Kuinka paljon olisit valmis maksamaan paremmasta jalkatilasta lentokoneessa? – Matkustajille huutokaupataan nyt bisnesluokan istumapaikkoja

Kuinka paljon olisit valmis maksamaan ylimääräistä, jotta saisit lisää jalkatilaa lentokoneessa?

Se on kysymys, jota osa lentomatkustajista joutuu omalla kohdallaan miettimään. Lentoyhtiöillä on yleistynyt käytäntö, jossa lentolippunsa hankkineet asiakkaat voivat osallistua huutokauppaan bisnesluokan istumapaikoista.

Esimerkiksi Finnairin asiakkaille se on ollut mahdollista jo puolentoista vuoden ajan.

”Me siis pyydämme asiakasta tekemään ehdotuksen, kuinka paljon hän on valmis maksamaan tietynlaisesta tuotteesta. Hän voi verkkosivuillamme määritellä sen summan”, Finnairin tuotejohtaja Jarkko Konttinen kertoo.

Finnair on antanut huutokauppojen tuotenimeksi Name Your Price (suomeksi Tee tarjous). Käytännössä se tarkoittaa, että Economy-luokan lentolipun ostettuaan asiakas voi jättää tarjouksen siitä, paljonko hän olisi valmis maksamaan lisää päästäkseen istumaan bisnesluokkaan.

Lentoyhtiö ottaa noin viikko ennen lentoa yhteyttä asiakkaisiin, jotka ovat voittaneet huutokaupan. Silloin asiakas voi päättää, haluaako hän vaihtaa istumapaikkaansa lentokoneessa.

”Tietyissä tapauksissa kerromme vasta lennon lähestyessä asiakkaille, että nyt olisi tällainen mahdollisuus huutokauppaan tarjolla”, Konttinen kertoo.

Finnair tarjoaa Name Your Price -tuotetta kaukolennoillaan sekä lennoillaan Zürichiin Sveitsiin. Konttisen mukaan asiakkaiden huutokaupoissa tarjoamat summat ovat kaukolennoilla noin 200–1 000 euroa ja Zürichin-lennoilla 50–500 euroa.

”Bisnesluokassa on aina vuodeistuin. Siellä voi myös olla internetyhteys. Tietysti saa ruoka- ja juomatarjoilua. Joissakin tapauksissa lipulla saa palveluita lentokentillä. Siinä on paljon vastinetta rahalle”, Konttinen listaa.

Finnairilla huutokaupan voittaminen ei kuitenkaan muuta asiakkaan lentolipun tyyppiä. Hän saa istumapaikan bisnesluokasta ja siihen kuuluvia palveluita, mutta ei voi kuitenkaan esimerkiksi siirtää lentoaan samalla tavalla kuin asiakas, joka on ostanut itselleen varsinaisen bisnesluokan lentolipun.

Konttisen mukaan Finnair on ottanut mallia yhdysvaltalaisilta lentoyhtiöiltä. Esimerkiksi American Airlines ja Delta Air Lines huutokauppaavat bisnesluokan istumapaikkoja matkustajilleen.

”Ne ovat edelläkävijöitä tällaisissa palveluissa”, Konttinen kuvaa.

Käytäntö on kansainvälisesti yleinen, sillä Finnairin Name Your Pricen kaltainen tuote on yhdysvaltalaisten lentoyhtiöiden lisäksi myös esimerkiksi Suomesta lentävällä pohjoismaisella SAS:lla, saksalaisella Air Berlinillä, australialaisella Qantasilla ja lukuisilla muilla yhtiöillä.

Usein lentoyhtiöt kuitenkin määrittävät, mitkä ovat pienimmät ja suurimmat mahdolliset tarjoukset bisnesluokkaan pääsemisestä. Ne huutokauppaavat bisnesluokkaa luonnollisesti siitä syystä, etteivät kalliit istumapaikat jäisi tyhjiksi. Finnairille Name Your Price -tuote ei merkitse suurta rahavirtaa.

”Se ei ole tannerta tärisyttävä tulonlähde, mutta se on hyvä lisä tuoteportfoliossamme”, Konttinen sanoo.

Hänen mukaansa taustalla on myös asiakkaiden kulutustottumusten yksilöllistyminen.

Huutokaupattavien istumapaikkojen kaltaiset tuotteet tarjoavat lentoyhtiöille myös keinon erottautua toisistaan ja kilpailla matkustajista.

Rahan paneminen huutokauppaan ja sen lopputuloksen arvuutteleminen vetoavat tiettyyn osaan asiakaskunnasta. Se kiinnostaa toisella tavalla kuin uuden istumapaikan ostaminen suoraan.

”Tässä on se epävarmuus ja riski, että oma tarjous ei riitäkään. Tässä on sillä tavalla jännitystä. Meillä tämä liittyy isompaan kontekstiin, eli siihen, että haluamme tarjota uudenlaisia ja yksilöllisiä keinoja asiakaskokemuksen rakentamiseen”, Konttinen sanoo.