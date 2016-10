Nokia on tuoreen arvion mukaan yhä Helsingin pörssin arvokkain brändi

Nokia on Helsingin pörssiin listattujen yritysten arvokkain brändi, kertoo tuore laskelma.

Suomalaisyhtiöiden brändien arvo jää kuitenkin selvästi jälkeen ruotsalaisyhtiöistä.

Brändi tarkoittaa yrityksen tai tavaramerkin ympärille syntynyttä positiivista mainetta. Konsulttiyhtiö BrandWorxxin arvion mukaan nykyisin verkkolaitteita valmistavan Nokian brändin arvo on 8,9 miljardia euroa.

Nokian brändin arvo lähes kaksinkertaistui, kun se osti verkkoyhtiö Alcatel-Lucentin. Kaupan ansiosta Nokian liikevaihto kasvoi merkittävästi ja sen tulevaisuuden liikevaihtonäkymät paranivat.

BrandWorxx laskee brändin arvon vetämällä yhteen yritysten talouslukuja ja tekemällä analyysin siitä, miten hyvin brändit on suojattu.

Nokian jälkeen arvokkaimmat brändit Helsingin pörssissä ovat Telia, Nordea, Kone, Nokian Renkaat, Elisa, Wärtsilä, Orion, Fortum ja Amer Sports.

Yhdestoista listalla on Neste, joka on BrandWorxxin arvion mukaan tehnyt kovimman nousun listalla viime vuosina panostaessaan uusiutuviin polttoaineisiin. Neste on samanaikaisella markkinoinnillaan parantanut kuluttajien mielikuvaa yhtiöstä.

Suurin putoaja listalla on tavarataloyhtiö Stockmann, jonka brändin arvo on romahtanut vuoden 2011 sijalta 19 vuonna 2016 sijalle 31.

Nokian 8,9 miljardin euron brändi kalpenee ruotsalaisista yhtiöistä tehdyn vastaavan vertailun rinnalla. Kyseisen vertailun arvokkain yhtiö on vaateyhtiö Hennes & Mauritz, jonka brändin arvo on laskelman mukaan 18 miljardia euroa.

Seuraavina Tukholman pörssiyhtiöiden brändikärjessä ovat Astra Zeneca, ABB, Ericsson ja Telia.

BrandWorxx on tehnyt brändin arvoa mittaavan tutkimuksen Helsingin pörssiin listattujen yritysten arvosta kuuden vuoden ajan ja Tukholman pörssiin listatuista kolmen vuoden ajan. Konsulttiyhtiön mukaan Suomessa on liikaa heikkoja brändejä, eikä Suomessa investoida brändeihin eikä johdeta brändityötä riittävästi.