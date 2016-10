Lapsena hän väisteli veitsiä ja yritti itsemurhaa, mutta nyt Evon Söderlund pyörittää menestyvää yritystä Jätkäsaaressa

Kuka? Evon Söderlund Syntynyt vuonna 1984 Malesiassa. Muutti Helsinkiin 19-vuotiaana ja opiskeli restonomiksi Haaga-Heliassa. Toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana Söderlund International -yrityksessä, joka pyörittää tapahtumahotelli Huonetta. Järjestää Helsingin Jätkäsaaren Huoneessa päivittäin 5–25 tapahtumaa. Avaa toisen Huoneen Singaporeen neljän kuukauden päästä. Aviomies Jussi Söderlund on toinen Huoneen perustajista ja yrityksen myyntijohtaja. Pariskunnalla on yksi lapsi.

”Ei ikinä! Älkää missään nimessä ryhtykö yrittäjiksi!”

Näin varoittivat Evon Söderlundin appivanhemmat hädissään viitisen vuotta sitten. Malesiassa syntynyt Evon ja hänen lappilainen aviomiehensä Jussi Söderlund halusivat perustaa tapahtumahotellin Helsinkiin. Jussin 90-luvun lamassa ruhjoutuneet vanhemmat pelkäsivät nuorten pilaavan tulevaisuutensa.

”Jussin äidillä oli vaateputiikki Rovaniemellä, mutta se meni laman aikaan nurin. 70-vuotiaat appivanhempani maksoivat viimeiset velkansa pois vasta muutamia vuosia sitten. Konkurssi oli heidän elinkautisensa, eivätkä he voineet esimerkiksi matkustella tai ostaa mitään kivaa”, Evon kertoo.

Nuoripari kuunteli vanhan polven varoituksia aikansa, mutta yrittäjyys vei mukanaan. Inspiraation tapahtumahotellille pariskunta sai Aasiassa suosituista karaokepaikoista, joista voi vuokrata huoneen kaveriporukan käyttöön sen sijaan, että hoilottaisi tuntemattomien edessä.

”Tajusin pian, että suomalaiset eivät uskalla laulaa selvin päin edes kavereidensa kanssa, ja juopuneet eivät ole hyviä asiakkaita. Halusin kuitenkin kehittää ajatusta eteenpäin”, Evon sanoo.

Pariskunta perusti Söderlund International -yrityksen, jonka toimitusjohtajaksi tuli Evon ja myyntijohtajaksi Jussi. Marraskuussa 2012 keskelle Helsingin Jätkäsaaren rakennustyömaita putkahti Huone, jossa ei ole tarkoitus yöpyä vaan tavata muita ihmisiä.

”Tavallisten hotellien päätuote on makuuhuone, kakkostuote ruuat ja juomat ja vasta kolmantena tulevat tapahtumat. Useimmissa hotelleissa tapaamistilaa myydään makuuhuoneiden oheistuotteena, jonka saa kaupan päälle, jos yritys varaa vaikkapa 30 huonetta. Me pistämme kaiken huomiomme tapahtumiin”, Evon selittää.

Jätkäsaaren Huoneessa on 12 eri kokoista vuokrattavaa tilaa, neljä saunaa, baari ja ravintola. Kaikkiaan Huoneeseen mahtuu noin 350 ihmistä.

Jokaisessa tilassa on jokin toimistoarjen rikkova juju: Viinihuoneessa on tynnyreitä, Vintagehuoneessa koko seinän täyttävä liitutaulu ja Kaarihuoneen kattorakenteissa sateenkaaren värit.

”Oikeastaan halusin nimetä Kaarihuoneen Prideksi, koska sisaruksistani kaksi on homoseksuaalisia, ja tämä huone on tehty heidän kunniakseen. Jussi kuitenkin huomautti, että nimien ei kannata olla poliittisia.”

Pikkusisarukset ovat Evonille erityisen rakkaita, koska he antoivat hänelle syyn elää piinallisten lapsuusvuosien läpi. Hän kertoo yrittäneensä itsemurhaa kahdesti.

Evon Wong syntyi vuonna 1984 Pandanin kylässä, entisellä kumipuuplantaasilla Malesiassa.

”Äitini työskenteli laulajana yökerhoissa ja pukeutui paljastaviin vaatteisiin. Hän oli showgirl. Vanhempani kävivät läpi riitaisan avioeron ja jättivät meidät, kun olin kolmivuotias ja siskoni yksivuotias. Jäimme isöäitini hoiviin.”

Evonilla ei ollut kavereita pikkusisko Evaa lukuun ottamatta.

”Meidät oli hylätty, äitiäni pidettiin lutkana, eikä minulla ja siskollani ollut käytöstapoja. Muita lapsia kiellettiin leikkimästä kanssamme.”

