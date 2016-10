Näin pankit huijasivat asuntolainapapereilla – pankkien sakkolasku kasvanut jo 290 miljardiin euroon

Markkinoilla odotetaan kuumeisesti saksalaisen Deutsche Bankin sovintoa Yhdysvaltain viranomaisten kanssa. Yhdysvaltain oikeusministeriö vaatii pankilta 13 miljardin euron korvauksia huijauksista asuntolainoista paketoitujen arvopapereiden kaupassa.

Tieto korvausvaatimuksista romautti Euroopan suurimman pankin osakkeen, koska sillä on ollut muutenkin vaikeuksia nostaa vakavaraisuutensa vaaditulle tasolle.

Deutsche Bank on kuitenkin vain yksi haara maailman jättipankkien korvausvyyhdissä, joka käynnistyi vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen.

Brittiläisen säätiön keräämien tietojen mukaan 20 läntisen maailman merkittävintä pankkia on maksanut vuosina 2011–2015 sakkoja ja korvauksia erilaisista väärinkäytöksistä jo yhteensä 252 miljardia puntaa eli noin 290 miljardia euroa. Summassa ovat mukana korvauksia varten tehdyt varaukset.

Eniten sakkoja on maksanut Yhdysvaltain suurin pankki Bank of America, yhteensä 55 miljardia puntaa eli noin 63 miljardia euroa. Deutsche Bank on maksanut tähän mennessä yli yhdeksän miljardia euroa ja tehnyt tulevia korvauksia varten varauksia vielä noin viisi miljardia euroa.

Mistä sakot ovat tulleet? Rikkomusten lista on pitkä. Pankkeja on jäänyt kiinni markkinakorkojen ja valuuttamarkkinoiden manipuloinnista, rahanpesusta, huonoista sijoitusneuvoista ja avustamisesta veronkierrossa.

Suurimmat yksittäiset korvaukset ovat rapsahtaneet huijauksista Yhdysvaltain asuntolainapaperien markkinoilla ennen finanssikriisiä. Deutsche Bankinkin korvausvaatimuksessa on kyse juuri tästä.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat käsitelleet yhden pankin kerrallaan ja tutkinnat ovat olleet perinpohjaisia, siksi ne ovat kestäneet vuosia.

Deutsche Bankin syntilista ei vielä ole julkinen, mutta aiemmista korvaussopimuksista julkistetut tiedot paljastavat törkeitä laiminlyöntejä ja suoranaista valehtelua sijoittajille. Maailman maineikkaimpiin investointipankkeihin kuuluva Goldman Sachs sopi tammikuussa viiden miljardin dollarin eli 4,5 miljardin euron korvauksista.

Pankki oli paketoinut asuntolainoja arvopapereiksi ja myynyt ne eteenpäin sijoittajille ensiluokkaisina sijoituksina, vaikka pankki tiesi, että paketeissa oli myös erittäin riskipitoisia lainoja.

Asuntolainoja alettiin viime vuosikymmenen puolivälin kuumentuneilla asuntomarkkinoilla myöntää ihmisille, joilla ei ollut vakinaista työtä eikä säännöllisiä tuloja. Monissa lainoissa oli kaiken lisäksi ensin koroton kausi, minkä jälkeen korko pomppasi useisiin prosentteihin.

Kaikki kelpasi pankeille, koska niillä oli kyltymätön himo lainoihin, joita ne saattoivat paketoida ja myydä hyvällä tuotolla eteenpäin sijoittajille.

Goldman Sachs (GS) myönsi Yhdysvaltain oikeusministeriölle muun muassa seuraavia valheita.

Pankki kertoi sijoittajille, että arvopaperien pohjalla olevat lainat oli myönnetty luotonmyöntäjän periaatteita noudattaen, vaikka GS:n tietoon oli tullut, että suuri osa lainoista ei vastannut tätä kuvausta.

Vaikka pankki löysi omissa pistokokeissaan joistain arvopaperien pohjalla olevista lainaeristä huomattavia osuuksia ”poikkeuksellisin ehdoin” myönnettyjä lainoja, se ei tarkastanut koko lainamassaa.

Yhdessä tapauksessa pistokokeella tarkastetun lainaerän lainoista 25 prosenttia oli myönnetty ”hyvin aggressiivisin periaattein”, eli käytännössä maksukyvyttömille ihmisille. Silti tarkastusta ei ulotettu muihin saman erän lainoihin.

GS kertoi sijoittajille valvovansa tarkasti asuntolainoja myöntävien välittäjien toimintatapoja. Pankki ei kuitenkaan kertonut sijoittajille, vaikka se sai monien välittäjien toimintatavoista huolestuttavia tietoja. Goldman sen sijaan puolusti voimakkaasti välittäjiä.

Yhdysvaltain asuntomarkkinat kääntyivät laskuun vuoden 2007 keväällä, kun monien lainojen korottomat jaksot päättyivät. Yhä useammat jättivät lainansa hoitamatta ja vähitellen tuho alkoi näkyä myös asuntolainoihin perustuvien arvopaperien hinnoissa.

Hintojen romahtaminen kaatoi lopulta syyskuussa 2008 Lehman Brothers -investointipankin, mikä laukaisi finanssikriisin ja maailmanlaajuisen taantuman.