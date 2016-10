Talvivaarasta tuli piensijoittajan ongelma – verottaja hyväksyy tappiot, jos osakkeen myy pilkkahintaan

Fakta Solidium suurin omistaja Yrityssaneerauksessa olevalla Talvivaaralla on yhteensä runsaat 2,1 miljardia osaketta. Suurin omistaja on Suomen valtion Solidium, jolla on runsaat 318 miljoonaa osaketta. Yhtiön perustaja Pekka Perä omistaa vajaat 75 miljoonaa osaketta ja venäläinen Norilsk Nickel Holdings runsaat 12 miljoonaa. Talvivaara ei enää harjoita kaivostoimintaa Talvivaarassa, vaan se siirtyi valtion Terrafame-yhtiölle.

Kymmenet tuhannet suomalaiset omistavat kaivosyhtiö Talvivaaran osakkeita, joiden arvo on käytännössä painunut nollaan.

Piensijoittajat innostuivat Talvivaaran osakkeista heti vuonna 2009, kun ne tulivat Helsingin pörssin listalle, eikä ostointo loppunut, vaikka niiden arvo lähti tuntuvaan laskuun 2011.

Osakkeista on nyt tullut piensijoittajille ongelma. Löytyisikö niille vielä ostajia, vai voiko ne ilmoittaa verottajalle tappioiksi, jolloin niitä vastaan voisi saada verohyötyä, kun tappioita voisi vähentää pääomatuloista?

Verottajan kanta on selkeä. Se on ilmoitettu verohallinnon nettisivuilla: osakkeita ei voi kirjata suoraan tappioiksi, koska yhtiö ei ole tehnyt virallista konkurssia. Se jatkaa toimintaansa yrityssaneerauksessa, johon se hyväksyttiin viime vuonna.

Talvivaaran omistajilla on kuitenkin halutessaan mahdollisuus irrottautua osakkeistaan myymällä ne lähes ilmaiseksi. Näin saadaan aikaan tappio, jonka verottaja hyväksyy vähennettäväksi pääomatuloista.

Ostajia Talvivaaran osakkeille löytyy Privanetin välityspalvelun kautta. Privanet on yksityinen yritys, joka välittää pörssissä listaamattomien yritysten osakkeita.

Privanetin hallituksen puheenjohtaja Karri Salmi kertoo, että yhtiö alkoi välittää Talvivaaran osakkeita heti kun Talvivaaran osakkeiden kaupankäynti keskeytettiin pörssissä toissa vuonna.

Kovinkaan monet yksityissijoittajat eivät ole tilastojen mukaan luopuneet osakkeistaan.

Pörssisäätiön mukaan Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeenomistajina oli suomalaisia yksityshenkilöitä syyskuun lopussa 76 368 ja näiden omistusosuus yhtiöstä oli 58,4 prosenttia.

Tilanne ei ole juuri muuttunut viime vuodenvaihteesta, jolloin yksityisomistajia oli 76 529 henkilöä ja näiden omistusosuus 58,7 prosenttia.

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri arvioi omistajien passiivisuutta osakkeen myynnissä ehkä selittävän osin sen, että laajassa tiedossa ei vielä ole lainmuutos, joka laajentaa tappioiden hyödyntämistä tämän vuoden verotuksesta alkaen.

Ennen osaketappioita on saanut vähentää vain osakkeiden myyntivoitoista. Nyt vähennyksiä voi tehdä kaikista muistakin pääomatuloista, kuten osinko-, korko- ja vuokratuotoista.

”Tämä laajentaa mahdollisuuksia pienentää tappioita, mutta ehkä tämä ei vielä ole kaikkien tiedossa.”

Privanetin Salmi sanoo, että yhtiöllä on muutama ostaja, jotka ovat halunneet ryhtyä keräämään Talvivaaran osaketta.

”Ehkä he uskovat, että sillä on vielä joskus arvoa, tai sitten he ostavat vain, kun pikkurahalla on mahdollisuus saada iso tukku osakkeita.”

Ostajat eivät ole instituutioita, vaan Salmen mukaan he ovat ”tavallisia suomalaisia yksityissijoittajia”.

Privanetin kaupankäynnissä Talvivaaran osake on laskenut lähelle nollaa euroa. Salmi kertoo, että viimeksi sillä on käyty kauppaa 0,003 euron kappalehintaan. Sentillä saa siis kolme osaketta ja eurolla saa 333 osaketta.

Rahaa ei tässä kaupankäynnissä siis paljon liiku, mutta jos on myyjällä on pääomatuloja, tappiota pystyy verotuksessa vähentämään tuntuvasti.

Privanet ottaa Talvivaara-kaupoista välityspalkkiota miniminä 30 euroa. ”Tällä ei pääse tienaamaan. Palvelu onkin meiltä lähinnä kädenojennus asiakkaillemme, jotka haluavat päästä realisoimaan tappionsa”, Karri sanoo.

Pekka Perän perustama Talvivaaran kaivosyhtiö pääsi ensin vuonna 2007 Lontoon pörssiin. Kaksi vuotta myöhemmin se listattiin myös Helsingin pörssiin ja siitä tuli pikku hiljaa suomalaisten piensijoittajien suosikkiosake.

Osakkeen hurja alamäki alkoi jo vuoden 2011 alusta, mutta piensijoittajet jatkoivat ostojaan. Kun Suomen valtion Solidium tuli isoksi omistajaksi samana vuonna, moni sijoittaja ilmeisesti järkeili valtion olevan takuumies, joka pitää yhtiön hengissä.

Mitä alemmaksi osake putosi, sitä enemmän piensijoittajat ostivat. Vuoden 2014 lopulla osakkeesta oli tullut pörssin viidenneksi omistetuin osake ja kotitalouksilla oli osakkeista 60 prosenttia.