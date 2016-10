Teknologia muuttaa ruokaa, uskoo 140 vuotta vanhaa Pauligia johtava diplomi-insinööri

Kuka? Jaana Tuominen Diplomi-insinööri Jaana Tuominen on toiminut Pauligin konsernijohtajana vuodesta 2008. Tätä ennen hän työskenteli GE Healthcare Finlandin toimitusjohtajana. Tuominen harrastaa ruoanlaittoa, lukemista ja matkailua. Missä haluat kehittyä paremmaksi? ”Haluan pitää kirkkaana mielessä, että ei pidä olla liian varovainen. Riskejä on otettava, että olisi myös mahdollisuuksia.”

Kun erikoiskahveja tehdään jo kapselikoneilla, sadan vuoden kuluttua meillä on ehkä välipalakoneita – 3D-printtereitä, jotka tulostavat pientä purtavaa.

Kunkin kehon yksilöllisiä tarpeita tarkkaillaan yhä huolellisemmin. Juuri niitä täsmällisesti palvelevia ruokia kehitetään niin, että vanhaa kiinalaista ajatustapaa muistuttaen ruoka ja lääke alkavat lähestyä toisiaan.

Viljelystä tulee yhä paikallisempaa. Se siirtyy pienimuotoisena jopa keskelle kaupunkeja.

Esimerkiksi näin saattaa ruokailumme muuttua tulevien vuosikymmenten aikana, ennustaa elintarvikeyhtiö Pauligin konsernijohtaja Jaana Tuominen. Hänen mukaansa yksi keskeinen ruoan tulevaisuutta ohjaava tekijä on teknologinen ja tieteellinen kehitys.

Tuominen perustelee ajatusta katsomalla ajassa sata vuotta taaksepäin: ruoka sinänsä on muuttunut vähemmän kuin se, miten elintarvikkeet valmistetaan.

”Ei sata vuotta sitten ollut kahvinkeittimiä, ei pakastimia, ei mikroaaltouuneja eikä jääkaappeja”, hän muistuttaa.

”Sanoisin, että jatkossakin suurempi muutos tulee teknologian kehityksestä kuin itse ruoan muuttumisesta. Ihminen tarvitsee jatkossakin hiilihydraatteja, rasvaa ja proteiineja.”

Teknologian näkökulma ruokaan on luonnollinen Tuomiselle, joka on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Samalla hän on Elintarviketeollisuusliiton puheenjohtaja ja intohimoinen ruokaihminen, jonka rakkaimpiin harrastuksiin kuuluu kokkaus viikonloppuisin.

Ystäviensä iloksi Tuominen pitää myös ruokablogia.

Ruoan tekemisessä häntä viehättää mahdollisuus käyttää käsiään ja luovuuttaan – sekä se, miten ruoka yhdistää.

”On se nyt vaan älyttömän kiva fiilis istua yhdessä perheen tai ystävien kanssa syömässä.”

Tämäkään puoli ruoasta tuskin katoaa, vaikka verrattuna sadan vuoden takaiseen yhä suurempi osa aterioistamme nautitaan yksin, ilman seuraa. Tuominen uskoo, että syömisen välipalaistuminen jatkuu, mutta samalla pysyy myös ihmisen halu jakaa ateriansa muiden kanssa.

Paulig

Tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti vaikeaa, mutta Pauligin konsernijohtajana Tuominen pystyy ainakin heijastamaan ajatuksiaan ajassa toiseen suuntaan. Pauligin suvun omistuksessa yhä oleva yhtiö täytti tänä vuonna kunnioitettavat 140 vuotta.

Toista mokomaa vuosia yhtiöllä tuskin on edessä, ellei se pyri vahvasti mukaan myös tulevaisuuden ruokailmiöihin. Yksi osoitus uudistumishalusta on kauppa, jolla Paulig osti syyskuussa osake-enemmistön nyhtökauraa valmistavasta Gold & green foodsista. Se jatkaa operatiivista liiketoimintaansa itsenäisesti.

Myös nyhtökauran kehityksessä tiede, tutkimus ja teknologia ovat olleet vahvasti läsnä.

Paulig osti äskettäin myös toisen nyhtökauran kanssa samaan trendiin iskevän yrityksen, ruotsalaisen Risentan. Sen papu-, linssi-, pähkinä- ja siementuotteet perustuvat matalampaan teknologiaan, mutta niitä ostetaan osittain samasta syystä kuin nyhtökauraakin: lihan syömistä välttelee yhä useampi sekasyöjäkin. Tilalle tarvitaan korvaavia proteiinin lähteitä.

Taustalla on megatrendi, jossa isot koko maapalloa koskettavat ongelmat kuten ilmastonmuutoksen torjunta yhdistyvät yksilötasolle, lisääntyvään haluun syödä terveellisesti.

