Nettijäteille olemme rahaa – Jokainen käyttäjä on Facebookille lähes 200 euron arvoinen, ilmenee HS:n selvityksestä

Googlen hakukone, Facebookin, Twitterin ja Linkedinin kaltaiset sosiaalisen median alustat, Uberin kyydinvälittäminen ja Amazonin verkkokauppa ovat esimerkkejä palveluista, jotka houkuttelevat käyttäjät kertomaan itsestään mahdollisimman paljon. Yhä useammalle yritykselle jokainen uusi asiakas on myös tuote.

HS laski, kuinka arvokas yksittäinen käyttäjä on suosituille nettiyhtiöille. Esimerkiksi Googlen emoyhtiölle Alphabetille keskivertokäyttäjä on jo 410 euron arvoinen. Luku on saatu jakamalla yhtiön markkina-arvo käyttäjämäärällä.

Summa on toki vain suuntaa antava. Google tekee muutakin kuin käyttäjätietoihin pohjautuvaa liiketoimintaa, ja sen käyttäjät ovat levittäytyneet lukuisiin eri palveluihin.

Tiistaina Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai kuitenkin sanoi uusien tuotteiden julkistustilaisuudessa, että juuri 18 vuoden aikana rakennettu ylivertainen tietokanta on yhtiön kehityksen avain. Jatkossa Google rakentaa tietojen pohjalta yhä fiksumpia keinoälysovelluksia.

Juttu jatkuu kuvasarjan jälkeen.

Miksi käyttäjämääristä on tullut menestyksen mittari?

Markkinoinnin puolella asiakastiedoilla tehdään jo nyt kasoittain rahaa. Google teki viime vuonna yli 23 miljardia dollaria liikevoittoa lähinnä kohdennetulla mainosmyynnillä. Facebook puolestaan kääri puolentoista miljardin käyttäjänsä ansiosta kuuden miljardin dollarin liikevoiton.

Tutkija Kai Kuikkaniemi Tietotekniikan tutkimuslaitokselta huomauttaa, että tiedonkeruuta ei pidä demonisoida liikaa, sillä se mahdollistaa koko nykymuotoisen tietoyhteiskunnan ja on talouskasvunkin kannalta tärkeää.

”Data on digitalisaation perusraaka-aine, mutta tietojen jatkuva kerääminen on samalla arkaluontoista ja vaarallistakin. Siinä pitää olla pelisäännöt. Euroopan tietosuoja-asetus on tässä tosi merkittävä askel.”

Vuoden 2018 keväällä Euroopan unionissa voimaan astuva tietosuoja-asetus vahvistaa kansalaisten oikeutta tarkistaa, oikaista tai poistaa omia tietojaan. Ongelmana on, että harvalla kuluttajalla riittää kärsivällisyyttä ja aikaa käyttää oikeuksiaan.

Jo nyt on mahdollista saada yritykseltä itseään koskevat tiedot, kuten itävaltalainen oikeustieteen opiskelija Max Schrems teki. Hän vaati Facebookia kertomaan, mitä tietoa yritys on hänestä kerännyt. Yhtiö postitti hänelle levyn, joka sisälsi 1 222 sivua henkilötietoja.

Kansalaisten sähköisiä oikeuksia puolustavan Effi-järjestön varapuheenjohtajan Leena Romppaisen mukaan ihmisten on mahdoton pitää lukua siitä, mitä tietoa heistä kerätään. Hänen mielestään on ”suuri valhe”, että ihmiset lukisivat monimutkaisia käyttöehtoja.

”Yleensä ehdot kelataan loppuun ja hyväksytään. Ne ovat kapulakielisiä, ja monen on vaikea hahmottaa, mihin oikeasti suostuu. Esimerkiksi Facebook muuttaa ehtojaan usein ja sitten vain kysäisee käyttäjältä sivumennen hyväksynnän eteen pompsahtavassa ikkunassa.”

Tutkimusyhtiö IDC arvioi vuonna 2012, että vain puolisen prosenttia kaikesta maailman datasta on analysoitu. Todennäköisesti luku on vain pienentynyt, sillä datan määrä on lisääntynyt eksponentiaalisesti, eikä tiedonkäsittely ole pysynyt perässä. Valtaosa tiedosta on siis vielä hyödyntämätöntä kakofoniaa.

MIT-huippuyliopiston Technology Review -julkaisun mukaan arviolta 85 prosenttia datasta on yritysten käsissä, vaikka kuluttajat tuottavatkin siitä valtaosan.

”Joskus tulee mietittyä, onko tiedoistamme oikeasti mitään hyötyä vai onko tämä vain jokin illuusio, jonka perässä kaikki yritykset laukkaavat”, Romppainen sanoo.

