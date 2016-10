Perintö- ja lahjaverotukseen kolme isoa muutosta – katso HS:n laskurista, kuinka paljon vähemmän perinnöistä maksetaan pian veroa

Ensi vuoden alusta tulee voimaan kolme isoa muutosta perintö- ja lahjaverotukseen, jos hallitus pitää aiemmat linjauksensa. Perintö- ja lahjaverotus kevenee kautta linjan. Mutta erityisen paljon kevenee suurten, useiden satojen tuhansien eurojen arvoisten lahjojen verotus.

Rintaperillinen maksaa ensi vuonna puolen miljoonan euron lahjasta lahjaveroa 58 300 euroa eli lähes 18 000 euroa vähemmän kuin tänä vuonna. Saman suuruisesta perinnöstä veroa menisi ensi vuonna 66 700 euroa.

Miljoonan euron arvoisen lahjan verotus kevenee jo lähes 29 000 eurolla, jos sen saaja on esimerkiksi lapsi tai lapsenlapsi.

Alla olevalla laskurilla voit katsoa, miten perintöverotus kevenee. Juttu jatkuu laskurin jälkeen.

Toinen merkittävä muutos on se, että henkivakuutuskorvausten veroton osa poistuu kokonaan. Muutos koskee myös vanhoja vakuutuksia. Vielä tänä vuonna henkivakuutuksen korvauksesta 35 000 euroa on lapsille verotonta. Lesken veroton osuus voi olla vielä suurempi.

Muutos herätti lausuntokierroksella kritiikkiä muun muassa siksi, että se koskisi myös ammattiliittojen työntekijöille ottamia ryhmähenkivakuutuksia.

Kritiikki johti kolmanteen isoon veromuutokseen: lesken ja alaikäisten lasten verottoman perintöosan koko kasvaa huomattavasti. Leski saa jatkossa verottomona 90 000 euroa ja alaikäinen lapsi 60 000 euroa kaikille verottoman 20 000 euron lisäksi. Tämä koskee niin henkivakuutuskorvauksia kuin muutakin perintöä.

Miten muutokset vaikuttavat käytännössä ja pitääkö niihin reagoida? HS kokosi vastauksia muutosten herättämiin kysymyksiin. Vastauksia varten on haastateltu muun muassa Veronmaksajain keskusliiton lakiasiainjohtajaa Vesa Korpelaa.

1. Siirrä perintöä jälkipolville ripotellen jo elinaikana

Perintöä kannattaa usein siirtää jälkipolville ripotellen jo elinaikana. Juuri nyt lahjojen antaminen kannattaa siirtää ensi vuoden puolelle. Ensi vuoden alusta verottoman lahjan koko nousee tuhannelle eurolla 4999 euroon. Tämän summan saa lahjoittaa verotta joka kolmas vuosi.

Perinnön siirtäminen jälkipolville vähitellen on ollut verotuksen näkökulmasta kannattavaa tähänkin asti, koska perintövero on progressiivinen. Jos kaiken perii kerralla veroprosentti on suurempi kuin jos perinnön saa lahjoina pienemmissä erissä.

Ensi vuoden alusta lähtien suuren lahjan antaminen on perintöön verrattuna erityisen kannattavaa, koska yli 200 000 euron arvoisen lahjan veroa kevennetään huomattavasti perintöveroa enemmän.

Lahjan antajan kannattaa määrätä, ettei lahjaa oteta huomioon ennakkoperintönä perinnönjaossa. Muuten se voi progression takia korottaa koko perinnöstä maksettavaa veroprosenttia lopullisessa perinnönjaossa. Ensi vuoden alusta lähtien lahjavero on muutenkin usein perintöveroa pienempi.

2. Hallintaoikeus pienentää lahjaveroa

Jos haluat lahjoittaa esimerkiksi kesämökin jo elinaikana jälkipolville, se on mahdollista tehdä osissa ja niin, että säilytät itselläsi kiinteistön hallintaoikeuden.

