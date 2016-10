Kiinteistöneuvos paljastaa: Sijoittaja, unohda keskustan talot – tällainen on Helsingin paras hinta–laatu-suhde

Kuka? Jorma J. Nieminen Salossa asuva kiinteistöneuvos. Syntymävuosi 1947. Harjoittanut pitkään kiinteistösijoittamista teollisuustiloihin, toimistoihin ja vuokra-asuntoihin. Omistaa nykyisin noin 1 500 vuokra-asuntoa. Perusti ensimmäisen eristeyrityksensä vuonna 1975, ja vuonna 1985 Finnfoamin, joka on Suomen markkinajohtaja muovipohjaisissa eristeissä ja laajentaa tuotantoaan ulkomaille.

Pitkän linjan kiinteistösijoittaja Jorma J. Niemisellä on kolme selvää näkemystä siihen, miten vuokrataloilla tehdään nyt tienestiä.

Yksi: asuntojen on oltava riittävän pieniä. Isoille ei riitä kysyntää.

Kaksi: Helsingin keskustan kalliille alueille ei kannata lähteä. Pääkaupunkiseudun parhaat apajat ovat Kehä I:n ulkopuolella.

Kolme: talojen pitää olla aina täynnä. Vuokria ei pidä vetää liian korkeiksi.

Tänä syksynä salolainen kiinteistöneuvos tekee uuden aluevaltauksen, kun hänelle valmistuu Helsingin Kontulaan Ostostielle kaksi uutta kerrostaloa vuokrakäyttöön.

Salolainen kiinteistöneuvos on ollut kiinteistösijoittamisessa mukana jo pian 50 vuotta, mutta ensimmäistä kertaa hän teettää omistukseensa uusia asuintaloja. Tähän saakka hän on ostanut vain vanhoja taloja, useimmiten ara-rajoitteisia vuokrataloja.

Kontulassa hän omistaa jo vanhastaan neljä ara-rajoitteista taloa, joissa on runsaat 300 asuntoa. Uusissa taloissa on yhteensä 60 asuntoa, eikä niissä ole vuokrarajoitteita. Ne ovat kovan rahan vuokra-asuntoja.

”Lähdin tähän, koska Helsingin seudulla on kova kysyntä vuokra-asunnoista. Tuotto ei tosin ole valtaisa, mutta se on vakaata. Kun korot ovat alhaalla, pienemmälläkin tuotolla pärjää”, Nieminen sanoo.

Talossa on tarjolla kahta asuntokokoa, 30 neliömetrin yksiöitä tai 42,5 neliömetrin kaksioita.

”Vuokrat ovat pääkaupunkiseudulla niin korkeita, ettei täällä kukaan pysty enää isoja huoneistoja vuokraamaan”, Nieminen sanoo suorasukaiseen lounaissuomalaiseen tapaan.

Nieminen aikoo pitää huolta siitä, että juuri valmistuneisiin taloihin ei tyhjää tilaa pääse syntymään.

”En hae huipputuottoja, vaan pidän vuokrat kohtuudessa. Tärkeintä on, että talot elävät ja vuokralaiset vaihtuvat joustavasti.”

Kontulan uusissa taloissa neliövuokra on 25 euroa. Yksiöstä joutuu siis maksamaan 750 euroa.

Uudet talot valmistuvat Kehä III:n sisäpuolelle. Lähemmäksi Helsingin keskustaa, Kehä I:n sisälle, ei Niemistä saa kaupantekoon.

”En lähtisi ostamaan keskustan vanhoja taloja 7 000–10 000 euron neliöhintaan. Se on täyttä humpuukia.”

Nieminen on halukas maksamaan saneeratun kerrostalon neliöstä keskustassa korkeintaan 4 500–5 500 euroa.

”Talon tontin ja rungon arvo on Helsingin keskustassa yhteensä 3 000 euroa neliöltä. Käytetyn talon remontti ei voi maksaa enempää kuin 1 500–2 500 euroa neliöltä. Oikea neliöhinta on siis enimmillään 5 500 euroa”, Nieminen perustelee.

On Helsingistä saanut joskus kokonaisia taloja halvallakin, eikä siitä ole kovin pitkä aika. Nieminen muistelee, että Döbelninkadulta tarjottiin hiukan ennen vuosisadan vaihtumista taloa 8 700 markan neliöhintaan, eli noin 1 300 eurolla.

”Yritin hieman tinkiä, eikä kauppaa tullut. Tuohon aikaan Helsingin keskustassakin oli vielä asuntoja tyhjillään, vailla vuokralaisia. Näin siinä riskiä.”

Nieminen on tee se itse -liikemiehiä. Ensimmäisen teollisuushallinsa hän rakennutti Saloon vuonna 1971. Vaihtoehtona oli oman omakotitalon rakentaminen.

