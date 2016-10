Selvitys: Kivulias EU-ero voisi maksaa Britannian finanssisektorille yli 40 miljardia euroa

Jos Britannian lähtö Euroopan unionista osoittautuu vaikeaksi, se voi aiheuttaa Britannian finanssisektorin yhteenlaskettuun liikevaihtoon jopa 38 miljardin punnan eli 43 miljardin euron loven.

Raportin mukaan Britannian finanssipalvelut tuottavat nykyään vuosittain 190–205 miljardia puntaa liikevaihtoa, joten pudotus olisi pahimmillaan yli 20 prosentin luokkaa.

Näin arvioi konsulttiyritys Oliver Wyman tuoreessa raportissaan. Tämä skenaario toteutuisi, jos Britanniasta käsin toimivat rahoitusalan yritykset menettäisivät oikeutensa myydä vapaasti palvelujaan ympäri Eurooppaa.

Pahimmillaan jopa 75 000 työpaikkaa katoaisi. Finanssisektori työllistää koko Britanniassa hieman yli miljoona työntekijää, kertovat Lontoon Cityn verkkosivut. City on kaupunginosa ja rahoitusalan keskus keskellä Lontoota.

Jos Britannia pysyy talousalueessa mukana nykyisin ehdoin, vain noin 4 000 työpaikkaa katoaisi ja liikevaihto kutistuisi kahdella miljardilla punnalla.

Oliver Wymanin tulokset on esitelty myös Britannian valtionvarainministeriölle, kertoo uutistoimisto Reuters. Raportin tilasi rahoitusalan edunvalvontajärjestö The City UK.

Britannian pääministeri Theresa May sanoi keskiviikkona, että hän tavoittelee brexit-neuvotteluissa ”maksimaalista vapautta” toimia Euroopan unionin sisämarkkinoilla. Saman aikaisesti hän haluaa kuitenkin, että Britannia voi itse päättää maahanmuuttoasioista.

Sisämarkkinoiden ajatuksena on taata tavaroiden, rahavirtojen, palvelujen ja myös ihmisten vapaa liikkuvuus. Siksi on epätodennäköistä, että May saa tahtonsa läpi. Muut EU-maat todennäköisesti vaativat Britanniaa pitämään kiinni työvoiman liikkuvuudesta, jos maa mielii pysyä mukana sisämarkkinoilla.

May ilmoitti viime viikonloppuna, että hän aloittaa neuvottelut EU-erosta ensi maaliskuussa. Kunhan virallinen eroprosessi on aloitettu, maa irtautuu unionista kahden vuoden sisällä.

Rahoitusalalla on suuri rooli Britannian kansantaloudessa.

Noin 80 prosenttia maan bruttokansantuotteesta tulee palvelusektorilta, josta rahoitusalan osuus on noin kymmenen prosenttiyksikköä. Päälle tulee vielä viitisen prosenttiyksikköä konsulttipalveluista, jotka ovat syntyneet pääosin juuri vilkkaan finanssikeskuksen Cityn ympäristöön.

Valtiovarainministeriö tiedotti keskiviikkona, että se tekee kaikkensa, että yritykset säilyttävät jatkossakin pääsyn EU:n yhteisille sisämarkkinoille.

Samanaikaisesti brexit-neuvotteluista vastuussa oleva ministeri David Davies totesi Reutersin mukaan, että Lontoolle tai finanssisektorille ei neuvotella erillisiä sopimuksia. Hän sanoi ottavansa silti huomioon kaikkien Britannian eri toimijoiden huolet.

”Tietenkin ne huolet ovat hyvin erilaisia finanssipalveluille verrattuna autonvalmistajiin tai mihin tahansa, mutta emme tee erillisiä sopimuksia”, hän totesi konservatiivien puoluekokouksessa Birminghamissa tiistaina.

Pääministeri Mayn ilmoitettua brexit-linjauksistaan puoluekokouksessa punta valahti dollaria vastaan heikoimmilleen sitten vuoden 1985. Punta heikkeni voimakkaasti jo kesällä brittien äänestettyä EU-eron puolesta niukalla enemmistöllä.

Vaikka Britannian rahoitussektorilla ja kiinteistökaupoissa on myrskyn merkkejä ilmassa, samanaikaisesti Britannia vaikuttaa selvinneen ainakin toistaiseksi odotettua paremmin kesän äänestystuloksesta.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ilmoitti tiistaina nostaneensa Britannian kasvuennustetta tälle vuodelle 1,6 prosentista 1,8 prosenttiin. Se tekisi Britanniasta nopeimmin kasvavan G7-maan. Myös Lontoon pörssin osakeindeksit ovat historiallisen korkealla tasolla.

Vielä ennen brexit-äänestystä IMF varoitti, että maa voi vaipua taantumaan eropäätöksen myötä. Ero ei kuitenkaan ole vielä toteutunut, eikä ole selvää, minkälaisen sopimuksen pääministeri May onnistuu EU:lta tiristämään.