Isoäiti löi tyttöjä, kuten konservatiiviseen kulttuuriin kuului. Elämä oli rankkaa ja yksinäistä, mutta Evon nautti hetkittäisistä vapauden pilkahduksista.

”Saimme leikkiä mudassa, kerätä kanojen pesistä munia tai kalastaa joessa, vaikka siellä oli myös krokotiilejä. Kukaan ei välittänyt.”

Evonin ollessa 13-vuotias äiti meni uusiin naimisiin ja halusi tyttärensä takaisin. He muuttivat Malesian pääkaupunkiin Kuala Lumpuriin. Uusperheeseen syntyi kaksi lasta.

”Isäpuoleni ei halunnut menettää kasvojaan. Kukaan ei saanut tietää, että hänen vaimonsa oli ollut naimisissa jo aiemmin. Jouduinkin kutsumaan äitiäni tädiksi. Elämäni oli vitsi.”

Evon kertoo aina lukinneensa huoneensa oven Kuala Lumpurissa.

”Perheväkivalta yltyi siihen pisteeseen, että oveeni lensi keittiöveitsiä. Yritin suojella itseäni ja sisaruksiani. Kerran isäpuoleni roikotti yksivuotiasta velipuoltani parvekkeelta ja uhkasi pudottaa hänet. Hän oli psykopaatti.”

Evon pyyhkii hetken silmiään, odottaa äänensä tasaantuvan ja jatkaa tarinaansa.

19-vuotiaana Evon päätti jättää väkivallan ja masennuksen taakseen ja karata Eurooppaan. Hän halusi päättää itse elämästään ja yrittää olla onnellinen.

Kuala Lumpurissa hän oli toiminut lasten tanssinopettajana ja toivoi löytävänsä saman alan töitä myös ulkomailta. Aluksi Evon kokeili Itä-Eurooppaa, mutta muutti Lontooseen tajuttuaan, ettei kaikkialla Euroopassa puhuta englantia.

”En ollut kovin korkealle koulutettu ja oikeastaan ajattelin, että Eurooppa on yksi maa”, hän naurahtaa.

Lontoossa hän hurahti musikaaleihin. Evon halusi palavasti Lontoon musiikkiteatterikouluun, joka tuottaa tähtiä West Endille sellaisiin hitteihin kuin Les Misérables, Mamma Mia! ja Wicked. Stipendi maineikkaaseen opinahjoon jäi kuitenkin pienikokoiselta ja murtaen englantia puhuvalta Evonilta saamatta.

Aiemmin Kuala Lumpurissa Evon oli tutustunut parikymppiseen suomalaiseen vaihto-oppilaaseen Jussiin. Vaikka tuttavuus oli kestänyt vain pari viikkoa, mies jäi mieleen.

Ura Lontoossa näytti umpikujalta, eikä Evonilla ollut säästöjä. Hän otti yhteyttä Jussiin ja kysäisi millaisia mahdollisuuksia Suomessa voisi olla. Etenkin tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä koukutti luovan ja uteliaan naisen.

”Ilmainen koulutus on tajunnan räjäyttävä asia. Jos Malesiassa lapsi syntyy köyhänä, hän pysyy köyhänä koko loppuelämänsä. Suomessa sekä siivoojan että pankkiirin tyttärellä on mahdollisuus menestyä – eikä naisia potkita alas.”

Evon muutti Suomeen, ja alkoi pian seurustella Jussin kanssa. Kun kolmen kuukauden turistiviisumi oli umpeutumassa, läpeensä rakastunut Jussi ei halunnut tyttöystävänsä lähtevän.

”Hän hankki R-kioskilta muovisen lelusormuksen ja Citymarketista kukkia. Kun tulin illalla asunnolle, eteinen oli täynnä ruusuja ja kynttilöitä. Siellä Hoasin opiskelijakämpässä hän polvistui ja pyysi minua vaimokseen.”

20-vuotiaan Evonin mieleen hulmahti kaksi ajatusta.

”Ensinnäkin, jos en sano kyllä, kadun sitä ikuisesti. Toiseksi, Jussi on ensimmäinen mies, joka on tehnyt oloni turvalliseksi.”

Markus Jokela / HS

Ajatus Huoneesta kypsyi Haaga-Heliassa ammattikorkeakoulun oppitunneilla. Evonin valmistuttua restonomiksi, aviopari halusi saman tien aloittaa hotellihankkeen, mutta se kangerteli heti alkumetreillä.

”Emme saaneet muualta riittävästi rahoitusta, joten jouduimme myymään asuntomme ja ottamaan 600 000 euron lainan.”

