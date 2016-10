Menestyskirjailija Amy Chua: Kolme seikkaa selittää monen etnisen ryhmän muita paremman menestymisen

Kuka? Tiikeriäiti Amy Chua on 53-vuotias Yalen oikeustieteen professori, joka tuli kuuluisaksi Tiikeriäidin taistelulaulu -kirjalla (Siltala, 2011) Chua kertoi kirjassa kasvatusmenetelmistään, joiden mukaan hänen lapset eivät saaneet kutsua kavereita yökylään, katsoa televisiota, pelata tietokonepelejä tai valita harrastuksiaan. Vain kiitettävät koulunumerot olivat sallittuja. Nyt toinen hänen tyttäristään opiskelee lakia Yalessa, toinen on lukiossa. Triple Package kirjaa ei ole käännetty suomeksi. Sen mukaan käsitys oman ryhmän ylivertaisuudesta yhdistettynä epävarmuuteen selittää hyvin menestystä. Myös kyky kieltäytyä houkutuksista on tärkeää.

Miksi eliittikoulujen kasvatit menestyvät opinnoissaan ja työelämässä? Ja pysyvät usein hoikkina ja hyväkuntoisina? Tai miksi vaikka juutalaiset tuntuvat pärjäävän monella alalla niin hyvin, että heidän vaikutusvallastaan syntyy salaliittoteorioita?

Yhdysvaltalainen menestyskirjailija, ”Tiikeriäitinä” tunnettu Yalen yliopiston oikeustieteen professori Amy Chua vastasi kysymyksiin uusimmassa kirjassaan.

Tuloksena oli syytöksiä rasismista.

Tulkinta on Chuanista täysin väärä, koska kirjassa nimenomaan osoitetaan, että menestys ei selity rodulla, ihonvärillä sen enempää kuin älykkyysosamäärällä tai vanhempien varallisuudellakaan.

”Kirjamme viesti oli juuri päinvastainen”, Chua sanoo HS:lle.

Chuan mukaan tärkeimmät yksittäiset havainnot kirjassa kertovat, että suurimmat menestystä selittävät tekijät liittyvät epävarmuuteen. Kyseessä on tällöin usein toisen sukupolven siirtolainen. Kolmannessa sukupolvessa eroja ei enää juuri ole.

”Kun perheestä tulee vauras ja etuoikeutettu, on vaikea siirtää epävarmuuden tuomaa motivaatiota”, Chua selittää.

Chua kirjoitti Yhdysvalloissa vuonna 2014 julkaistun kirjansa The Triple Package – What Really Determines Success yhdessä puolisonsa Jed Rubenfeltin kanssa kanssa. Aiemmin hän tuli Suomessakin tunnetuksi Tiikeriäidin taistelulaulu -bestselleristään, jossa hän selitti miksi hänen lapsensa ja aasialaiset lapset prässätään menestymään ja kuinka tuo kovuus koituu lapsen parhaaksi.

Uudemmassa kirjassa Chua käy läpi sitä miksi tietyt kulttuuriset ja etniset ryhmät pärjäävät muita paremmin, ja mitkä tekijät näyttävät muodostavan menestyksen reseptin työelämässä.

Chua oli perjantaina puhumassa aiheesta Helsingissä Nordic Business Forum -tapahtumassa.

Tiivistäen Chua sanomana on se, että menestystä selittävät kolme seikkaa: käsitys oman viiteryhmän ylivertaisuudesta, pelko tulevaisuudesta ja itsekuri.

Tiikeriäidin taistelulaulussa Chua kertoi, miksi hän kasvatti lapsensa perinteisen kiinalaisen kasvatuksen mukaisesti, piiskaamalla kovalla kurilla päämäärätietoisesti lapsiaan menestykseen.

Yksi todistusvoimaisista esimerkeistä oli Stanfordin yliopistossa 1970-luvulla tehty laaja testi, jossa koeteltiin lasten kykyä kieltäytyä välittömästä mielihyvästä tulevaisuudessa olevan paremman palkinnon tähden.

Yksinkertaisessa kokeessa lapsille luvattiin kaksi vaahtokarkkia, jos he malttavat olla syömättä edessään olevan vaahtokarkin. Ne, jotka malttoivat odottaa, olivat 20 vuotta kestäneen seurantatutkimuksen mukaan monin tavoin menestyneempiä, terveempiä ja onnellisempia.

Johtopäätös oli, että lasta täytyy kouluttaa tämänkaltaiseen itsekuriin ja ahkeruuteen, koska nykymaailma perustuu pitkälti kilpailuun ja heikkojen karsiutumiseen palkintojen tullessa vasta kieltäytymisten jälkeen.

