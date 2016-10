Venäläisten matkailijoiden määrä ja kulutus Suomessa pienenivät yhä tammi–elokuussa. Alamäki kuitenkin loiveni viime vuodesta, joten pohja alkaa todennäköisesti olla näkyvissä, arvioi Kaupan liitto maanantaina julkaisemassa selvityksessään.

”Vaikka venäläisten kulutus yhteensä Suomessa voi tänä vuonna pienentyä 15 prosenttia, vapaa pudotus alkaa olla ohi. Merkittävää venäläisten kulutuksen kasvua ei ensi vuonnakaan Suomessa kannata odottaa, sillä venäläisten ostovoima ei parane ilman reipasta talouskasvua – ja sitä ei ole näkyvissä”, arvioi Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja tiedotteessa.

Venäläisiä oli elokuun loppuun mennessä vieraillut 11 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samalla ajanjaksolla. Viime vuonna pudotusta tuli vuositasolla peräti 30 prosenttia.

Keskimääräisen venäläisvieraan kokonaiskulutus Suomessa kutistui tammi–elokuussa 148 euroon 156 eurosta. Pelkkiin ostoksiin käytetty keskimääräinen summa hupeni 117 euroon 122 eurosta.

Invoice-kuittien määrän romahdus loiveni 30 prosentista seitsemään prosenttiin. Invoice-kaupassa venäläinen asiakas saa rajalla leiman ostokuittiinsa, jota vastaan hän saa tax free -kauppaakin suuremman veronpalautuksen, kun hän palaa seuraavan kerran Suomeen ja samaan liikkeeseen.

Tax free -ostosten 48 prosentin äkkipudotus puolestaan hidastui 25 prosentin alamäkeen.

Kaupan liiton mukaan Suomessa vierailevat venäläiset shoppailevat yhä useammin verkossa. Pari vuotta sitten verkko-ostoksia teki vain 40 prosenttia Suomessa matkailleista, mutta nyt jo kaksi kolmasosaa on innostunut verkkokaupoista.

Venäläisten matkailu ja ostokset ovat laskussa kolmatta vuotta peräkkäin, mikä tietää hallaa suomalaisille vähittäiskaupan ja majoitusalan toimijoille.

Venäjän vierailijat ovat harventuneet sen jälkeen, kun Ukrainan kriisi kiihtyi, länsimaat ja Venäjä asettivat toisilleen pakotteita ja öljyn hinnan halpeneminen tuhosi Venäjän tärkeimmän tulonlähteen.

Rupla on pomppinut hermostuneesti viime vuosina ylös ja alas. Vuoden 2014 alusta laskettuna suunta on kuitenkin selvä: rupla on menettänyt 50 prosenttia arvostaan euroon verrattuna.