Hallintaoikeuden arvo vähennetään lahjoitettavan omaisuuden verotusarvosta, jolloin se voi pienentää lahjaveroa huomattavasti. Hallintaoikeuden arvo lasketaan omaisuuden todellisen tai laskennallisen tuoton mukaan ja kerrotaan hallintaoikeuden pituuden perusteella määräytyvällä kertoimella.

Verottajan esimerkkejä hallintaoikeuden arvon laskemisesta löydät täältä.

3. Henkivakuutus kannattaa ottaa, vaikka veroetu meni

Perheellisen ihmisen kannattaa ottaa tavallinen henkivakuutus, etenkin jos vanhemmilla on yhteistä asuntolainaa. Henkivakuutuksesta maksetaan vakuutukseen kirjatuille edunsaajille sovitun suuruinen korvaus, kun vakuutuksenottaja kuolee. Mitä suurempi korvaus, sitä kalliimpi vakuutusmaksu on. Hinta nousee myös iän myötä.

Henkivakuutus kannattaa, vaikka korvauksesta menee tästedes normaali perintövero. Henkivakuutus ei ole ensisijaisesti verosuunnittelun väline, vaan puolison ja lasten turva, jos vakuutuksenottaja kuolee.

Riittävän suuri henkivakuutus turvaa kuolleen vanhemman lainaosuuden maksun, eikä lesken tai lasten tarvitse ensimmäiseksi ruveta realisoimaan perheen asuntoa. Vakuutuksen pitäisi olla niin iso, että se korvaa ainakin jonkin aikaa myös kuolleen henkilön tulot.

Vaikka vakuutuskorvauksen osittainen verottomuus poistetaan, samaan aikaan toteutettava lesken ja alaikäisten lasten verottoman perintöosan korotus tarkoittaa, että leski saa ensi vuoden alusta lähtien vakuutuskorvauksia ja perintöä kokonaan verotta 110 000 euroon asti.

4. Säästöhenkivakuutus tuskin enää kannattaa

Pankit ja varainhoitajat ovat tähän asti myyneet säästöhenkivakuutuksia nimenomaan perintöveron pienentämisellä. Säästöhenkivakuutuksessa korvaus perustuu vakuutuksenottajan omiin säästöihin. Henkivakuutus on tuotteessa vain muodollisuus, mutta silti se on nauttinut samaa korvauksen veroetua kuin aito henkivakuutus.

Tämä veroetu on ollut tärkein syy laittaa sijoitukset säästöhenkivakuutuksen sisään. Kun etu poistuu, tuotteen ostamisessa ei ole juuri mieltä, koska pankit perivät säästöhenkivakuutuksesta jopa moninkertaisia palkkioita esimerkiksi tavalliseen rahastosijoitukseen verrattuna.

5. Minkkiturkin saa antaa verotta, osakkeita ei

Myös omalle siipalle annetusta lahjasta pitää maksaa veroa. Se tulee joillekin yllätyksenä. Verotus ei kuitenkaan koske puolisoiden välistä elatusta. Missä raja siis kulkee?

”Verotonta on käytännössä kaikki mikä liittyy elämiseen, on se sitten käyttörahaa, mekko, minkkiturkki tai Porsche”, Veronmaksajien keskusliiton lakiasianjohtaja Vesa Korpela sanoo.

Varsinaisen omaisuuden, kuten vaikka arvopapereiden tai asunnon antaminen on veronalainen lahja.

Eli miljonääri voi kyllä kustantaa puolisolleen miten tahansa ylellisen elämän, mutta hän ei voi luovuttaa esimerkiksi puolta pariskunnan talosta, jos se on alunperin ostettu vaimon rahoilla ja merkitty vaimon nimiin.

”Kun puolisot ostavat asunnon, pitää miettiä kenen nimiin se tulee. Nuoremmissa polvissa tämä asia on tiedostettu, mutta tuntuu siltä, että vanhemmissa polvissa talo on useammin laitettu vain toiseen nimiin. Sitä ei sitten voikaan myöhemmin noin vain siirtää molempien nimiin”, Korpela sanoo.

Korpelan mukaan verottaja ei ole linjannut, miten paljon puhdasta rahaa saa elatukseksi antaa. ”Periaatteessa voi siis antaa vaikka kuinka paljon.”