Uudessa kirjassa Chua vertailee eri kansallisuuksien ja eri uskontokuntien edustajien suhteellista edustusta yliopistoissa, analysoi löydöksiä ja tulkitsee menestyksen syitä eri ryhmissä.

Yhdysvaltojen aasialaistaustaiset nuoret muodostavat viisi prosenttia maan lukiolaisista. Silti sellaisissa huippuyliopistoissa kuin Harvardissa ja Princetonissa heidän osuutensa opiskelijoista on 19 prosenttia.

Maailmankuulussa Juilliardin esittävien taiteiden koulussa aasialaisia on jopa puolet opiskelijoista, Chua kertoo.

Vastaavasti amerikannigerialaisia on heidän populaatioonsa suhteutettuna yliopistoissa kymmenen kertaa niin paljon kuin kuin mustia keskimäärin, ja mormonit näyttävät puolestaan pärjäävän selkeästi muita paremmin liike-elämässä.

Tutkittuaan eri ryhmien menestystä yliopistoissa ja työelämässä Chua selittää tiettyjen ryhmien ylemmyyden tunnetta erityisesti ryhmän historiasta ammentavalla voimalla.

Mormonit nojaavat uskontokuntansa kunniakkaaseen historiaan, Nigeriasta tulleet siirtolaiset kokevat kuuluvansa yrittäjyydestä tunnettuun heimoon ja niin edelleen.

Myös huoli siitä, että syystä tai toisesta oman ryhmän jäsenet kokevat joutuvansa lähtemään kilpailuun asemista takamatkasta tai ovat muita enemmän koko ajan vaarassa menettää kaiken, kannustaa menestymään, Chua arvioi.

Vaaran tuntu, epävarmuus ja epätasa-arvo omaa joukkoa kohtaan opettaa pitämään tiukemmin kiinni siitä mitä on jo saavuttanut tai saavuttamassa ja taistelemaan menestyksestä.

Tietynlainen ylemmyydentunto ja menettämisen pelko toimivat myös yhdessä. Ne herättävät helposti ”näytän teille” -tyyppistä käytöstä.

Paketin kolmanneksi osaksi Chua mainitsee houkutuksista kieltäytymisen taidon.

Amy Chua sanoo kirjansa tärkeimmän löydöksen liittyvän silti epävarmuuden merkitykseen.

”Tietyissä työpaikoissa panostetaan nykyään varta vasten työntekijöiden epävarmuuteen”, Chua kertoo. Esimerkiksi verkkokauppa Amazon luo Chuan mukaan tietoisesti tällaista painetta työntekijöihinsä. Se tehdään yhtiön omaa erinomaisuutta korostamalla ja tuomalla ilmi, että heikot eivät yhtiössä pärjää.

Konsulttiyhtiö McKinsey puolestaan kertoo avoimesti etsivänsä työntekijöikseen epävarmoja ylisuorittajia.

Chua kertoo itse olevansa köyhien maahanmuuttajien jälkeläinen, joka on menestyksestään kaiken velkaa vanhemmilleen.

”Kun minua ivattiin pienenä kiinalaisuudestani, äitini sanoi aina, että mitä väliä, me olemme parhaat ihmiset koko sivilisaatiossa”, Chua naurahtaa.

”Sellainen asenne antaa psykologisen panssarin.”

Chua kertoo olevansa Suomessa toista kertaa elämässään. Edellinen kerta on kauan sitten 1970-luvulta, kun hän tuli Finnjetillä vanhempiensa kanssa Suomeen.

”Muistan rakastaneeni maatanne silloinkin, mutta tällä kertaa olin häikäistynyt. Viimeksi väki olla yhtä ystävällistä, mutta kaikki oli harmaampaa ja pienempää. Nyt kun tulin lentokentältä kaupunkiin, sanoin, että täällä täytyy olla nousukausi. Tiedän, että teillä on ollut taloudellisesti rankkaa, mutta se ei näy.”

”Eilen illalla ravintolassa tuntui siltä kuin olisi ollut Pariisissa tai New Yorkissa. Kaikki on esteettistä ja yksityiskohtiin ja designiin on kiinnitetty huomiota.”

Chualla on kehuista huolimatta kuitenkin yksi ohje. Hän kertoo ihmetelleensä sitä, kuinka paljon Nordic Business Forumissa oli yhdysvaltalaisia puhujia.

”Ehkä teidän kannattaisi ottaa enemmän riskejä. Seikkailua ja riskejä!”

”Sanon aina tyttärillenikin, että älkää koskaan jättäkö mitään tekemättä sen takia, että pelkäätte epäonnistuvanne.”