Jaana Tuominen ei usko, että sadassa vuodessa lihan syöminen loppuisi täysin. Lihalle tulee kuitenkin yhä enemmän vaihtoehtoja. Muutos tapahtuu erityisesti vauraissa valtioissa: monissa kehittyvissä maissa suuri osa proteiinista saadaan jo nyt esimerkiksi palkokasveista.

Tuominen arvioi, että kaikki tämä voi avata suomalaisille elintarviketeollisuusyrityksille kasvumahdollisuuksia myös maailmalla.

”Suomalaiset ovat insinöörikansaa. Me olemme myös aika ennakkoluulottomia ottamaan uutta tekniikkaa käyttöön”, Tuominen sanoo.

Tuotekehittely käy jo nyt kuumana sekä Suomessa että maailmalla. Suomessa nyhtökauran jälkeen tänä syksynä kauppojen hyllyille on tullut maitoproteiinista valmistettu Mifu Valiolta ja härkäpavusta tehty Härkis Verso foodilta. S-ryhmän mukaan Härkiksen myynti lähentelee jo karjalanpaistilihojen menekkiä.

Risenta ja nyhtökaura kuuluvat Pauligin terveysruokayksikköön. Toistaiseksi sen tuotteet tuovat vain 4–5 prosenttia koko Pauligin liikevaihdosta.

”Mutta jos olemme osanneet tulkita oikein, niistä tulee vielä isoa liiketoimintaa”, Tuominen uskoo.

”Niissä on mahdollisuuksia, joista meillä on vasta pieni harmaa aavistus.”

Paulig

Pauligin vuodet

Alku

Kun saksalainen Gustav Paulig vuonna 1876 perusti kahvia, mausteita, portviiniä ja muita siirtomaatavaroita maahantuovan yrityksensä Helsinkiin, Suomen suurista nälkävuosista oli kulunut alle kymmenen vuotta aikaa. Kaupunkikulttuuri ravintoloineen ja kahviloineen alkoi kuitenkin kehittyä Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupungissa.

Vuosi Pauligin yhtiön perustamisen jälkeen sytytettiin Helsingissä ensi kertaa sähkövalot näytösluonteisesti Helsingin ratapihalla.

Kämpin hotelli ja ravintola avasivat ovensa 1887 ja Fazerin ”ranskalais-venäläinen konditoria” 1891.

Ylipäätään Pauligin yhtiön alkuvuosina ”koko Suomea elähdytti voimakas eteenpäinpyrkimisen henki”, kuten yhtiön historiikki vuodelta 1951 tilannetta kuvaa.

Paulig oli aluksi tukkuliike, joka myi tuotteitaan siirtomaatavarakaupoille ja ravintoloille. Oman kahvipaahtimon Paulig perusti 1904.

Vaikeuksien vuodet

Ankarinta aikaa Pauligille kuten koko maalle oli toinen maailmansota. Suuri osa yhtiön henkilökunnasta oli sodassa ja Helsingin pommitusten vuoksi osa pääkonttoristakin piti siirtää Kokkolaan.

Ulkomaankaupan häiriintyminen oli erityisen kova isku yhtiölle, jonka raaka-aineista valtaosa oli tuontitavaraa. Kahvi oli yksi ensimmäisistä tuotteista, jotka määrättiin säännösteltäviksi heti talvisodan alettua 1939.

Kahvinkorviketta Paulig alkoi valmistaa 1942.

Kun sota oli päättynyt, ensimmäinen kahvilaiva saapui Brasiliasta Suomeen helmikuussa 1946. Kansan kahvihammasta kolotti jo kovin.

”Se oli oikein uutinen lehdissä, kun ensimmäinen kahvilaiva saapui Turun satamaan”, sanoo konsernijohtaja Jaana Tuominen.

Finlandia-kuva

Kasvun aika

Pauligin kansainvälistyminen ja voimakas kasvu alkoi 2000-luvulla. Vuonna 2007 liikevaihto oli 270 miljoonaa, viime vuonna jo 905 miljoonaa euroa. Jaana Tuomisen tavoitteena on kasvattaa se yli miljardiin.

Paulig toimii nyt 13 maassa. Sen myynnistä 59 prosenttia tulee Pohjoismaista ja 41 prosenttia muualta Euroopasta.

”Mahdollisuuksia on rajoitetusti, jos pysyy vain Suomessa. Olemme ryhtyneet hakemaan kasvua ulkomailta”, Tuominen toteaa.

Suomessa Paulig on kasvanut yhtä aikaa ruokakulttuurin kansainvälistymisen kanssa.

Alkuvuosina yhtiö toi Suomeen ylellisiä ”kolonian-tuotteita”. Kahvi tuo edelleen noin kolmanneksen liikevaihdosta. Toiseksi suurin myynniltään on maailman ruoka ja mausteet -yksikkö.

Tortilloista, mausteseoksista ja -kastikkeista tunnetun Santa Maria -tuotemerkin Paulig osti kokonaan 2011.