Potentiaali lähes joka toimialalla on kuitenkin huima. Täydellisesti dataa hyödyntävässä maailmassa energiaa ei juuri kuluisi hukkaan, taudit diagnosoitaisiin tarkasti sekunneissa, ruoantuotanto moninkertaistuisi, tehtaat toimisivat yskähtelemättä eikä liikenteeseen syntyisi ruuhkia. Pedantit algoritmit ohjaisivat maailmaa tehokkaasti.

Kuikkaniemi nostaa esimerkiksi dataan pohjautuvan henkilökohtaisen terveydenhoidon, joka leikkaisi turhien lääkkeiden käyttöä.

”Terveydelliset ja ekonomiset vaikutukset olisivat valtavat. Tällainen käyttötarkoitus on kuitenkin toisessa ääripäässä verrattuna mainontaan. Datan keräämisen päämäärät eroavat sektoreittain huomattavasti, ja siksi tarvitsemme lisää läpinäkyvyyttä ja enemmän päätösvaltaa kuluttajalle.”

Ääripäiden ei tarvitse olla toisiaan poissulkevia, ja samaa dataa voi hyödyttää monella alalla. Esimerkiksi Google tekee yhteistyötä Britannian kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän NHS:n kanssa, mikä on tosin herättänyt huolta potilaiden tietosuojasta.

Kuikkaniemi huomauttaa, että nykymaailmassa yksikään yritys ei voi rakentaa tulevaisuuttaan vain mainostulojen varaan.

”Mainontaan perustuva liiketoimintamalli on haavoittuva, koska ihmiset eivät pidä mainoksista. Niitä torjuvat adblocker-ohjelmistot ovat yleistyneet kuluttajien parissa niin hurjaa tahtia, että puhutaan jo maailman suurimmasta boikotista.”

Tietotekniikan apulaisprofessori Aristides Gionis johtaa Aalto-yliopistossa tiedonlouhintaan erikoistunutta tutkimusryhmää. Ennen yliopistouraa hän toimi nettiyhtiö Yahoossa tutkijana, ja tuntee tietoa keräävien yritysten toimintalogiikan hyvin.

”Yleisin datan hyödyntämisen keino on yhä mainonta, joka toimii kehämäisesti: kuluttajien yrityksille luovuttama data palaa kohdennettujen mainosten muodossa kuluttajille.”

Jotkut yritykset haluavat myös edistää tiedettä omalla tutkimuksellaan.

”Facebook on palkannut sosiologeja, joiden tehtävänä on ymmärtää, kuinka yhteiskunnat toimivat ja ihmiset käyttäytyvät. Löydöksillä voi olla rahallistakin arvoa, mutta usein ne ovat vain tieteellisesti kiinnostavia. Tutkimus on myös brändäyskeino”, Gionis kertoo.

Jo yli viidennes maailman väestöstä käyttää Facebookia vähintään kerran kuussa. Se on kenties suurin yhtenäinen tietokanta ihmiskunnan sosiaalisesta kanssakäymisestä. Osa datasta on julkista, mutta sosiaalisen median palveluissa on myös runsaasti piilotietoa, joka jää yksityisten yritysten omaan käyttöön. Gioniksen mielestä tämä on ongelma.

”Olisi erittäin tärkeää käydä äänekäs julkinen keskustelu siitä, mitä dataa kerätään, ketkä sen omistavat ja mitä kaikkea sillä voidaan tehdä. Yhteiskunnalla on vielä paljon tehtävää tällä saralla.”

Iso osa maailman datasta valuu vain kouralliseen suuryrityksiä, mikä vaikuttaa kansainvälisen talouden valtasuhteisiin. Yritysten on pakko olla Googlessa ja Facebookissa.

”Monien eurooppalaisten yritysten on välttämätöntä tukeutua näihin markkinointirakenteisiin, jos ne haluavat toteuttaa tehokasta mainontaa”, Kuikkaniemi sanoo.

Ranskassa nettiajan imperialismille on jo annettu pahaenteiseltä kalskahtava lempinimi – Gafa. Termi on yhdistelmä Googlesta, Applesta, Facebookista ja Amazonista, jotka ovat kaikki Yhdysvalloista.

Suurimmat toimijat pystyvät ostamaan kilpailijansa pois markkinoilta ja liittämään ne itseensä. Kun Facebook osti tappiollisen pikaviestipalvelu Whatsappin noin 19 miljardilla dollarilla vuonna 2014, se perusteli kauppaa palvelun 450 miljoonalla käyttäjällä. Hintalappu käyttäjää kohden oli 42 dollaria.

”Whatsapp on matkalla kohti miljardin ihmisen yhdistämistä. Palvelut, jotka saavuttavat sen virstanpylvään, ovat kaikki uskomattoman arvokkaita”, sanoi Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg tuolloin tiedotteessa.

