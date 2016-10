Teollisuuden alakulo jatkui elokuussakin – tuotanto väheni, tilaukset jyrkässä laskussa

Teollisuuden synkät luvut saivat jatkoa Tilastokeskuksen maanantaina julkistamista luvuista. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli elokuussa yhä jyrkässä alamäessä.

Tilausten määrä väheni lähes 13 prosenttia viime vuoden elokuuhun verrattuna. Tämän vuoden ensimmäisinä kuukausina tilauksia kertyi melkein samaan tahtiin kuin vuotta aikaisemmin, mutta kevään mittaan luvut synkkenivät.

Heinäkuussa tilastoihin kirjattiin peräti 34 prosentin pudotus. Yksittäisten kuukausien luvut tosin heittelevät suurten projektien, kuten laivojen tai konetilausten mukaan.

Danske Bankin ekonomistin Henna Mikkosen mukaan teollisuuden kehitys on ollut Suomessa viime vuosina muuta Eurooppaa heikompaa.

”Teollisuustuotannon volyymi on edelleen noin 20 prosenttia pienempi kuin ennen finanssikriisiä. Teollisuustuotannon vaisuus on Euroopan laajuinen ilmiö, mutta Suomessa teollisuuden elpyminen on ollut keskimääräistä heikompaa”, Mikkonen sanoo kommentissaan.

Esimerkiksi metalliteollisuuden synkkiä lukuja selittää elokuussa se, että viime vuonna Turun telakka sai elokuulle kirjatun uuden tilauksen.

Koko alkuvuonna teollisuuden yhteenlaskettu tilauskertymä oli 12 prosenttia viime vuotta pienempi. Tilausten määrä on laskenut jo vuoden ajan joka kuukausi. Se ei selity kertaluonteisilla heilahduksilla, vaan tilauskirjat näyttäisivät todella ohentuneen.

Vain paperi-, kemian- ja tekstiiliteollisuudessa tilauksia tuli elokuussa viime vuotta enemmän.

Myöskään teollisuustuotannon tuoreissa luvuissa ei ollut hurraamista. Teollisuus puski tavaraa ulos elokuussa 2,8 prosenttia viime vuoden elokuuta vähemmän. Koko tänä vuonna teollisuustuotanto on kuitenkin ollut prosentin verran viime vuotta suurempaa.

Mikkosen mukaan tuotantoluvut paljastavat teollisuuden vaikeuksien jatkuneen.

”Neljä kuukautta kasvussa ollut teollisuustuotanto kääntyi taas pakkaselle. Suurinta pudotus oli kaivostoiminnassa. Pientä lohtua luo se, että kansantaloudelle tärkeässä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa nähtiin kasvua vuodentakaiseen”, Mikkonen sanoo.

Teollisuustuotannon luvut kertovat vain valmistavan teollisuuden tilanteesta. Sen osuus Suomen bruttokansantuotteesta on supistunut vuosien varrella alle viidesosaan ja vastaavasti palvelujen osuus on kasvanut.

Suomen viennistä teollisuuden osuus on kuitenkin huomattavasti suurempi. Viime vuonna tavaroita ja palveluja vietiin Suomesta yhteensä 77,3 miljardilla eurolla. Tästä tavaraviennin osuus oli 58,8 miljardia euroa eli 76 prosenttia.