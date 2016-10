Valtion turveyhtiö Vapo tähtää kansainvälisille hiilimarkkinoille – suunnittelee 50 miljoonan euron tehdasta Suomeen

Valtion turveyhtiö Vapo etsii uusia kasvutuotteita kansainvälisiltä markkinoilta. Yhtiö kertoi keskiviikkona tähtäävänsä aktiivihiilen sekä kevyiden ja kestävien hiilikuitumateriaalien markkinoille.

Vapo kertoi suunnittelevansa teknisen hiilen tehdasinvestointia Suomeen. Mahdollisia sijoituspaikkoja ovat tässä vaiheessa Haapavesi, Ilomantsi ja Seinäjoki.

Ensimmäisen tuotantolaitoksen rakentamispäätös tehdään ensi vuonna viranomaislupien saannin jälkeen. Investointipäätöksen jälkeen tuotantolaitoksen rakentaminen alkaa välittömästi.

Valmis laitos tuottaisi vuodessa teknistä hiiltä kymmeniä tuhansia tonneja. Investoinnin kokonaisarvo on noin 50 miljoonaa euroa, ja valmistuttuaan tuotantoyksikkö työllistää yhteensä noin 200 henkeä jalostuksessa ja raaka-aineketjussa.

Teknisillä hiilillä tarkoitetaan muun muassa aktiivihiiltä, hiilikuitua ja hiilimustaa.

Aktiivihiiltä voidaan käyttää vesien ja kaasujen puhdistamisessa ja hiilikuitua erilaisissa keveissä ja lujissa rakenteissa kuten urheiluvälineissä. Hiilimustaa voidaan käyttää väriaineena.

Teknisten hiilten maailmanmarkkinan arvo on Vapon mukaan noin 40 miljardia euroa. Viime vuosina se on kasvanut noin kymmenen prosenttia vuodessa. Ensi vaiheessa Vapo tähtää Euroopan markkinoille, joka on noin 20 prosenttia maailmanmarkkinoista.

Vapon uusien liiketoimintojen kehittämisestä vastaavan johtajan Mia Suomisen mukaan teknisten hiilten markkina on lupaava kasvavien ilman- ja vedenpuhdistustarpeiden sekä teknologian kehittymisen vuoksi.

Nykyisellään valtaosa maailman teknisistä hiilistä tehdään öljystä ja kivihiilestä. Suomalaista turve toisi vaihtoehtoisen raaka-aineen.

Vapo ntoimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny sanoo tiedotteessa, että suunnitteilla oleva investointi on jatkoa keväällä 2016 julkistetulle turvekuitujen liiketoiminnalle.