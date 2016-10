Twitterin kilpakosijat kaikkoavat – ainakin Googlen, Disneyn ja Applen kiinnostus on hiipunut

Yhteisöpalvelu Twitter on vaikeuksissa. Sosiaalisen median tähti on menettänyt uskottavuuttaan sijoittajien keskuudessa. Tappiollinen pörssiyhtiö on yrittänyt houkutella itselleen ostajaehdokkaita.

Teknologiasivusto Recode kertoo, että nettijätti Google ei aio tehdä ostotarjousta Twitteristä. Recoden mukaan myös viihdekonserni Disney on luopunut lintujahdista, ja Applekin suhtautuu nihkeästi kauppaan.

Uutistoimisto Bloomberg kertoi aiemmin, että ainakin Disney, Google ja pilvipalveluyhtiö Salesforce ovat neuvotelleet investointipankkiirien kanssa ostotarjouksen tekemisestä.

Ainakin Salesforce saattaa yhä olla kiinnostunut, mutta sijoittajille ajatus on karvas. Salesforcen osake halventui keskiviikkona kuutisen prosenttia.

Yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Marc Benioff ilmoittikin Bloombergin mukaan, että hän silmäilee monenlaisia yrityksiä, mutta jättää valtaosan niistä lopulta ostamatta.

Ostohuhujen ensin kiihdyttyä Twitterin osake ehti kallistua New Yorkin pörssissä keskiviikkona lähes kuusi prosenttia.

Uutinen Googlen vetäytymisestä tuli pörssien jo sulkeuduttua, jonka jälkeen Twitter sukelsi jälkipörssissä enimmillään 11 prosenttia.

Google olisi ollut luonteva koti Twitterille, joka omistaa muun muassa videopalvelu Youtuben. Twitter olisi sulautunut hyvin osaksi monia Googlen palveluita. Ilmeisesti Twitterin hallituksen asettama hintahaarukka ei kuitenkaan kelvannut Googlelle.

Vielä joulukuussa 2013 Twitter oli yksi Yhdysvaltojen kuumimmista yrityksistä. Silloin sen markkina-arvo oli lähes 50 miljardia dollaria, ja sijoittajat luottivat 140 merkin pikaviestien tulevaisuuteen.

Sittemmin Twitterin arvosta on huvennut yli 60 prosenttia.

Ongelmana on, että Twitter on jäänyt jumiin. Sen käyttäjämäärä on junnannut noin 300 miljoonassa jo kahden vuoden ajan. Kasvu on ollut hyvin verkkaista ja vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä käyttäjämäärä jopa hieman hupeni.

Käyttäjien lisääminen on kriittistä Twitterin kaltaisille mainoksista riippuvaisille internetyhtiöille. Ilman jykevää tietokantaa kuluttajista yrityksellä on ongelmia houkutella mainostajia palveluunsa.

Twitter ei ole tehnyt vielä voittoa, mutta sillä tuskin olisi sijoittajille väliä, jos se pystyisi vahvistamaan jalansijaansa netin isona pelurina. Nyt kuitenkin vaikuttaa, että Twitter on jäämässä ihan kivaksi palveluksi, joka ei kuitenkaan ole välttämätön väline ihmisten sosiaalisessa kanssakäymisessä.

Kesäkuun lopussa käyttäjiä oli 313 miljoonaa. Twitter julkistaa heinä–syyskuun tuloksensa lokakuun 27. päivä. Jos yhtiöllä on tuolloin lisää huonoja uutisia kerrottavana, sillä voi olla suuria vaikeuksia löytää omistajaa, joka suostuisi maksamaan Twitteristä suosiollista hintaa.

Uutistoimisto Reuters uutisoi torstaina, että Twitter aikoo viedä myyntineuvottelut päätökseen ennen seuraavaa tulosjulkistusta.

Reutersin mukaan sitovat ostotarjoukset jätetään kahden viikon sisällä, ja ainakin Salesforce on yhä kiinnostunut. Reutersin lähteiden mukaan myös Disney ja Google yhä harkitsevat tarjousten jättämistä.

Disney olisi kiinnostava ostaja, sillä elokuvista, huvipuistoista ja televisiokanavistaan tunnettu vuonna 1923 perustettu yhtiö ei ole toistaiseksi pyrkinyt merkittäväksi toimijaksi internetissä.

Disneyn brändiportfolion ja Twitterin yhdistelmä voisi tuottaa kiinnostavia tuloksia. Twitterin toiminnot täydentäisivät hyvin myös ESPN-urheilukanavaa, joka on Disneyn rahasampo.

On kuitenkin kyseenalaista, onko Disneyllä tarvetta omistaa Twitteriä hyötyäkseen sen ominaisuuksista.

Salesforce omistaa joitakin sosiaalisen median palveluita, mutta sen pääasiallisia asiakkaita ovat yritykset. Twitter on markkinointi- ja verkostoitumiskanava yrityksillekin, ja Benioff saattaa haluta kehittää Twitteriä yritysystävällisempään suuntaan.