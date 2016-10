Innovaatioseteleiden suosio yllätti – yritykset voivat hakea 5 000 euron seteleitä maanantaina

Fakta Mikä seteli? Hallitus päätti huhtikuussa yrittäjyyspaketista, jonka osana ovat mikro-, pien- ja keskikokoisille yrityksille suunnatut 5 000 euron arvoiset innovaatiosetelit. Yritys voi hakea seteliä innovaatiorahoituskeskus Tekesin kautta. Setelillä voi hankkia esimerkiksi asiantuntija- tai tutkimuspalveluita, joiden avulla yritys voi tehdä kokeiluja, demoja ja prototyyppejä tai vaikka kansainvälistyä. Innovaatiosetelikokeilu on kaksivuotinen, mutta seteli on voimassa kuusi kuukautta myöntämispäivästä.

Hallituksen keväiseen yrittäjyyspakettiin sisältyvät innovaatiosetelit ovat herättäneet suurta kiinnostusta yrityksissä jo ennen kuin ne on pantu edes hakuun.

Jo yli 350 organisaatiota on ilmoittautunut halukkaaksi tarjoamaan osaamistaan eli innovaatio- ja asiantuntijapalveluita pienille ja keskikokoisille yrityksille, joille setelit on suunnattu. Erityinen kohderyhmä ovat yritykset, jotka hakevat innovaatiorahoitusta ensimmäistä kertaa.

Seteli on yksi innovaatiorahoituskeskus Tekesin uusi rahoitusmuoto, mutta valtion budjetissa siihen ei ole erikseen korvamerkittyä määrärahaa. Arvoltaan 5 000 euron setelit tulevat hakuun maanantaina.

Tekes ryhtyi jo kesällä keräämään listaa innovaatiopalveluiden tarjoajista erityisen lomakkeen avulla. Halukkaiden suuri määrä yllätti. Sitäkin voi pitää yllättävänä, että valtaosa tarjoajista onkin toisia yrityksiä eikä esimerkiksi korkeakouluja, vaikka yrityksille oli määrä hankkia etenkin tutkimusosaamista.

Asiantuntija Risto Lustila Tekesistä kertoo, että jopa 80 prosenttia innovaatio-osaamistaan muillekin tarjoavista on yrityksiä ”ihan laidasta laitaan” eli ne edustavat monipuolisesti eri aloja.

Lustila luettelee esimerkkejä aloista: sijoittaminen ja rahoitus, kaupallistaminen, uudet energiamuodot, laatujärjestelmät, ict, big data, pilvipalvelut, mittaus, suunnittelu, prototypointi, palvelumuotoilu, teollinen muotoilu, markkinointi, cleantech, juridiikka. . .

Mukana on lisäksi paljon alueellisia kehitysyhtiöitä ja pieniä asiantuntijayrityksiä. ”Tämä on loistava tilaisuus lisätä yritysten keskinäistä sekä yritysten ja tutkijoiden vuorovaikutusta”, Lustila arvioi.

Korkeakouluista ammattikorkeakoulut ovat olleet aktiivisempia kuin yliopistot. Myös jotkut tutkimuslaitokset, kuten VTT ja PRH, ovat olleet kiinnostuneita.

Setelin saaja voi ostaa innovaatioasiantuntemusta valitsemaltaan taholta. Palveluntuottajalla tulee olla sellaista erityisosaamista, jota setelin saajalla ei ole.

Helsingin Kalasatamassa toista vuotta toimiva joogakoulu Shakta aikoo hakea innovaatioseteliä ja parantaa sen avulla palvelupolkua eli saada asiakkaat viihtymään entistä paremmin. Osaaminen on määrä hankkia entuudestaan tutulta palvelumuotoilutoimistolta, josta itse asiassa myös vinkki palvelusetelistä tuli.

”Ei minulla ollut hajuakaan setelistä, ja luulin, että Tekes rahoittaa vain suuria yrityksiä”, sanoo yrittäjäkolmikon Otto Kronqvist.

”Tuotehan meillä on jo kunnossa eli me osataan opettaa joogaa tosi hyvin”, sanoo Miska Käppi, joka on ammentanut taitonsa Intiasta.

Juliana Hazane, Kronqvist ja Käppi uskovat, että kun palveluiden hiomiseen saa apua huippuammattilaisilta, myös asiakaskokemus kohentuu.

Teollisuudelle Hankasalmella Keski-Suomessa koneita ideoiva ja valmistava Simec systems on erikoistunut kokoonpanoteollisuuden valmistusprosessin materiaalin siirtolaitteisiin, kuten rullakiskoihin ja lastauslaitteisiin.

Nyt käytännössä yhden miehen yritys haluaisi viedä laitteita myös ulkomaille, mutta kansainvälisen logistiikan opetteluun kaivattaisiin erityisasiantuntemusta.

”Kaikki mahdollisuudet kannattaa hyödyntää”, vuonna 2013 yrityksensä perustanut Simo Aitto-oja sanoo. Hän aikoo hakea innovaatioseteliä ja hankkia palvelun ehkä joltain konsulttiyritykseltä.

Tekes käy läpi saamansa innovaatio-osaamisen tarjoajien listan ja laatii vaihtoehdoista tietokannan, josta hakija voi valita riskittä omansa. Tarjoajien lista ei kuitenkaan ole suljettu, vaan sinne pääsee koko ajan uusia.

Tekes ei erityisesti hyväksy palveluntuottajia, mutta tarkistaa, ettei niillä ole maksuhäiriöitä, verovelkaa tai intressiyhteyttä hakijaan.

Vaikka setelien arvo ei ole suurensuuri, yritetään niiden avulla laukaista käyntiin isompiakin hankkeita kohti kasvua ja kansainvälistymistä.

Kuvitteellisena esimerkkinä Lustila mainitsee yrityksen, joka on kehittänyt mielestään uuden laitteen ihmisten väliseen kommunikaatioon. ”Setelin avulla yritys voisi ostaa vaikka IPR-ammattilaisen selvittämään, onko tuote todellisuudessa uusi ja mahdollisesti patentoitavissa tai muuten suojattavissa tai liittyykö siihen jotain toiminnan esteitä”, Lustila kertoo.

Setelin avulla voisi myös hankkia osaamista prototyypin rakentamisessa ja sen testaamisessa aidoissa olosuhteissa, jolloin tulisi käyttökokemusta. Voisi myös selvittää, onko tuotteelle todellista kysyntää ja markkinoita ja ketkä tuotteen mahdollisesti olisivat kiinnostuneita hankkimaan.