Jätkäsaaren urakka ylitti budjetin, ja yritykseltä loppuivat rahat. Kassa tyhjänä Huonetta ei markkinoitu lainkaan. Evon hoiti toimitusjohtajan tehtävän lisäksi siivoojan, kirjanpitäjän, kokin ja tarjoilijan vastuut, mutta kiire vain kasvoi.

”Olimme olleet kahdeksan vuotta naimisissa ilman vauvoja. Sitten kuluu kolme kuukautta Huoneen avajaisista. Bang! Olen raskaana. Elämällä on omituinen tapa testata rajojani.”

Vuonna 2013 yritystä haettiin konkurssiin. Suomea vain välttävästi puhuva Evon istui Jussin kanssa käräjäoikeudessa kolme tuntia, eikä ymmärtänyt sanaakaan kiemuraisesta lakikielestä.

Käräjäoikeuden penkillä Evon pelkäsi, että satojentuhansien eurojen velat seuraisivat heidän perhettään 30 vuoden ajan – aivan kuten Jussin vanhempia. Vauvakin oli vain kolmen kuukauden ikäinen.

”Halusin puolustaa itseäni, mutta en voinut. Oloni oli täysin avuton. Jumalan kiitos, tuomari ymmärsi, että myyntimme kasvaa, eikä tuominnut meitä kuolemaan.”

Jatkoajan saatuaan Söderlundit tekivät kaikkensa pitääkseen Huoneen pystyssä, ja niin vain asiakkaita alkoi virrata sisään. Evon voitti yrittäjyyspalkintoja, Huone sai positiivista julkisuutta, ja malesialais-lappilaisen yrittäjäpariskunnan verkostot Helsingissä alkoivat vankistua.

Yritys teki viime tilikaudella noin 1,2 miljoonaa euroa liikevaihtoa ja oli voitollinen siitäkin huolimatta, että valtaosa kassaan kilisevistä euroista meni suoraan investointeihin. Kuluvalle tilikaudelle Evon ennustaa lähes 70 prosentin kasvua, eikä luvussa ole mukana kansainvälistymissuunnitelmia.

Jätkäsaaren Huone on laajentunut jo kolmesti kovan kysynnän vuoksi. Siellä on pidetty yli 4 000 tilaisuutta, ja se työllistää 14 ihmistä. Huoneen respassa tervehtii Evonin Suomeen muuttanut sisko Eva Pennanen, joka pääsi viitisen vuotta sitten 24 parhaan joukkoon Suomen Idols-kisassa.

Neljän kuukauden päästä toinen Huone avautuu Singaporessa, joka on yksi maailman vilkkaimmista liike-elämän keskuksista. Yritys on vuokrannut tilat Britannian siirtomaavallan aikaisesta rakennuksesta, joka on suojelukohde.

”Kun kerroin Singaporen-suunnitelmista, monelta loksahti suu auki. Olemme nyt kuitenkin kuivilla, ja meillä on loistava liiketoimintamalli, joka tekee rahaa. Miksi en veisi sitä muualle?”

Yritys kerää parhaillaan kolmen miljoonan euron lisärahoitusta, joka on jo melkein kasassa. Evonilla on selkeä päämäärä: rakentaa Huoneesta kansainvälinen tapahtumahotellien ketju.

”Laajennumme kymmeneen suurimpaan tapahtumakaupunkiin seuraavan yhdeksän vuoden aikana. Singapore on niin valtava yritysmaailman keskus, että pelkästään siellä voisi helposti olla 3–5 Huonetta. Keräämme sieltä tietoa, joka auttaa kansainvälistymisessä.”

Syyskuussa Evon Söderlund kävi puhumassa Singaporessa ensimmäistä kertaa järjestetyssä Slushissa.

Evonilta puuttuu monille startup-yrittäjille tyypillinen hattaraoptimismi, sillä hän tietää, miltä tuntuu kerjätä velkojilta armoa ja vapista pelosta, kun postiluukusta tipahtaa perintäkirjeitä. Silti hän torjuu laman karaisemien sukupolvien synkistelyn ja riskien välttelyn.

”Joskus yrittäjän pitää olla kuin laput silmillä juokseva kilpahevonen, joka näkee edessään vain maalin. Jos vilkuilet jatkuvasti sivuille ja annat epäilysten kalvaa, et ikinä juokse riittävän nopeasti. Ja Suomessa epäilijöitä ja varoittelijoita riittää.”

Evon Söderlund on kokenut yrittäjyyden nurjat puolet. Voisiko hän silti kannustaa omaa, pian kolmivuotiasta poikaansa yrittäjäksi?

”Kyllä, tietenkin! Ihminen elää vain kerran, joten elämän pitää olla täynnä ilotulitusta. Ilotulitteet sinkoutuvat taivaalle ja räiskyvät aikansa. Mutta sitten ne tippuvat alas, ja sekin pitää kestää.”