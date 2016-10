Maksuhäiriöitä yhä useammalla kuluttajalla

Maksuhäiriöisiä kuluttajia on yhä enemmän, kertoo Suomen asiakastieto. Syyskuun lopussa Asiakastiedon rekisterissä oli jo 374 200 kuluttajaa. Vuodessa määrä on kasvanut lähes 5 000:lla ja kesäkuun lopun edellisestä ennätyslukemasta 2 000 henkilöllä.

Asiakastiedon liiketoimintajohtaja Jouni Muhonen sanoo arvioineensa jo vuoden alussa, ettei maksuhäiriöisten henkilöiden määrän kasvu todennäköisesti taitu ainakaan tänä vuonna.

”Maksuhäiriörekisteriin on tänä vuonna tullut jo kolmekymmentä tuhatta henkilöä, päivittäin siis 110, joilla ei ollut merkintöjä ennestään. Monet hakevat jatkuvasti uutta luottoa ja tekevät luoton kaltaisia hankintoja, kuten puhelinliittymiä ja verkko-ostoksia, vaikka aiempienkin sitoumusten hoitamisessa on suuria vaikeuksia. On erittäin todennäköistä, että nämä henkilöt tulevat saamaan maksuhäiriön lähitulevaisuudessa”, Muhonen kertoo tiedotteessa.

Maksuhäiriöisten määrä on nousussa huolimatta siitä, että työllisyys on hieman parantunut.

Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste oli elokuussa laskenut 7,2 prosenttiin, mutta maksuhäiriöisiä henkilöitä oli syyskuun lopussa 8,5 prosenttia kaikista 18 vuotta täyttäneistä.

Tammi–syyskuussa Asiakastieto rekisteröi kuluttajille yhteensä noin 1,1 miljoonaa maksuhäiriömerkintää. Määrä on suunnilleen yhtä suuri kuin viime vuonna. Asiakastiedon maksuhäiriörekisterissä olevilla kuluttajilla on keskimäärin 14 merkintää.

Henkilöillä, joilla ei vielä ole maksuhäiriötä, saattaa olla kymmeniä kulutusluottoja sekä lisäksi maksettavana vuokria, puhelinliittymiä, laajakaistasopimuksia ja lukuisia muita laskulla ostettuja palveluita.

Muhosen mukaan tässä on ongelman ydin: vaikka yli 90 prosentilla aikuisista ei ole maksuhäiriömerkintöjä, suurella osalla on luottoja monelta taholta.

”Luulisin, että monikaan meistä ei laskematta tiedä, kuinka monelta taholta olemme ottaneet luottoa tai ostaneet asioita laskulla. Vaikka ennakko-oletus olisi, että oma talous on hallinnassa, olisi jokaisen meistä hyvä selvittää kokonaistilanne ainakin itselleen. Tarvittaessa kannattaa kysyä myös apua ajoissa, jolloin voi selvitä monelta harmilta”, Muhonen neuvoo.