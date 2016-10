Leikkauksista suuttuneet eläkeläiset ottivat yhteen poliisin kanssa – Kreikka arvio talouskasvukseen liki kolme prosenttia ensi vuonna

Ylivelkaantuneen Kreikan hallitus esitteli maanantaina parlamentille ensi vuoden tulo- ja menoarviotaan, jossa se ennustaa talouden kasvavan 2,7 prosenttia ja julkisen talouden rakenteellista alijäämäsuhdetta koskevan tavoitteen täyttyvän.

Tulo- ja menoarvion mukaan Kreikan talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen supistuu ensi vuonna 174,8 prosenttiin ja työttömyysaste 22,4 prosenttiin.

Hallitus arvioi julkisen talouden rakenteellisen alijäämän olevan ensi vuonna 1,8 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Rakenteellinen alijäämä tarkoittaa julkisen talouden tulojen ja menojen erotusta suhdetta bruttokansantuotteeseen ilman rahoituskustannuksia.

Maanantaina tuhannet eläkeläiset osoittivat Ateenassa mieltään suunniteltujen eläkeleikkausten vuoksi, kertoi uutistoimisto AFP. Raivostuneet eläkeläiset yrittivät kääntää poliisiautoa nurin, ja poliisi vastasi levottomuuksiin ampumalla kyynelkaasua mielenosoittajia vastaan.

”Emme voi elää 400 eurolla – Rikkaiden on maksettava kriisistä”, eläkeläisten banderoilleihin oli kirjoitettu.

Euroopan komission uusimman ennusteen mukaan Kreikan julkisen talouden velkasuhde kasvaa tänä vuonna 182,8 prosenttiin ja työttömyysaste on 24,7 prosenttiin. Hallituksen arvio on talouskasvusta on täsmälleen sama kuin komission.

Hallitus ei ilmoittanut täsmällisesti, milloin se arvioi valtion pystyvän palaamaan rahoitusmarkkinoille. Sen sijaan se ilmoitti, että tavoitteena on palata rahoitusmarkkinoille niin nopeasti kuin mahdollista.

Kreikka on ollut yhtäjaksoisesti vaikeassa taantumassa vuodesta 2008, jos vuoden 2014 lievää talouskasvua ei oteta huomioon. Vuonna 2014 bruttokansantuote kasvoi 0,7 prosenttia.

Etenkin opposition edustajat ovat leimanneet hallituksen arviot humpuukiksi.