Nobel-voittaja kerää kehuvia kommentteja Suomesta: ”Hän on tunnettu siitä, että hän ajattelee boksin ulkopuolelta”

Ekonomisti Bengt Holmströmin taloustieteen Nobel-palkinto on tuoreeltaan saanut innostuneen vastaanoton Suomessa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ennätti oikopäätä julkaista onnittelutoivotukset pikaviestipalvelu Twitterissä.

Lämpimät onnittelut Bengt Holmströmille talouden Nobel-palkinnosta! Upea, ansaittu saavutus yhdessä Oliver Hartin kanssa. — Sauli Niinistö (@niinisto) 10. lokakuuta 2016

”Hänhän on tunnettu siitä, että hän ajattelee boksin ulkopuolelta.”

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Vesa Vihriälä luonnehtii Holmströmin kykyä ja halua osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun erinomaiseksi.

”Hän on avoin, fiksu ja taitava. Hän on myös erittäin miellyttävä ihminen”, Vihriälä kommentoi.

Holmström on näköalapaikaltaan Yhdysvalloista osallistunut suomalaiseen keskusteluun koulutuksen ja tutkimuksen tilasta. Hän on muun muassa puhunut suomalaisia vaivaavasta alisuoriutumisen tilasta.

Holmströmin havaintojen mukaan kansalaiset eri tehtävissään ovat erittäin hyvin koulutettuja ja päteviä, mutta jotain silti puuttuu. Vihriälän mielestä juuri tällaisissa puheenvuoroissa näkyy, että Holmström tarkastelee Suomea Yhdysvalloista käsin.

”Holmström on tunnettu siitä, että hän ajattelee boksin ulkopuolelta. Hän on myös hyvin nöyrä uuden tiedon edessä”, Vihriälä luonnehtii.

Holmströmin hyvin tunteva Elinkeinoelämän valtuuskunnan puheenjohtaja Jorma Ollila on viimeksi puhunut Holmströmin kanssa viime viikolla.

”Tämä on palkinto Benille, josta haluan häntä sydämellisesti onnitella. Jossain määrin tämä on myös tunnustus suomalaiselle tieteelle, koska Holmström on jatkuvasti yhteydessä Suomeen ja aloitti opintonsa täällä. Hänen kykynsä kyseenalaistaa vallitsevia ”totuuksia” on ilmiömäinen. Harva professori myöskään pystyy pohtimaan asioita yhtä käytännönläheisesti”, Ollila kommentoi.

Holmström oli Nokian hallituksessa vuosina 1999-2012, jolloin Ollila oli hallituksen puheenjohtaja.

Elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk) lähettää parhaat onnittelut Bengt Holmströmille, jonka hän tuntee monien vuosien ajalta.

”On hienoa, että hänen teoreettinen osaamisensa talous- ja sopimusteorian aloilta palkitaan. Toivottavasti näitä tietoja pystyttäisiin soveltamaan myös käytännössä”, Rehn sanoo.

Rehnin mielestä on rohkaisevaa, että suomalainen tutkija on saanut kansainvälistä tunnustusta.

”Toivottavasti se kertoo jotain myös meidän geeniperimästämme eikä vain professori Holmströmin erinomaisista ominaisuuksista.”