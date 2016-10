Mario Draghi lupaili inflaation kiihtymistä euroalueella – voi saavuttaa EKP:n tavoitteen kahdessa vuodessa

Euroalue saattaa saavuttaa Euroopan Keskuspankin EKP:n inflaatiotavoitteen kahden vuoden päästä vuoden 2018 lopulla, tai seuraavan vuoden alussa, lupaili EKP:n pääjohtaja Mario Draghi Washingtonissa Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ja Maailmanpankin kokouksessa.

”Kuluvan vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa inflaatio lähtee piristymään ja lähenee yhtä prosenttia ja sen jälkeen ylittää sen, paljolti energian hintojen kiihdyttämänä. Ennustehorisontin loppupäässä, vuoden 2018 lopussa tai seuraavana vuonna, inflaatio saavuttaa EKP:n tavoitteen”, Draghi sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

EKP:n virallisena tavoitteena on saada vuotuinen inflaatio lähelle kahta prosenttia, mutta saada se pysyttelemään rajan alapuolella.

EKP on pyrkinyt kiihdyttämään inflaatiota ja parantamaan talouskasvua hyvin kevyellä rahapolitiikalla ja ostamalla markkinoilta arvopapereita, mutta siitä huolimatta inflaatiotavoitteesta on jääty jälkeen jo 3,5 vuoden ajan. Markkinoilla on pelätty seurauksia, jos luottamus EKP:n valitsemiin ohjauskeinoihin menetetään.

Draghi sanoi, että huolimatta kevyestä rahapolitiikasta ei keskuspankissa ole havaittu vaaraa, että varallisuusarvoissa, kuten pörssiosakkeissa tai kiinteistöjen arvoissa, olisi syntymässä kuplia.

Draghi ei myöskään ollut huolestunut siitä, että matala inflaatio vaikuttaisi pysyvästi palkanmuodostukseen siten, että palkkojen nousut jäätyisivät ja pitkittäisivät matalan inflaation jatkumista.

Inflaation kiihtyessä yleensä myös keskuspankin ohjauskorko ja sen mukana yleinen korkotaso nousevat. Euroalueella tätä ei kuitenkaan ole odotettavissa, koska taloudellinen kasvu pysyy hienoisesta piristymisestä huolimatta melko laimeana.

Lisäksi euroalueen maiden väliset erot ovat huomattavia sekä kasvussa että inflaatiossa. Suomelle luvataan kahden vuoden ennustejaksolla euroalueen huonoimpiin kuuluvia kasvulukuja.

Esimerkiksi pankkikonserni Nordean tuoreessa ennustetaan povataan Suomelle ensi vuoden talouskasvuksi 0,8 prosenttia ja seuraavalle vuodelle enää 0,6 prosenttia. Saksan vastaavat ennusteet ovat 1,4 ja 1,3 prosenttia.

Nordean mukaan Suomen inflaatio kiihtyy talouden kasvua enemmän, ja on ennusteessa 1,2 prosenttia vuodelle 2017 ja seuraavalle vuodelle 1,1 prosenttia.