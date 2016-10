Ericsson vähentää 3 000 työpaikkaa Ruotsissa – Suomessa työpaikkansa voi menettää 175 työntekijää

Taloudellisissa vaikeuksissa oleva verkkolaitteiden valmistaja Ericsson ilmoittaa vähentävänsä 3 000 työpaikkaa Ruotsissa. Suomessa yhtiö aikoo vähentää 175 työpaikkaa tuotekehityksestä, palveluliiketoiminnasta ja hallinnollisista tehtävistä.

Vähennystarve on Ericssonin Kirkkonummella sijaitsevassa toimipisteessä on noin 135 henkeä ja Oulussa 40 henkeä. Yhteistoimintaneuvottelut Suomessa aloitetaan 11. lokakuuta. Oulussa sijaitseva yksikkö on tarkoitus lakkauttaa.

Ericssonilla on Suomessa 900 työntekijää ja Ruotsissa 16 000 työntekijää.

Ruotsissa Ericsson karsii 1 000 työpaikkaa valmistuksesta, 800 työpaikkaa tutkimuksesta ja tuotekehityksestä sekä 1 200 työpaikkaa muista toiminnoista.

Vähennykset kohdistuvat Boråsiin, Göteborgiin, Karlskronaan, Kumlaan, Linköpingiin ja Tukholmaan. Ericsson tarjoaa osalle työntekijöistä irtisanoutumissopimuksia.

”Toimenpiteet ovat välttämättömiä Ericssonin pitkäaikavälin kilpailukyvyn turvaamiseksi ja johtoaseman säilyttämiseksi teknologiassa ja palveluliiketoiminnassa”, sanoo yhtiön tilapäinen toimitusjohtaja Jan Frykhammar tiedotteessa.

Ericsson etsii parhaillaan uutta toimitusjohtajaa, koska Hans Vestberg erotettiin kesällä tehtävästään heikon tuloskehityksen takia.

Ericsson on tehnyt viime vuosina lukuisia yrityskauppoja, joiden takia työntekijöiden määrä on kasvanut verraten voimakkaasti. Sen sijaan tuloskehitys on ollut runsaat kaksi vuotta heikkoa. Yhtiön huhti–kesäkuun tulos oli selvästi sijoittajien odotuksia heikompi.

Toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa yhtiö ilmoitti kaksinkertaistavansa säästötavoitteensa. Ericssonin tavoitteena on, että vuositasolla sen liiketoiminnan kulut ovat 53 miljardia Ruotsin kruunua eli 5,6 miljardia euroa vuoden 2017 loppuun mennessä. Ennen säästöohjelmaa vuonna 2014 liiketoiminnan kulut olivat 63 miljardia kruunua eli 6,7 miljardia euroa.

Tänä vuonna tavoitteena on karsia kustannuksia 4-5 miljardilla kruunulla eli noin 417-520 miljoonalla eurolla.

Ericssonin yksi pääkilpailijoista on Nokia, jonka kannattavuus on ollut jo pitkään Ericssonia parempi. Nokia päätti jo vuonna 2011 karsia verkkolaiteiden liiketoimintaa keskittymällä langattomaan laajakaistaan ja palveluliiketoimintaan.

Matkapuhelimien myynnin jälkeen Nokia osti tänä vuonna ranskalaisen kilpailijansa Alcatel-Lucentin vahvistaakseen liiketoimintaansa etenkin kiinteän verkon laitteissa.

Sanomalehti Svenska Dagbladet kertoi kesällä, että Vestberg vastusti pitkään suuria työpaikkojen vähennyksiä.

Työpaikkojen karsimisen vastapainona Ericsson ilmoitti tiistaina, että se aikoo palkata kolmen vuoden kuluessa 1 000 henkeä pääasiassa ruotsalaisista yliopistoista.