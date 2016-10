Rekkaliikenteen ja ruokakuljetusten lisäksi Uber ujuttautuu julkiseen liikenteeseen – suurena suunnitelmana robottiautojen imperiumi

Uberin valtakunta on levittäytymässä myös julkisen liikenteen puolelle. Talouslehti Financial Times kertoi torstaina, että Uber on aloittanut kuusi kuukautta kestävän pilottihankkeen yhdysvaltalaisen Summitin kaupungin kanssa Yhdysvalloissa.

Uber tarjoaa ilmaisia työmatkoja Summitissa rautatieasemalle ja sieltä takaisin. Tarkoituksena on helpottaa kaupungin parkkipaikkapulaa. Summit sijaitsee New Jerseyn osavaltiossa 45 minuutin ajomatkan päässä Manhattanilta.

Uber suunnittelee samanlaisia pilottihankkeita muidenkin kaupunkien kanssa.

Uber on aiemminkin turvautunut ilmaiskyytikampanjoihin yrittäessään voittaa markkinaosuuksia muilta kyydinvälityspalveluilta. Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun yhtiö on solminut kyydityssopimuksen julkisen sektorin kanssa.

Uber halunnee ottaa jalansijaa julkisen liikenteen markkinoilla, jotta se voi myöhemmin laajentaa kehittämänsä robottiautojen armeijan työmatka- ja koulukuljetuksiin.

Uber välittää kyytejä ja saa niistä maksun, mutta samalla se kerää dataa ihmisten liikkumisesta ja tekee kokeiluja hinnoitteluilla.

Etenkin kaupunkien liikennevirtojen ymmärrys on arvokasta, kun Uber rakentaa logistista imperiumiaan, jossa ihmiset, esineet ja elintarvikkeet liikkuvat ketterästi paikasta toiseen.

Uber julkisti elokuussa myös yhteistyösopimuksen Volvon kanssa robottiautojen kehittämisestä. Yhtiöt investoivat yhdessä 300 miljoonaa itseohjautuvan liikenteen mahdollistamiseen.

Yhtiöt testaavat jo nyt yhdessä itseohjautuvia autoja Pittsburghin kaduilla.

Elokuussa Uber osti itseohjautuvia rekka-autoja kehittävän Otto-startupin suunnilleen 610 miljoonalla eurolla. Hinta maksettiin noin prosentin osuudella Uberista.

Uberin arvo on rahoituskierrosten perusteella noin 68 miljardia dollaria eli 61 miljardia euroa. Uber on itsekin vielä startup-yritys, tosin maailman arvokkain sellainen. Se on toistaiseksi pysytellyt pörssin ulkopuolella.

Yhtiö on myös viime aikoina laajentanut ruoankuljetuspalvelujaan. Syyskuussa palvelu julkaistiin Tokiossa, jossa Uberin taksisovellus on laiton. Ruoka kulkee esimerkiksi skoottereilla ja polkupyörillä.

Uberilla on kuitenkin ollut myös runsaasti vastoinkäymisiä. Sen kyydinvälityspalvelu on törmännyt paikalliseen lainsäädäntöön monissa maissa.

Kiinassa se puolestaan joutui myymään toimintonsa paikalliselle kilpailijalle Didi Chuxingille, joka on välitetyillä kyydeillä laskettuna itse asiassa suurempi kuin Uber koko maailman mittakaavassa.

Didi yrittää myös rakentaa kansainvälistä yhteistyöverkostoa Uberia vastaan, ja se on julkistanut uusia palvelumuotoja vähintään yhtä kiivaaseen tahtiin kuin amerikkalainen kilpailijansa.