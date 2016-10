Snapchatillä on riitaisa historia Evan Spiegel perusti Snapchatin vuonna 2011 opiskelutovereidensa Bobby Murphyn ja Reggie Brownin kanssa opiskellessaan Stanfordin yliopistossa. Spiegel ja Murphy tyrkkäsivät myöhemmin Brownin ulos yrityksestä. Vuonna 2012 Spiegel päätti jättää tuotesuunnittelun opinnot kesken ja ryhtyä kokopäiväisesti Snapchatin toimitusjohtajaksi. Murphy valmistui Stanfordista pääaineenaan tietojenkäsittely ja toimii nykyään Snapin teknologiajohtajana. Brown haastoi myöhemmin entiset kaverinsa oikeuteen ja väitti keksineensä Snapchatin. Osapuolet sopivat oikeuskärhämän vuonna 2014. Brown sai ilmeisesti hyvitystä, mutta summaa ei ole julkistettu.

Nuoret voivat pian ostaa siivun suosimastaan viestipalvelusta Snapchatistä. Palvelun kehittäjä Snap aikoo listautua pörssiin mahdollisesti jo ensi maaliskuussa, kertoo talouslehti Wall Street Journal.

Yhtiö tavoittelee listauksessa 25 miljardin dollarin markkina-arvoa. Snapchatin arvo oli vielä viime kevään rahoituskierroksen perusteella noin 18 miljardia dollaria.

Jos Snapin suunnitelmat toteutuvat, luvassa on suurin pörssilistautuminen Yhdysvalloissa sitten vuoden 2014.

Snapin, Uberin ja Airbnb:n kaltaiset tunnetut nettiajan yritykset ovat pysytelleet viime vuosina visusti pörssin ulkopuolelle. Sijoittajat saattavatkin tarttua ahnaasti Snapin antiin.

Viime kuussa startup-yritys muutti nimensä Snapchatistä pelkäksi Snapiksi ja julkisti samalla yllättäen Spectacles-aurinkolasit, joihin on kiinnitetty myös videokuvaukseen soveltuva kamera.

Yritys kuvailee itseään uudistuneilla verkkosivuillaan ”kamerayritykseksi”. Snap on määritellyt tehtäväkseen keksiä uusia käyttötapoja kameralle.

Lucas Jackson / Reuters

Snapin perustaja ja toimitusjohtaja Evan Spiegel on kuvaillut Spectacles-laseja ”leluksi”, ja niiden 130 dollarin hintalappu on riittävän huokea teini-ikäistenkin kukkaroille.

Snapin päätuote on ollut tähän asti viestipalvelu Snapchat, jossa voi lähettää yksityisesti ja julkisesti viestejä, kuvia, videoita ja suoria lähetyksiä.

Sisällön voi halutessaan tallentaa, mutta Snapchatin avainajatuksena on, että viestit katoavat pian niiden lähettämisen jälkeen. Sovellusta käyttävät etenkin teini-ikäiset.

Vielä ei ole tiedossa, aikooko Snap tuoda markkinoille muitakin tuotteita kuin Snapchatin ja Spectaclesin.

Toistaiseksi vain mainoksilla rahaa tekevä Snap ennustaa tekevänsä tänä vuonna 250–350 miljoonaa dollaria liikevaihtoa. Ensi vuonna liikevaihto kasvaisi jo miljardiin dollariin.

Yritys teki viime vuonna 60 miljoonaa dollaria liikevaihtoa. Aiemmin se ei käyttänyt mainoksia sovelluksessaan lainkaan. Snapchat pyöri sijoittajien rahoilla ja keskittyi käyttäjämäärän kasvattamiseen.

Snapchat on jo suositumpi kuin yhteisöpalvelu Twitter. Snapchatillä 150 miljoonaa päivittäistä käyttäjää, kun Twitterillä niitä on Wall Street Journalin mukaan 15 miljoonaa vähemmän. Twitter käyttää virallisena mittarina tosin kuukausittaisia käyttäjiä, joita sillä on 310 miljoonaa.

Twitter on Snapille luonteva vertailukohta ja vakava varoitus. Se listautui New Yorkin pörssiin marraskuussa 2013 suuren huomion seuraamana. Twitterin osakkeen arvo sinkoutui heti ensimmäisenä päivänä 26 dollarista 45 dollariin.

Nykyään Twitterin osakkeen saa alle 20 dollarilla, ja yhtiön markkina-arvo on romahtanut vain 14 miljardiin dollariin. Yhtiö menetti torstaina arvostaan 20 prosenttia sen jälkeen, kun tiedotusvälineet kertoivat, että yrityksellä on suuria vaikeuksia löytää itselleen ostajaa.

Tappiollinen Twitter on jo jonkin aikaa yrittänyt etsiä suuryhtiötä, joka suostuisi ostamaan sen pörssistä pois tai sulauttamaan sen itseään vakavaraisempaan pörssiyhtiöön.

Googlen, Disneyn ja Applen kaltaiset jättiläiset ovat kuitenkin toinen toisensa jälkeen kääntäneet selkänsä siniselle linnulle.

Snapin pitää pystyä todistamaan sijoittajille, että se kykenee houkuttelemaan lisää käyttäjiä, kasvattamaan liikevaihtoaan ja myös ennen pitkää tekemään voittoa. Pörssiyhtiöiltä vaaditaan läpinäkyvyyttä ja kykyä tehdä tulosta.

Jos pörssilistautuminen sujuu juohevasti, Evan Spiegelistä tulee todennäköisesti erittäin rikas mies 26-vuotiaana. Talouslehti Forbes arvioi heinäkuussa hänen omaisuutensa kooksi 2,1 miljardia dollaria.

Snapin omistajarakenne ei ole vielä julkista tietoa, joten on epävarmaa, kuinka suuren osuuden Spiegel yrityksestä omistaa. Snapillä on Crunchbase-tietokannan mukaan 23 ulkoista sijoittajaa, joista valtaosa on sijoitusyhtiöitä.

Vuonna 2015 kiinalainen internetjätti Alibaba osti noin puolentoista prosentin osuuden Snapistä 200 miljoonalla dollarilla.

Spiegel on aiemmin korostanut moneen otteeseen, että startupin huima arvostus ei tarkoita, että hänellä olisi miljardien omaisuus käytössään.

”Se on kaikki feikkirahaa vielä. Jäljellä on vielä paljon tehtävää”, hän totesi Vanity Fair -lehden tilaisuudessa vuonna 2014.

Köyhän miehen elämää hän ei silti vietä nytkään. Spiegel ajelee ferrarilla ja on kihloissa huippumalli Miranda Kerrin kanssa.