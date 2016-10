Trump lypsi miljardin dollarin verovähennykset 80-luvun riskibisneksillä – Vero-oikeuden professori ihmettelee kohua: ”Tappioita tasataan kaikissa sivistysvaltioissa”

Republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump ajautui henkilökohtaisen konkurssin partaalle 1980-luvun kulutusjuhlien ja suurten riskien sijoitusten jälkeen.

New York Times -lehti kertoo, että Trumpin vuonna 1995 kirjaamat lähes miljardin dollarin henkilökohtaiset tappiot ovat niin valtavat, että moni lehden haastattelema tilintarkastaja ja asianajaja kalpeni niistä kuullessaan.

Tappioiden ja niiden laukaisemien verovähennysten seurauksena Trump on todennäköisesti välttänyt tuloverojen maksun kokonaan 18 vuoden ajan.

Vero-oikeuden professori Marjaana Helminen Helsingin yliopistolta huomauttaa, että tappiot kirjattuaan Trump ei voi enää kieltäytyä verovähennyksistä. Verovähennykset jakautuvat automaattisesti koko 18 vuoden ajalle, eikä niistä voi luopua.

”Hänellä on toki ollut päätösvaltaa silloin, kun hän on päättänyt yhtiöidensä rakenteista ja verosuunnittelusta.”

Helminen ihmettelee, miksi Trumpin verosuunnittelusta on noussut näin valtava kohu.

”Tappiot siirtyvät käytettäviksi kaikissa sivistyneissä valtioissa. Tällaisessa tappiontasausjärjestelmässä ei ole mitään kummallista. Emme toki vielä tässä vaiheessa tiedä, mitä Trump on oikeasti tehnyt ja onko hän jollain tavoin väärinkäyttänyt järjestelmää.”

Tappiontasausjärjestelmä auttaa pehmentämään talouden syklejä niin, että yritykset pysyvät pystyssä huonojen aikojen yli. Helmisen mukaan tappioiden hyväksikäyttäminen on luonnollinen osa verojärjestelmää.

”Jos yrityksellä on huono vuosi, ja se tekee tappiota, tappio voidaan seuraavina vuosina vähentää verotuksessa yrityksen tekemästä tuloksesta. Lisäksi saman konsernin yhtiöt voivat tehdä sisäisiä tulontasauksia keskenään”, Helminen selittää.

Tax Foundation -tutkimuslaitoksen ekonomisti Alan Cole julkaisi Twitterissä laskelman, jonka mukaan Trumpin vuoden 1995 nettotappiot olivat 1,9 prosenttia kaikista Yhdysvalloissa kirjatuista nettotappioista. Yhdysvalloissa on 325 miljoonaa asukasta ja yli 30 miljoonaa yritystä.

All Net Operating Losses in 1995: $49.331 billion.

NOL taken by @realDonaldTrump in 1995: $916 million.

Trump was 1.9% of the US total. — Alan Cole (@AlanMCole) October 3, 2016

Helmistä 916 miljoonan dollarin tappiot eivät hätkäytä.

”Yksin sekään ei ole mikään juttu. Kyse on miehestä, jolla on miljardien arvosta liiketoimintaa, joten tappiotkin voivat olla miljardeja.”

Summa oli niin suuri, että Trumpin tilintarkastaja Jack Mitnickin piti kirjoituskoneella lisätä kaksi ensimmäistä numeroa, nyt jo yli 80-vuotias Mitnick kertoi New York Timesille. 1990-luvun tietokonejärjestelmä ei suostunut käsittelemään yli sadantuhannen dollarin lukemia.

Vieläkin on hyvin epäselvää, mistä Trumpin tappiot tarkalleen ottaen tulivat. New York Times sai käsiinsä vain muutamia sivuja Trumpin vuoden 1995 verotiedoista, eikä presidenttiehdokas itse ole suostunut julkaisemaan sivuakaan vanhoista tai uusimmista verotiedoistaan.

Kiinteistösijoittajien tappiot turpoavat helposti suuriksi, sillä niihin lisätään yrityslainojensa korkokulut ja kiinteistöjen arvon aleneminen.

Asuntojen hinnat sukelsivat 1990-luvun alussa myös Yhdysvalloissa, joskaan – toisin kuin Trump väittää – eivät yhtä voimakkaasti kuin vuosien 2007–2009 finanssikriisin aikaan.

Trump oli kasannut vuoteen 1990 mennessä 3,4 miljardin dollarin edestä velkaa, New York Times kertoo. Lainoista 830 miljoonaa dollaria oli hänen henkilökohtaisia lainojaan.

Trump oli muun muassa ostanut luksusjahdin 30 miljoonalla, Manhattanilla sijaitsevan Plaza hotellin 400 miljoonalla ja lentoyhtiön 365 miljoonalla dollarilla. Hotelli ja Trump Shuttleksi nimetty lentoyhtiö olivat molemmat talousvaikeuksissa, mutta Trump luotti kykyihinsä kääntää ontuvat bisnekset voitollisiksi – turhaan.

Samanaikaisesti Trumpin muut kasino- ja hotellitoiminnot tekivät tappiota. New Jerseyn kasinoita valvovat viranomaiset varoittivat, että koko Trumpin bisnesimperiumi oli vaarassa luhistua. Trumpilla oli New York Timesin mukaan enää 800 000 dollaria käteistä jäljellä vuoden 1991 lopussa, mikä on ylenpalttiseen elämäntyyliin tottuneelle taskurahaa.

Trump alkoi kunnolla nousta syvyyksistä vasta vuonna 1995, kun hän päätti listata kasinobisneksensä pörssiin ja järjesteli velkansa uuteen yhtiöön.

