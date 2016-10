Moni auto on halvempi loppuvuodesta kuin kesällä – kuusi vinkkiä, joilla voit säästää tuhansia euroja

Autokauppa on Suomessa normaalisti kiihkeimmillään alkuvuodesta sekä keväällä ja alkukesällä, jolloin monella on aikaa ja intoa hommata itselleen joko ihan tavallinen käyttöauto tai kesäinen harrasteauto.

Kannattaa kuitenkin harkita, voisiko auton hankkia vasta loppuvuodesta. Silloin moni auto on halvempi kuin kesällä, ja niin sanotuilla välipäivämarkkinoilla joulun tienoilla saattaa löytää hyviä tarjouksia.

HS kokosi vinkit, joiden avulla autokaupoilla voi säästää tuhansia euroja ja välttää sudenkuopat. Vinkkejä varten on haastateltu Autoliiton koulutuspäällikköä Teppo Vesalaista.

1. Harrasteauto kannattaa ostaa nyt

Harrasteauto on usein vanha klassikkoauto, urheilullinen auto tai avoauto. Sellaisten hinnat ovat kovimmillaan juuri ennen kesää ja kesän alussa, koska silloin ihmiset innostuvat ostamaan niitä.

Syy on pitkälti Suomen ilmasto.

”Harrasteautoja ei usein haluta säilyttää ulkona varsinkaan talvisaikaan. Autojen talvivarastointi maksaa yllättävän paljon, joten ajoneuvo saatetaan myydä ennen talvea hyvällä tuurilla selkeästi huokeammalla kuin ajokauden alussa”, Vesalainen kertoo.

2. Välipäivämarkkinoilla voi olla hyviä tarjouksia

Jos auton hankkimista miettii näin loppuvuodesta, osto kannattaa usein venyttää aivan loppuvuodelle joulun jälkeiseen aikaan. Silloin monet autokaupat järjestävät hyviä tarjouskampanjoita.

”Automyyjät haluavat nostaa myyntimääriään saavuttaakseen myyntibonuksensa. Muun muassa tämän vuoksi loppuvuodesta voi olla tarjolla hyviä rahoitusetuja ja varustepakettitarjouksia”, Vesalainen kertoo.

3. Selvitä, onko rahoitus oikeasti fiksu

Autoliikkeet saattavat tarjota niin sanottua jäännösarvorahoitusta.

Se tarkoittaa, että kuukausierät saattavat olla todella pieniä, mutta viimeinen, esimerkiksi 60 kuukauden laina-ajan jälkeen maksettava maksu – se jäännösarvo – voi olla iso.

”Ostajan on pyrittävä laskemaan tarkasti, että auton todellinen arvo säilyy korkeampana kuin jäljellä oleva velka. Tämän ennustaminen on monesti vaikeaa ja viiden vuoden autonpidon jälkeen on ikävää, jos maksettavana on selkeästi enemmän, mitä autosta saa.”

Vesalaisen mukaan rahoituksen voi saada vuoden lopussa jopa nollakorolla. Tällaiseen tarjoukseen kannattaa usein tarttua, mikäli kyseessä on todellinen vuosikorko.

Pienilläkin koroilla tarjottu rahoitus saattaa puolestaan käsittelymaksujen ynnä muiden kulujen jälkeen olla yllättävän kallis vaihtoehto. Tällöin saattaa olla fiksumpaa hakea autolaina pankista.

”Autonostajan on tärkeää selvittää, mikä on mahdollisen tulevan lainan tai rahoituksen todellinen vuosikorko”, Vesalainen kertoo.

4. Tarkista, milloin auto rekisteröidään käyttöön

Uuden auton rekisteröiminen loppuvuodesta vaikuttaa olennaisesti sen jälleenmyyntiarvoon ainakin lähivuosina.

”Moni automyyjä selittää syksyllä autoa myydessään, että tämä on jo ensi vuoden malli. Näitä juttuja ei kannata ottaa vakavasti. Rekisteröintitodistukseen tulostettava käyttöönottopäivämäärä on ratkaiseva tekijä. Jos auto rekisteröidään joulukuun viimeisenä päivänä, se on vuorokauden kuluttua vaihtoarvoltaan vuoden vanha.”

Jos auton saa merkittävästi halvemmalla sen vuoksi, että se rekisteröidään tämän vuoden puolelle, se saattaa olla järkevää. Jos ajaa autollaan vaikkapa 10 vuotta, yhdellä vuodella ei ole paljoa merkitystä jälleenmyyntiarvoon.

Jos taas vaihtaa autoaan parin vuoden välein, rekisteröinti on järkevää lykätä ensi vuoden puolelle.

5. Muista, että varusteiden arvo ei pidä

Vaikka autonsa saisi miten hyvällä varustetarjouspaketilla tahansa, varusteista ei ole juurikaan iloa auton jälleenmyynnissä.

”Ostohetkellä tarjotut hyvät ja hintavatkin varustepaketit eivät juuri nosta auton arvoa enää jälleenmyyntivaiheessa, jolloin yleensä katsotaan lähinnä auton merkkiä, mallia, käyttöönottovuotta ja ajokilometrejä.”

6. Tingi aina!

Niin käytettyjen kuin uusien autojen hinnoissa on aina ilmaa, joten tingi autokaupoilla löysät pois.

Vasta kun hinta on tingattu, kannattaa alkaa kysellä, paljonko omasta vanhasta autostaan saisi vaihdossa hyvitystä.

”Usein myyjä saa vanhan auton hyvityshinnan näyttämään hyvältä laskiessaan hyvityshinnan uuden auton pyyntihinnasta. Kun pyyntihinnasta puristetaan ensin ilma pois, lopputulos on totuudenmukaisempi. Väliraha on se, jota pitää tuijottaa.”

+ Pohdi, hankitko yksityisleasingin vai oman auton?

Kuluttajille tarjotaan nyt muutaman vuoden mittaisia autojen leasing-sopimuksia, jotka kattavat kaiken huolloista renkaiden vaihtoon. Lue lisää HS:n jutusta: Auton yksityisleasingin kannattavuudessa voi olla yllättäviä eroja.

HS:n laskurilla voit vertailla yksityisleasingia omistusautoiluun kahden eri kokoisen auton kohdalla. Laskurin kustannukset ovat arvioita – todellisuudessa esimerkiksi vakuutusmaksut, huoltokulut ja auton jälleenmyyntiarvo vaihtelevat tapauskohtaisesti.