Aamulehti: Nokian Renkaat antoi kuluttajille väärää tietoa –  samalla reseptillä valmistettiin erimerkkisiä renkaita, joilla on huimat hintaerot

Nokian Renkaat on Aamulehden mukaan antanut asiakkailleen väärää tietoa.

Yhtiö on markkinoinut valmistavansa erilaisia kulutuspintasekoituksia käyttäviä renkaita Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan markkinoille. Todellisuudessa näille eri sääolosuhteiden markkinoille on kaupattu samalla reseptillä tehtyjä renkaita.

Nokian Renkaat on myynyt näitä renkaita täysin eri tuotteina, ja niissä on ollut merkittäviä hintaeroja. Suomalaiset ovat joutuneet maksamaan renkaista jopa satoja euroja enemmän kuin keskieurooppalaiset, vaikka näille markkinoille myydyt renkaat on tosi asiassa valmistettu samanlaisesta kumista.

Aamulehden mukaan asiakkaiden harhaanjohtaminen on jatkunut vuosien ajan, ja yhtiö on saanut toimistaan merkittävän taloudellisen hyödyn. Lehti kertoi asiasta torstaina.

Saman rengasreseptin käyttäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että renkaiden kulutuspinnan kumisekoitus on Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan renkaissa ollut identtinen.

Aamulehti kertoo, että osassa renkaista myös pintakuvio on ollut sama eri markkina-alueilla, vaikka renkaita on markkinoitu eri tuotteina.

Samankaltaisten materiaalien käyttö erihintaisissa tuotteissa ei ole itsessään mitenkään poikkeuksellista millään toimialalla. Nokian Renkaat on kuitenkin Aamulehden tietojen mukaan levittänyt harhaanjohtavaa tietoa renkaista.

Esimerkiksi vielä syksyllä 2015 yhtiö markkinoi pohjoismaissa myytäviä Nokian Hakka -renkaita näin: ”Renkaiden kulutuspintasekoitukset ja rakenteet on räätälöity pohjoisen karkeille teille.”

Myöhemmin lause poistettiin sivuilta ja yhtiö myönsi sivuillaan, että aiemmin samaa kumisekoitusta on voitu käyttää myös Keski-Euroopassa myytävissä renkaissa.

HS pyysi Nokian Renkailta torstaiaamuna kommenttia, mutta toistaiseksi yhtiöstä ei ole vastattu. Nokian Renkaiden osakekurssi oli torstaina kello 11 kahden prosentin luisussa Helsingin pörssissä.

Nokian Renkaat on joutunut viime aikoina muidenkin syiden vuoksi myrskyn silmään.

Viime helmikuussa Kauppalehti paljasti, että yhtiö lähetti vuosien ajan rengastesteihin paranneltuja renkaita. Myöhemmin HS kertoi, että joukko yhtiön johtoon kuuluvia ihmisiä myi optioitaan ennen kuin Nokian Renkaat tiedotti rengasvilpistä.

Testitulosten manipulointi alkoi toimitusjohtaja Kim Granin kaudella, joka kesti 14 vuotta. Myös samojen rengasreseptien käyttö eri markkina-alueilla on Aamulehden tietojen mukaan alkanut jo Granin aikana.

Sekä testimanipulaatio että samankaltaisten renkaiden harhaanjohtava markkinointi jatkui jonkin aikaa myös nykyisen toimitusjohtajan Ari Lehtorannan kaudella. Nykyään Nokian Renkaat on ilmeisesti luopunut molemmista kyseenalaisista käytännöistä.

Lehtoranta aloitti tehtävässään vuonna 2014 ja on siirtymässä vuoden vaihteessa kiinteistötekniikkayhtiö Caverionin toimitusjohtajaksi.

Nokian Renkaat etsii parhaillaan uutta toimitusjohtajaa Lehtorannan tilalle.