla tehdään nyt rahaa, ei paperilla. Husumin muuttaminen paperitehtaasta kartonkitehtaaksi viimeisteltiin 170 miljoonan euron investointiohjelmalla.

Metsä Boardin ainoa Ruotsin puolella sijaitseva kartonkitehdas on modernilla taivekartonkikoneellaan nyt yhtiön syömähammas, jolla yritetään valloittaa USA:n pakkausmarkkinoita.

Tero Pajukallio / LEHTIKUVA

Husum on 700 000 tonnin vuosituotannolla suurempi kuin yksikään yhtiön Suomen puolen kartonkitehdas. Suomessa sijaitsevat Kemin, Kyrön, Simpeleen ja Äänekosken tehtaat.

Pakkausmarkkinat kasvavat nettikaupan lisääntyessä.

”Tulevaisuudennäkymät ovat hyvät, sillä pakkaus on tuotteita markkinoivalle yritykselle entistä tärkeämpi laadun ilmentymä muussakin kuin kosmetiikassa”, Hietaniemi sanoo.

Toinen tärkeä seikka on Hietaniemen mukaan pakkauksen keveys. Taivekartonki on jopa 30 prosenttia muita kartonkeja kevyempää mutta silti riittävän jäykkää taivutettavaksi laatikoksi.

”Taivekartongin salaisuus on sen kolme kerrosta, josta keskimmäinen kerros on kemihierrettä. Se laivataan Husumiin Pohjanlahden yli meidän Kaskisten tehtaaltamme. Taivekartongin kolme kerrosta valmistuvat kartonkikoneella samanaikaisesti”, Hietaniemi kertoo.

Husumin tehtaan vieressä sijaitsevassa omassa satamassa käy 700 laivaa vuodessa. Yksi alus viikossa vie kartonkilastin Yhdysvaltoihin.

Metsä Board on nyt Euroopan suurin taivekartongin valmistaja. Toiseksi suurin Stora Enso on tuotannolla mitaten noin puolet pienempi. Euroopan taivekartonkikapasiteetti on 3,9 miljoonaa tonnia.

”Kilpailijamme USA:ssa eivät valmista taivekartonkeja, siellä ei ole yhtään taivekartonkikonetta. Uskomme myös tarjoilupakkauskartonkien kasvuun. USA:ssa esimerkiksi jäätelöannokset tarjoillaan taivuteltavissa kupeissa”, Hietaniemi kertoo.

Myös elintarvikesektorille meneville puhtaille kartongeille on kysyntää, koska ruoka voi koskettaa suoraan kartonkipakkausta eikä ole pelkoa, että epäpuhtauksia siirtyy ruokaan.

Globaalit pakkausmarkkinat ovat yli 700 miljardia euroa. Ne kasvat noin neljä prosenttia vuodessa. Muovin osuus pakkauksista on 40 prosenttia, kartongin 36, metallin 15, lasin seitsemän ja muiden materiaalien kaksi prosenttia.

Metsä Boardin kartonkitehtaiden viime vuoden liikevaihto oli noin kaksi miljardia euroa, kun koko Metsä Groupin liikevaihto oli noin viisi miljardia euroa.

Metsä Group työllistää 9 600 työntekijää, joista kartongin valmistuksessa on 2 600 työntekijää.

Tausta: Kemihierre on puolikemiallinen massa

Massa on puusta tehtävä välituote, joka yleisimmin on paperin tai kartongin raaka-aine. Massa valmistetaan joko mekaanisesti, jolloin puu hiotaan tai hierretään niin, että kuidut irtoavat toisistaan, tai kemiallisesti, jolloin kuidut irrotetaan toisistaan keittämällä puuhaketta ja kemikaaleja keskenään.

Kemiallista massaa kutsutaan selluksi. Kemihierre (CTMP) taas on niin sanottua puolikemiallista massaa. Hake on ensin käsitelty kemikaaleilla, minkä jälkeen se on valmistettu mekaanisesti, kemihierteen tapauksessa hiertämällä.

Metsä Board valmistaa kemihierrettä Kaskisten ja Joutsenon tehtailla.