Miljardin käyttäjän raja meni rikki viime talvena.

Facebook omistaa Whatsappin lisäksi myös kuvapalvelu Instagramin. Google omistaa videopalvelu Youtuben ja maailman suosituimman mobiililaitteiden käyttöjärjestelmän Androidin.

”Suuryhtiöt kahmivat organisaationsa sisään mahdollisimman monta vuorovaikutuspistettä. Ihmisillä ei käytännössä ole vaihtoehtoja toimia muualla ilman, että se tarkoittaisi jättäytymistä ulkopuolelle sosiaalisesta kanssakäymisestä”, Kuikkaniemi selittää.

Vuonna 1911 Yhdysvaltojen korkein oikeus paloitteli öljyalan titaanin Standard Oilin 34 osaan. Vastaavat päätökset ovat kuitenkin tietoyhteiskunnassa kimurantteja, sillä ihmisten sosiaalinen elämä on kietoutunut erottamattomasti dataa kerääviin palveluihin.

Fakta Tietosuojasta tuli tärkeä aihe Tietovuotaja Edward Snowden paljasti vuoden 2013 kesällä, että Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaiset ovat vakoilleet laajasti myös EU:n kansalaisia. Tietosuoja-asioista tuli hetkessä kovaa politiikkaa. Viime vuonna EU:n ja Yhdysvaltojen välinen turvasatamasopimus kaatui itävaltalaisen opiskelijan Max Schremsin kantelujen ansiosta. Aiemmin Facebookin kaltaiset yritykset pystyivät siirtämään eurooppalaisten käyttäjien tietoja vapaasti Yhdysvaltoihin. Kesällä EU-maat hyväksyivät privacy shield -sopimuksen, joka mahdollistaa datan siirron jatkumisen Yhdysvaltoihin, mutta rajoittaa tiedon massakeräystä. Sopimusta on kritisoitu liian löyhäksi. EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan vuoden 2018 keväällä. Se vahvistaa kansalaisten oikeutta hallita omia tietojaan. Tiedonkeruuseen erikoistuneet yritykset joutuvat nimittämään tietosuojavastaavan. Tietoturvaloukkauksista on ilmoitettava lähes välittömästi sekä viranomaisille että uhreille.

Suomessakin jo moni yritys säilöö asiakastietoja

Tiedonkeruu ei rajoitu vain internetyhtiöihin, vaan kuluttajatiedosta on tullut kullan arvoista monella alalla. Esimerkiksi pankkiryhmä OP ilmoitti kesäkuussa, että se aikoo muuttua finanssiyhtiöstä monipuoliseksi palvelukonserniksi, joka toimii muun muassa terveysbisneksessä. OP-ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen sanoi tuolloin HS:lle (11.6.) suoraan, että tieto on nyt bisneksen ytimessä.

”Tulevaisuuden liiketoiminta ei perustu taseen kasvattamiseen vaan tietopääomaan. Meitä kiehtovat toimialat, joilla voimme kasvattaa tätä pääomaa”, Karhinen linjasi.

Syyskuussa HS uutisoi, kuinka kiinteistösijoitusyhtiö Citycon ujutti kauppakeskus Ison Omenan kanta-asiakasohjelman tietosuojaselosteeseen laajat oikeudet tiedonkeruuseen.

Vähittäiskauppojen bonusjärjestelmät puolestaan puhututtivat, kun S-ryhmä ilmoitti heinäkuussa alkavansa kerätä tuotekohteista tietoa asiakkaiden ostoksista. Osuuskauppa pyörsi päätöksensä sen jälkeen, kunse sai kipakkaa palautetta ja ilmoitti päinvastoin laajentavansa asiakkaan mahdollisuuksia päättää tietojen keruun laajuudesta.

”Meille on koko ajan ollut tärkeintä se, miten asiakkaat pääsevät itse hyödyntämään tietojaan. Myöhemmin vain terävöitimme tätä viestiä. Rakennamme tiedonkeruuta asiakasluottamuksen ympärille”, sanoo asiakkuusjohtaja Pekka Malmirae.

Malmirae uskoo, että datamäärien hyödyntäminen johtaa entistä parempaan asiakaspalveluun. Suomessa datan käyttö on kuitenkin vielä lapsenkengissä.

”Olemme aika paljon takamatkalla moniin kansainvälisiin toimijoihin verrattuna. Olemme lähteneet hyvin varovaisesti ja harkiten liikkeelle asiakastietojen hyödyntämisessä. Tavoitteenamme saada asiakkaat mukaan ideoimaan, miten voisimme tuottaa heille parempia palveluja.”

S-ryhmän u-käännös osoitti, että niin kutsutun oma data -ajattelun (my data) painoarvo on kasvanut. Yhä useampi ihminen haluaa päättää itse, mihin ja miten hänen tietojaan käytetään.