Hella Lighting lopettaa Salossa – 165 työntekijää uhkaa potkut

Valaisintuotteita valmistava Hella Lighting Finland aikoo lakkauttaa tuotantonsa Salossa vuoden 2018 loppuun mennessä.

Yhtiö on siirtämässä tuotantonsa Romaniaan, jossa on Hella-konsernin uusin tehdas. Yhtiö työllistää Salossa tällä hetkellä 180 työntekijää.

Ensi maanantaina alkavien yt-neuvottelujen aiheena on 165 henkilön irtisanominen.

Uutinen Salon tuotantolaitoksen lakkauttamisesta on järkyttänyt sekä työntekijöitä että Salon kaupungin johtoa. Salo on viime vuosina menettänyt työpaikkoja eri toimialojen karsinnoissa.

”En osannut tällaista odottaa”, kommentoi henkilöstön pääluottamusmies Anne Hakamäki Teollisuuden ammattiliiton Teamin tiedotteessa.

Hakamäen mukaan omistaja on investoinut tehtaaseen kohtuullisesti, ja työtilanne on viime ajat ollut hyvä. Tehtaan tuotanto on ollut kannattavaa.

Hakamäki arvioi, ettei kyse olekaan tilauskannasta, vaan tuotantostrategian uusmisesta.

”Meidän tuotanto menee Romaniaan, josta tekevät Euroopan päätehtaan.”

Hellalle jää Saloon tuotekehitystä ja myyntitoimintoja, jotka työllistävät yhteensä noin kaksikymmentä henkilöä.

Salon kaupunki varautuu tukitoimiin valtion työ- ja elinkeinoviranomaisten kanssa. Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko pitää ikävänä, että juuri kun Salo on rakentanut uutta nousua Microsoftin ja Nokian massiivisten irtisanomisten jälkeen, tulee uusi murheellinen uutinen.

”Tämä on selkeästi monta askelta takapakkia”, Rantakokko sanoo kaupungin tiedotteessa.

Hella-konsernilla on 90 tehdasta ympäri maailmaa. Konserni on keskittänyt tuotantoaan suuriin yksiköihin, ja pieniä on lopetettu.

Hella Lightingin Salon toimintojen lakkauttamisesta kertoi ensimmäisenä Salon Seudun Sanomat.