”Teollisuushalli maksoi silloin kaksi kertaa omakotitalon hinnan. Päätin tehdä sen, koska siitä alkoi saada heti kassavirtaa.”

”Kysyntä teollisuustiloista oli silloin kova ja tuotto hyvä. Ensimmäisen hallin vuokrasi ruotsalainen muuntajavalmistaja.”

Sittemmin Nieminen on rakennuttanut tai ostanut teollisuustiloja vuosittain ja hankkinut myös toimistoja ja liiketiloja. Asuntomarkkinoille hän lähti vasta vuonna 1995, lamavuosien jälkeen. Ensimmäiset talot hän osti Hyvinkäältä.

”Tulin Helsingistä ja kerroin vaimolle, että ostin 49 asuntoa. Pikkasen hän ihmetteli.”

Nyt Nieminen on yksi niitä harvoja kiinteistösijoittajia, joihin otetaan yhteyttä, kun myydään asuntoja koko talo kerrallaan.

Uudestakaupungista hän osti saman laman jälkeen kumppanin kanssa 11 kerrostaloa, joiden vuokralaiset saivat mahdollisuuden ostaa asunnon itselleen räätälöidyllä rahoitusohjelmalla. Nyt parikymmentä vuotta myöhemmin talot on myyty lukuun ottamatta yhtä, joka on hoivakäytössä.

Kontulan projekti innostaa Niemistä erityisesti siksi, että taloista on tulossa Niemisen suvun eristeyhtiön Finnfoamin näyttelykappaleet.

Nieminen perusti Finnfoamin vuonna 1982. Nyt hän on siirtynyt hallituksen johtoon, ja yhtiötä vetävät pojat Henri ja Teppo Nieminen. Henri Nieminen tuntee alaa myös teoreettisesti. Hän on diplomi-insinööri.

Yhtiö on muovipohjaisten eristetuotteiden markkinajohtaja Suomessa noin 40 miljoonan euron liikevaihdolla. Salon tehtaalta lähtee päivittäin parikymmentä rekkalastillista eristetavaraa.

Uusia markkinoita haetaan maailmalta. Espanjassa on kaksi konkurssipesiltä hankittua tehdasta, Liettuassa yksi ja Ruotsissa yksi rakenteilla.

Nieminen kehaisee, että Kontulan talojen kaikki eristemateriaalit tulevat Finnfoamilta, lukuun ottamatta pieniä eristekaistoja ikkunoissa.

”Ja niihinkin meillä on kohta ratkaisu valmiina. Kun seuraavat talot tehdään, meiltä saa jo kaikki eristeet.”

Niemisten eristetuotannon taustalla on vakaa näkemys ja filosofia, että talot pitää eristää tehokkaasti ja niiden pitää olla tiiviitä kuin pullot. Ilmastointi pitää hoitaa koneilla.

”Hometaloja on tehty riittävästi. Me uskomme tiiviiseen eristämiseen, ja siksi Finnfoam on meille se ykkösjuttu, jonka tulevaisuuteen uskomme vahvasti.”

Kontulan talot rakentaa Lehto Group. Se voitti tarjouskisan, jossa edellytyksenä oli Finnfoamin eristeiden käyttö. Uusinta uutta on muovilevyeristeinen kylpyhuone, jonka läpilyöntiin Nieminen uskoo.

”Kipsin käyttö vesieristeenä voi tulla kielletyksi puutteidensa vuoksi.”

Asunnot ovat lähes ainoa sijoituskohde, johon Nieminen nyt luottaa.

Toimistotiloista hän haluaisi päästä heti eroon, jos joku olisi valmis ostamaan. Teollisuustiloillakaan ei ole suurta kysyntää.

Nieminen on myös huomattava pörssisijoittaja, mutta sekään ei kauheasti kiehdo verotuksen takia.

”Jos omistat alle kymmenen prosenttia pörssiyhtiön osakkeista, joudut maksamaan veroja monessa vaiheessa, jos realisoit omistuksesi. Jos luovutat lapsille, he maksavat lisää.”

On Niemisellä pari erikoisempaakin sijoitusta.

Konkurssin kautta hän osti haltuunsa valtion tuilla rakennetun soijatehtaan Uudessakaupungissa.

Se kannattavuus riippuu nyt soijapavun maailmanmarkkinahinnan heilahteluista, joten tavoitteena on siirtyä raaka-aineessa kotimaiseen härkäpapuun.

Paimion hiihtoputki tuli omistukseen niin ikään konkurssin jälkeen.

Sitä Nieminen ei usko saavansa voitolliseksi, mutta nollatuloksen mahdollistaa Saksasta käytettynä ostettu tuulimylly.