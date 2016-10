Lentoliikenteestä tuli ensimmäinen maailmanlaajuisesti päästösopimukseen päässyt ala

Ilmailualasta tuli ensimmäinen ala, joka itse sopii maailmanlaajuisesti toimenpiteistä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO sopi Montrealissa toimista, joilla päästöjen kasvu pysäytetään vuoden 2020 tasolle.

Vuonna 2021 voimaan astuva järjestelmä velvoittaa lentoyhtiöitä korvaamaan vuoden 2020 tason ylittävät päästöt. Tämän voi tehdä rahoittamalla erilaisia ilmastohankkeita kuten metsitystä tai energiatehokkuuden parantamista. Varsinaisesta päästökaupasta ei siis ole kyse. Järjestelmän tekniset yksityiskohdat päätetään myöhemmin.

Järjestelmä tulee voimaan kahdessa vaiheessa. Ensi alkuun osallistuminen on vapaaehtoista. Silloin mukana on tämänhetkisen tiedon mukaan 65 maata. Pakolliseksi järjestelmä muuttuu vuonna 2027. Sopimus on voimassa vuoteen 2035 asti.

Lentoliikenne on yksi nopeimmin päästöjä kasvattava sektori maailmassa, ja ilman rajoittavia toimenpiteitä sen päästöjen odotetaan kasvavan jopa kolminkertaisiksi nykyisestä vuoteen 2050 mennessä.

”Tämä sopimus on ratkaiseva askel matkalla kohti hiilineutraalia ilmailua. Toivon, että muut alat, etenkin meriliikenne, seuraavat perässä”, toteaa EU:n liikennekomissaari Violeta Bulc tiedotteessaan.

ICAO:n päätös kruunaa viikon, jota voi pitää ilmastomielessä historiallisena. EU päätti alkuviikosta ratifioida Pariisin ilmastosopimuksen. Sen seurauksena sopimus on niin kattava, että se astuu voimaan marraskuun alussa.

Oikaisu kello 21.15: Jutussa muutettu päästöjen korvausvelvollisuutta. Lentoyhtiöiden on korvattava kaikki vuoden 2020 tason ylittävät päästöt, ei vain 80 prosenttia niistä.