Trumpin yhtiöiden omistusrakenteen vuoksi hän pystyisi hyödyntämään isoa osaa näistä tappioista henkilökohtaisissa verotiedoissaan verovähennysten muodossa.

Pääosin Trumpille oli myönnetty vain korkeakorkoisia ”roskalainoja”, koska lainanantajat pitivät Trumpin bisneksiä riskialttiina.

Trumpin kohdalla närkästys on kohdistunut siihen, että presidenttiehdokas on ilmeisesti hyödyntänyt yritystensä tappioita henkilökohtaisessa tuloverotuksessaan. Professori Helmisen mukaan joissain yritysmuodoissa tämä on kuitenkin normaalia.

”Osakeyhtiöt ovat erillisiä verovelvollisia, eivätkä omistajat voi käyttää tappioita hyväkseen verotuksessa. Jos yritys ei kuitenkaan ole erillinen verovelvollinen, verotus kohdistuu omistajiin. Voi hyvinkin olla, että tässä on hyödynnetty tällaisia yhtiömuotoja.”

Suomessa tällaisia yhtiömuotoja ovat avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö. Yhdysvalloissa yhtiömuotoja on lukuisia erilaisia, ja sallitut muodot vaihtelevat osavaltioittain.

Trumpin tukijat, kuten New Yorkin entinen pormestari Rudy Giuliani ja New Jerseyn kuvernööri Chris Christie, ovat kutsuneet Trumpin verosuunnittelua nerokkaaksi. Trump kirjasi 1990-luvun tappionsa juuri New Jerseyn osavaltiossa.

Trump ei ole suoraan sanonut, onko hän todella välttynyt tuloveroilta kokonaan vuodesta 1995 eteenpäin. Hän ei kuitenkaan ole kieltänyt New York Timesin uutista, vaan päinvastoin kehuskee itseään julkisesti taitavasta verosuunnittelusta.

Trump puhkui ylpeyttä maanantaina hyväntekeväisyystilaisuudessa pitämässään puheessa. Hän kertoi ”nerokkaasti” käyttäneensä hyväksi Yhdysvaltojen verolainsäädäntöä.

”Verolakien epäreiluus on aivan uskomaton. Olen puhunut tästä jo pitkään, vaikka olenkin myönnettävästi hyötynyt tilanteesta suuresti”, hän totesi.

Professori Helminen pitää Trumpin verosuunnittelua nykytietojen valossa tavanomaisena, eikä mitenkään erityisen nerokkaana.

”Hänellähän on tapana käyttää ylisanoja vähän kaikesta. Tällaiset lausunnot sopivat hyvin hänen suuhunsa.”

Demokraattien presidenttiehdokas Hillary Clinton on tyrmännyt Trumpin verosuunnittelun täysin ja mollannut hänen liikemiehen taitojaan.

”Minkälainen nero menettää miljardi dollaria yhdessä vuodessa”, hän ihmetteli maanantaina Ohiossa pitämässään puheessa.

Clinton naureskeli Trumpin miljarditappioille

Hillary Clinton otti Ohion Toledossa maanantaina pitämässään puheessa kantaa myös Donald Trumpin viime viikolla paljastuneisiin verotietoihin. Tietojen mukaan Trump teki vuonna 1995 lähes miljardin dollarin tappiot ja on näin voinut välttyä tuloveron maksamiselta jopa 18 vuotta.

Suomessa veroista vähennettävät tappiot levitetään automaattisesti kymmenen vuoden ajanjaksolle.

Yhdysvalloissa vuonna 1918 säädetty tappiontasauspykälä päti alun perin vain kahden vuoden tuloihin, mutta ajanjaksoa on hiljalleen venytetty. Trumpin kirjatessa tappiot vuonna 1995 verovähennykset koskivat 18 vuotta.

Nykyään vähennykset venyvät liittovaltion lainsäädännön mukaan kahdelle vuosikymmenelle, tosin käytännöt vaihtelevat osavaltioittain.

Jotkut osavaltiot ovat asettaneet verovähennyksille katon. Esimerkiksi Illinois’n osavaltiossa vähennys on selvästi haluttu kanavoida vain pienille ja keskisuurille yrityksille, sillä katto on asettu vain 100 000 dollariin.

Yhdysvalloissa verovähennyksiä saa myös joissain osavaltioissa ajassa taaksepäin kahden vuoden ajan, eli tappioita tehnyt yritys voi saada aiemmilta vuosilta veronpalautuksia.

New Jerseyssä takautuvia verovähennyksiä ei kuitenkaan voi tehdä.

Trump on jo pitkään perustellut haluttomuuttaan julkaista verotietojaan sillä, että Yhdysvaltojen verovirasto IRS suorittaa parhaillaan hänen liiketoimistaan ja omaisuudesta tilintarkastusta.

IRS:n suomalaissyntyinen pääjohtaja John Koskinen vartioi nyt presidentinvaalien kannalta kriittisiä tietoja.

Koskinen joutui syyskuussa väistelemään kongressissa demokraattien kysymyksiä Trumpin verotiedoista, vaikka kyseinen kuuleminen ei edes liittynyt Trumpiin. Hän totesi, ettei voi keskustella yksittäisten ihmisten verotiedoista.

Yhdysvalloissa verotiedot ovat salaisia, ellei ihminen tai yritys itse halua niitä julkistaa.

Hyväntekeväisyystilaisuudessa maanantaina puhunut Trump huomautti, että vastaavia tappioita ovat tehneet myös suursijoittajat George Soros ja Warren Buffet.

Trumpin esimerkit ovat tosin moninverroin Trumpia rikkaampia ja Buffetin kohdalla tappiot kuuluivat hänen johtamalleen pörssilistatulle yritykselle. Soros ja Buffet ovat molemmat Hillary Clintonin tukijoita.