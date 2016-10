Google yrittää säikyttää tänään kilpailijat – luvassa Androidin korvaava käyttöjärjestelmä, älypuhelin ja kotia kontrolloiva avustaja

Nettiyhtiö Google aikoo julkistaa tänään San Franciscossa pidettävässä tapahtumassa joukon uutuustoimintoja ja -laitteita.

Vuotojen ja yhtiön johdon vihjailujen mukaan Google esittelee tiistaina San Franciscossa Andromeda-käyttöjärjestelmän, joka korvaisi maailman suosituimman älypuhelimien käyttöjärjestelmän Androidin.

Androidista, Play-kaupasta ja Googlen kannettavilla tietokoneilla toimivasta Chrome OS -käyttöjärjestelmästä vastaava johtaja Hiroshi Lockheimer mainosti asiaa Twitterissä salamyhkäisesti jo syyskuun 24. päivä.

”Tasan kahdeksan vuotta sitten julkistimme ensimmäisen version Androidista. Minusta tuntuu, että kahdeksan vuoden päästä puhumme lokakuun 4. päivästä 2016”, hän kirjoitti.

We announced the 1st version of Android 8 years ago today. I have a feeling 8 years from now we'll be talking about Oct 4, 2016.